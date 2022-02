La empresa brasileña de minería y metales Nexa Resources reportó que espera que el proyecto Aripuanã, mina polimetálica subterránea que construye en el estado de Mato Grosso en Brasil, entre en funcionamiento en el tercer trimestre de 2022, con una producción estimada de aproximadamente 120,000 toneladas de zinc anuales.

Este emprendimiento es considerado uno de los más sostenibles de la minería brasileña, con disposición de relaves filtrados y reutilización de prácticamente el 100% del agua utilizada en el proceso de producción.

Asimismo, informó que la inversión para bienes de capital para el proyecto se revisó para este año de entre US$ 575 y US$ 595 millones a US$ 625 millones.

La compañía minera -que en Perú opera los proyectos Pukaqaqa (Huancavelica) y Magistral (Áncash)- estima destinar en total, en inversiones de bienes de capital, US$ 385 millones, lo que refleja las presiones inflacionarias sobre los costes de varios insumos, como los contratos de terceros, equipamiento, logística, entre otros. En 2021 ascendió a US$ 508 millones.

En cuanto a la exploración mineral y evaluación de proyectos en 2022, Nexa continuará con sus esfuerzos de ampliar sus reservas y recursos minerales, lo que supondrá una inversión de US$ 64 millones adicionales a la inversión en capital. En 2021, los gastos de exploración ascendieron a US$ 58 millones, en comparación con los US$ 51 millones previstos, impulsados principalmente por los programas de exploración de greenfield y brownfield.

Resultados 2021 y dividendos

La mejora de los precios en el mercado internacional y el aumento de los volúmenes comercializados impulsaron los resultados de Nexa, que cerró el 2021 con ingresos netos consolidados de US$ 2.6 mil millones, un aumento del 34% respecto al año anterior.

En el 2021, la compañía produjo 320 mil toneladas de zinc, 30 mil toneladas de cobre, 46 mil toneladas de plomo y 8.8 millones de onzas de plata, cumpliendo las expectativas de producción y ventas del año. A lo largo de los 12 meses, las ventas de zinc metálico y óxido de zinc ascendieron a 619 mil toneladas y aumentaron un 6% con relación al año anterior debido a la sólida demanda global, a la recuperación de los mercados domésticos en los que opera la empresa y al aumento de la producción.

Ante este escenario, el EBITDA ajustado en 2021 fue un récord, sumando US$ 704 millones frente a los US$ 403 millones del año anterior. A su vez, la utilidad neta del año fue de US$ 156 millones, frente a una pérdida neta de US$ 653 millones en 2020, que se vio afectada por pérdidas por efectos contables no monetarios (impairment) en el periodo.

En el cuarto trimestre de 2021, el desempeño de la compañía también fue muy positivo. Los ingresos netos ascendieron a US$ 678 millones, un 7% más que en el cuarto trimestre de 2020, debido principalmente a la subida de los precios. La producción en el período fue de 81 mil toneladas de zinc, 7 mil toneladas de cobre y 13 mil toneladas de plomo. Asimismo, las ventas de metales totalizaron 158 mil de toneladas, un incremento de 6% respecto al cuarto trimestre de 2020. Así, el EBITDA ajustado del trimestre alcanzó los US$ 136 millones y la utilidad neta fue de US$ 11 millones.

“En este mi primer comunicado de resultados como CEO de Nexa, quisiera agradecer al Consejo de Administración por confiar en mí esta importante responsabilidad y reforzar mi compromiso de construir sobre lo que ya hemos alcanzado. Seguiré promoviendo una organización cada vez más competitiva, ágil e innovadora, con rendimientos sostenibles para los accionistas. Nexa está preparada para seguir creciendo gracias a su posición única en América Latina, con activos emblemáticos y un sólido balance”, dijo Ignacio Rosado, CEO de Nexa, quien asumió en enero de 2022.