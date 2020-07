Cuando se trata de hacer compras relacionadas con entretenimiento y tecnología, los niños y adolescentes son los “influencers” de los hogares tanto del Perú como del resto de América Latina, sostiene Demian Falestchi, CEO de la compañía de marketing Kids Corp, quien además señala que el público menor de edad ahora es mucho más despierto y plantea nuevos retos a las marcas.

“Hemos visto que los niños y adolescentes son como unos pequeños CEO del entretenimiento y tecnología dentro de los hogares. Las necesidades y opiniones de ellos suelen ser decisivas a la hora de comprar productos relacionados con estos rubros, y además están mucho más informados, porque los centenialls y alphas, a diferencia de las generaciones anteriores, pasan mucho más tiempo en internet, entonces allí pueden descubrir nuevas cosas que desean consumir y también pueden comparar”, explicó.

De acuerdo con el “Kids & teens industry report Latam 2020”, elaborado por Kidscorp con información recopilada en marzo de este año, cuando un niño o adolescente peruano desea adquirir un artículo tras verlo en un aviso, en el 81% de los casos los padres realizan la compra y solo en 8% el menor lo hace con su propio dinero.

El reporte también revela qué acciones toma un menor tras ver un aviso de un artículo de su interés en internet: el 53% le pide a sus padres que lo adquiera, el 31% hace una búsqueda de mayor información sobre dicho objeto en internet y un 31% conversa con sus amigos al respecto.

“No es que los niños de ahora sean más inteligentes que los de las generaciones pasadas, pero sus experiencias son otras. El acceso a mayor información, a través de internet, les permite conocer más cosas y los lleva a desarrollar más su criterio”, agrega Falestchi.

En efecto, en un día normal el 35% de niños o adolescentes peruanos pasan entre una y cuatro horas conectados a internet y redes sociales, el 7% pasa más de cuatro horas y el 26% lo hace entre 30 minutos y una hora. Asimismo, las redes sociales más usadas por los menores de edad son Youtube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram y TikTok.

Redes sociales más utilizadas por los niños y adolescentes peruanos. (Fuente: Kidscorp)

En la primera semana de cuarentena y de suspensión de clases en el país (16-22 de marzo), se registró un incremento del 69% de las interacciones en los portales web, apps y juegos donde se anuncia contenido para niños, que se mantuvieron en valores similares durante la segunda semana.

Esta mayor navegación por internet de los menores de edad representa una oportunidad para las marcas dirigidas hacia ellos, sin embargo, Falestchi también destaca que estas tienen el reto de ser “más sinceras” frente a un público mucho más informado e integrarse a la nueva realidad de los hogares: hoy en día se va a valorar mucho más el tiempo de ocio compartido en familia y con los amigos, señala.

También resalta la necesidad de conocer las diferencias específicas de cada público y sus distintas necesidades de consumo. “Un niño de siete años no tiene nada que ver con una niña de once, por ejemplo”, acota.

Prioridades de niños y adolescentes peruanos de 4 a 16 años en el gasto de su dinero. (Fuente: Kidscorp)

En cuanto a su capacidad de gasto, los niños y adolescentes peruanos reciben en promedio US$ 27.33, principalmente de sus padres, por cumpleaños u otras ocasiones especiales o de sus abuelos. Esta cifra es un poco inferior al promedio que poseen mensualmente los menores en América Latina (US$ 30.17). En el Perú, los adolescentes de entre 13 y 16 años reciben el mayor monto promedio (US$ 32.7) y los niños de 7 a 9 años el menor monto (US$ 20.6).