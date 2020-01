En los últimos días se desató una tormenta entorno a la modificación de un decreto legislativo. Hace dos días, los gremios empresariales (Confiep, SNP, Adex y ComexPerú) mostraron su preocupación por posibles cambios en la Ley del Instituto del Mar del Perú (Imarpe); a pesar de ello, ayer el ministerio de la Producción (Produce) publicó un Decreto de Urgencia (DU) que modificaba el Decreto Legislativo N° 95.

En dicho DU se establecía, entre otras modificaciones, que el presidente ejecutivo del Imarpe se elegirá por concurso público . Para la ministra del sector, Rocío Barrios, esto busca garantizar la transparencia y eficacia de los reportes que la institución realiza. “Lo importante es que no se está interviniendo ninguna institución, lo que se está haciendo es fortalecer las competencias técnicas para pasar de un modelo de ‘dedocracia’ y de confianza a un modelo meritocrático (...)” , dijo a Gestión.pe.

En la misma línea, y tras la publicación del DU, la titular de Produce señaló -a esta web- que también se ha dispuesto la realización de una auditoria internacional en la gestión de Imarpe , de manera preventiva, la que estará a cargo de la FAO tomando en cuenta que la última fue ejecutada en el 2014.

Al respecto, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Cayetana Aljovín señaló a Gestión que hubiera sido más lógico realizar la auditoría antes de la publicación del Decreto de Urgencia. “Con el sustento de la auditoría y posibles recomendaciones, que pueden arrojar que algunas cosas o prácticas -tal vez- se hagan de una manera determinada. Entonces, con ello establecer una norma que seguramente tendría que pasar por el Congreso”, señaló.

Aljovín recordó que en la auditoría anterior, la del 2014, la FAO señaló que la estructura interna y la organización del Imarpe “parece la adecuada” . Si bien es cierto, se recomendaba ajustar funciones porque salieron nuevos organismos, lo que hacía necesario compatibilizarlos con el Imarpe, no se hacía referencia a un cambio de estructura, remarcó.

“Incluso dice que la estructura del Imarpe en el 2014 se había rediseñado y que les parecía apropiado dicho rediseño. La auditoría técnica del 2014 no dice que había que modificar la estructura. Entonces, queremos entender cuál es la razón para que se haya modificado sin discusión”, puntualizó.

-Observaciones a la norma-

La presidenta de la SNP indicó que ahora, tras las modificaciones, deja de existir en el Consejo Directivo del Imarpe la figura de presidente y de director ejecutivo, y pasa a ser un presidente ejecutivo, el que será escogido por concurso. Aljovín refirió que esto no tiene ningún sustento o explicación, además, todavía quedará pendiente conocer cuáles serán los requisitos para el mencionado concurso.

Asimismo, refirió que en el DU también se indica -en un artículo añadido- que una de las causales para remover a un miembro del Consejo Directivo es, entre otras, la de pérdida de confianza, lo que sería un riesgo para la autonomía del Imarpe.

“Yo te designo hoy día, pero mañana sacas un informe que no me gusta, entonces perdiste la confianza y te boto. Si le quiero dar estabilidad al organismo, no puedo establecer que se pueda remover (del cargo) por pérdida de confianza, es algo bien subjetivo” , señaló.

Aljovín reiteró que una medida como esta no era urgente, por lo que podía esperar a ser presentada en el Congreso como proyecto de ley. Además, que la SNP participa en una mesa técnica de Produce, donde en la última reunión (el lunes pasado) el ministerio no hizo ninguna referencia a la publicación de este decreto.

“A nosotros nos preocupa que un tema tan importante, como la estructura de un organismo autónomo, se discuta entre ‘gallos y medianoche’”, dijo la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería.