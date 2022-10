La plataforma de entretenimiento, Netflix, en una estrategia para retener a sus actuales usuarios y mantenerse, informó que ya hay fecha de inicio para el nuevo plan básico que ofrecerá.

Según informó la empresa, esta suscripción dará acceso a todo el catálogo de la plataforma de streaming, con la diferencia de que los usuarios tendrán que ver publicidad en un promedio de cuatro a cinco minutos por hora en las diferentes producciones, aunque algunas películas y series no tendrán anuncios por licencias.

El nuevo plan estará disponible a partir desde el 10 de noviembre en doce países alrededor del mundo.

¿La nueva suscripción incluye al Perú?

Como se ha mencionado , el nuevo plan llegará este 10 de noviembre a 12 países, pero por el momento no incluye a Perú.

Según ha informado Netflix, llegará primero a Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido antes de ser lanzado para todo el mundo.

¿Cómo funciona el plan básico de Netflix?

La nueva suscripción permitirá a los usuarios pagar US$ 6.99 al mes en vez de los US$ 10 del plan básico tradicional , no obstante, tendrán que ver anuncios en medio de las series y películas.

Netflix ha dicho que estas publicidades sumarán en total de cuatro a cinco minutos por cada hora de reproducción de video, con duraciones entre 15 a 20 segundos cada uno.

Los anuncios serán personalizados y estarán acordes a los contenidos que estén viendo los usuarios. Además, estarán bajo las normativas de cada país y no tendrán contenido político ni discriminatorio.

Otras diferencias del plan tradicional es que se podrán ver contenidos hasta en 720p, pero no podrán descargarlos para verlos sin conexión internet, ya que, de este modo, Netflix no podría añadir los anuncios.

Asimismo, debido a temas de contratos y licencias, el catálogo será reducido, pues habrán muchas series y películas no disponibles en este modelo. En ese sentido, Netflix indica que el porcentaje en reducción no superará el 10% del total por cada país.

Modo prueba

Este plan será lanzado en ciertos países a manera de prueba, pero posteriormente Netflix planea habilitarlo para el resto de países donde funciona su plataforma.

La meta es que más personas puedan suscribirse al servicio, ya que durante este año ha visto la reducción de hasta 2 millones de usuarios en lo que va del 2022.

Los analistas de Wells Fargo ya habían predicho que una oferta de Netflix más económica y con publicidad atraería a poco más de 100 millones de suscriptores para fines del 2025. Para ello, se está aliando con la nube de Microsoft.

A pesar de ello, actualmente Netflix sigue siendo la plataforma de streaming más popular del mundo.

