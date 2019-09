A través de un comunicado, el diario estadounidense The New York Times anunció el cierre de su edición digital en español, la cual inició en febrero del 2016, pues no tuvo éxito financiero.

"Lanzamos NYT en Español como parte de un experimento que expandió nuestra cobertura a diferentes idiomas, en un intento de alcanzar y atraer más lectores internacionales. Si bien el sitio Español atrajo a una considerable nueva audiencia hacia nuestro periodismo, y produjo regularmente artículos de los cuales estamos orgullosos, no demostró ser financieramente exitoso", señala el comunicado.

Según explicaron, la estrategia del Times se enfocará en hacer llegar las principales noticias a la audiencia global a través de un modelo de suscripciones, lo cual se dará al español a través de la traducción de artículos. "Aumentaremos nuestra inversión en la expansión de estos esfuerzos de traducción", indicaron.

“Este cambio no afectará nuestra cobertura de América Latina, que seguirá siendo sólida, con dedicados corresponsales, radicados en Medellín, Ciudad de México y Río de Janeiro”, finaliza el comunicado.