Los indicadores sobre la pandemia del coronavirus, dados a conocer en el último Consejo de Ministros, descartan la posibilidad de volver a una cuarentena más estricta, aseguró el ministro de Defensa Walter Martos.

Precisó que los informes del grupo Prospectiva y del personal de Salud señalaron que desde que se levantó la cuarentena los índices de contagio se mantienen “e incrementaron de forma ligera en algunas provincias y en Lima”.

"Los indicadores, las estadísticas, descartan la posibilidad de que volvamos a una cuarentena estricta; por lo menos en Lima los índices se mantienen y en algunos distritos bajan, tenemos esperanza de que la reactivación económica será factible", aseguró.

Asimismo refirió que con la responsabilidad de todos los peruanos, que deben adoptar las medidas de bioseguridad, se tiene la confianza para no volver a una cuarentena.

Refirió que si hay incrementos en los contagios “se aplicará de forma focalizada en algunos lugares del país”.

En otro momento, sostuvo que en el caso de Arequipa el nivel de contagios se acelera, aunque precisó que se está llegando a un pico y es posible que se estabilice a finales de este mes.

“Ahí estamos concentrando nuestro apoyo, hemos visto que la pandemia se desarrolló de norte a sur, en el norte ya se llegó a una meseta y baja, pero ahora está en el sur aumentándose los contagios; así como en Arequipa también ocurre algo similar en Moquegua y posiblemente continúe en Tacna”, agregó.

Martos aseguró que con la experiencia en el manejo de esta enfermedad se están tomando todas las medidas provisorias para que en estas regiones, donde recién comienza a presentarse el coronavirus, se apoye sanitariamente y se fortalezca el primer nivel de atención, y dar una buena respuesta al acceso del oxígeno y a los hospitales.

“Depende del comportamiento de los peruanos, si nos comprometemos a cuidarnos y no propagar la enfermedad lograremos un manejo de la pandemia. A la pandemia no le ganan los países desarrollados, sino los países que se unen, se organizan y, de manera responsable, asumen no contagiarse”, añadió.