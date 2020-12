Que se mantengan los niveles de recuperación de los créditos a las micro y pequeñas empresas (mypes) durante el primer trimestre del 2021 dependerá en gran medida de la modalidad de clases que predomine en la educación básica, señaló el presidente del directorio de Caja Cusco, Fernando Ruiz Caro.

Falta que el Ministerio de Educación (Minedu) decida si durante el año escolar 2021, que algunos colegios privados inician en marzo y la educación pública en abril, se realice en forma presencial o remota como ha sido en el presente año.

Según sostuvo, durante la campaña navideña se han superado las expectativas iniciales de alcanzar el 60% de los niveles de venta obtenidos en el mismo periodo del año pasado.

Estos han llegado a ser del 80% gracias al avance de la reactivación económica y a los programas del Estado Reactiva Perú y FAE-Mype. Dicho porcentaje implicaría un desembolso de alrededor de S/ 1,500 millones entre las diversas cajas, sostuvo Ruiz Caro.

“Esta reactivación debería seguir, si no hay un rebrote importante del COVID-19. Ya las cifras de octubre y noviembre han estado bastante mejor incluso de lo que se pronosticaba y eso creo que se debe a la reactivación de las actividades”, explicó.

Señaló que si no se presenta un rebrote, a finales de 2021 las colocaciones tendrían los mismos niveles que en el mismo periodo de 2019. Para el primer trimestre, consideró que será decisiva la modalidad de clases que predomine, pues el retorno a las aulas contribuiría a la recuperación de los créditos destinados a las mypes.

Al respecto, explicó que en el primer trimestre las mypes suelen dedicar sus esfuerzos a la campaña escolar. Si las clases son presenciales, se agilizará la demanda de vestimenta, uniformes, útiles, etc. Si se mantiene de manera virtual, la demanda de créditos será mayor en los negocios de productos tecnológicos, como laptops, tablets y otros similares.

“Calculamos que (en el primer trimestre) puede pasar lo que ha sucedido con la campaña navideña, que puede estar a un 80% de lo que se alcanzaba normalmente, sin considerar los créditos de Reactiva Perú y FAE-Mype”, agregó.

Topes a tasas de interés

Esta semana, la Comisión de Defensa del Consumidor incluyó para su debate en el Pleno del Congreso el proyecto de ley que establece topes a las tasas de interés en el sistema bancario. Al respecto, Ruiz Caro señaló que la aprobación de la medida generaría “un terrible perjuicio” para quienes aún no han sido bancarizados, pues al ser sujetos de crédito con mayor riesgo, les correspondería una alta de interés. Al no poder aplicar estas tasas, las entidades bancarias preferirían no conceder el crédito a este tipo de clientes.

“A las grandes empresas no les va a afectar esta medida, porque los créditos grandes se negocian con tasas muy bajas debido a que ofrecen menor riesgo. Los que se perjudicarán son los nuevos clientes, los emprendedores, a la larga en general saldrán afectados quienes están en la categoría de mypes y créditos de consumo”, manifestó el titular de la Caja Cusco.