Los inversionistas no residentes redujeron sus tenencias de bonos soberanos en S/ 562 millones entre marzo y junio del 2022. Con ello, su participación en el saldo total de bonos cayó ligeramente de 48% a 47%, pero la reducción es más nítida al registro del cierre del año pasado (50%), según el Banco Central de Reserva (BCR).

Al respecto, el presidente del BCR, Julio Velarde, señaló la semana pasada, en la presentación del Reporte de Inflación de junio, que el menor apetito en las últimas semanas está ligado a la aprobación de retiros de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Cuando caía el precio del bono los que compraban eran inversionistas institucionales peruanos, en particular las AFP. Al tener menos recursos, habrá menor posibilidad de compra. Es decir, será más difícil salir, hay menos atractivo para entrar para los no residentes. Esperemos que el problema no sea tan grave”, dijo Velarde.

Perea mencionó que el aumento de tasas de la Fed (luego de tres aumentos de 25, 50 y 75 puntos básicos, la tasa se encuentra en el rango de 1.5% - 1.75%) hace que la región en general pierda atractivo para la inversión en activos como bonos (en soles y dólares) y acciones, lo que se refleja en las cifras de Perú.

“Este es un proceso normal cuando hay expectativa sobre la reducción del diferencial de tasas (entre economías emergentes y Estados Unidos). Hay un rebalanceo de portafolios ponderando más las economías más seguras. Hemos visto entonces una tendencia general a reducirse la participación de no residentes en bonos principalmente por razones externas. Hacia adelante esta situación podría acentuarse un poco más, pero hay factores que podrían sopesar el escenario”, afirmó.

Asvim Asencios, trader de divisas de Renta 4 SAB, señaló que la tenencia de bonos del Tesoro peruano respecto a hace dos o tres meses se ha reducido, y que esta tendencia continuará como parte de un menor apetito de riesgo de los inversionistas a nivel global.

“En las últimas semanas de mayo hemos observado posiciones compradoras por parte de no residentes. Sin embargo, el apetito de los inversionistas seguirá siendo menor a los meses pasados a nivel regional, sobre todo en cuanto se den a conocer las posturas económicas de los otros países (en referencia a la nueva administración de Colombia)”, indicó.

El economista del BBVA Research señaló que uno de los factores que atenúan el escenario más adverso de tasas de interés, es la estabilidad macroeconómica de Perú, en donde hay certeza sobre la sostenibilidad de la deuda en Perú (ratio deuda/PBI es de 35%), y una buena recaudación tributaria, sobre todo por el lado de minería.

Indicó que, si bien la Fed va a seguir subiendo tasas de forma agresiva (BCR proyecta un rango de 3.1% - 3.9%) y reducirá incentivos a inversión de portafolio en economías como la peruana, hay economías de la región que se ven más inciertas por temas políticos, como el caso de Colombia, en donde hay dudas sobre la nueva administración de Gustavo Petro y que ya ha visto sus activos castigados.

“Esto podría redireccionar ciertos flujos de inversión, dentro de Latinoamérica, hacia economías que, a pesar que tienen ruido político (como Perú), exhiben mejores indicadores macro. Si la incertidumbre se incrementa, no se descartaría que parte de las inversiones en Colombia o incluso en Chile, terminen en economías como la peruana”, indicó.

Fuente: BCR

Bonos soberanos con tasas más altas

Las tasas de bonos soberanos de la región aumentaron ente fines del 2021 y junio del 2022 por la incertidumbre sobre la duración de la guerra de Rusia contra Ucrania y por el endurecimiento de las condiciones monetarias globales. No obstante, la tasa de interés del bono de Perú se mantiene como una de las más bajas en la región, según el BCR.

Al respecto, Velarde señaló que la tasa de los bonos soberanos se ha corregido al alza, tanto por el aumento de la tasas de interés de referencia del BCR (ahora en 5.5%, luego de once meses consecutivos de aumentos) como la expectativa de subida fuerte de la Fed que está comenzando a concretarse.

“En el caso de Perú, se está llegando a cerca de 8% (en referencia a la de soles). Debemos buscar mantener la calificación crediticia para no pagar (tasas) como otros países de la región”, subrayó el presidente del BCR.





Elaboración: BCR