Nestlé lideraría ofertas por filial de consumidor de Merck

Nestlé SA, la compañía de alimentos más grande del mundo, se asoma como el principal postor para adquirir la división de salud del consumidor de Merck KGaA por hasta US$ 5,000 millones después de que se retiraran algunos de los otros posibles postores, según personas familiarizadas con el asunto.

Nestlé presentó la oferta más alta y es probable que la compañía alemana seleccione un adjudicatario durante el primer trimestre, dijeron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas debido al carácter confidencial de las negociaciones. Compañías como Perrigo Co. y las firmas de inversión de capital privado Bain Capital y Cinven decidieron abandonar el proceso de venta, señalaron las personas.

Portavoces de Nestlé, Merck, Bain y Cinven declinaron hacer comentarios. Un representante de Perrigo no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

Si bien otras compañías como Reckitt Benckiser Group Plc y Mylan NV se encuentran entre los postores por los activos, hasta el momento Nestlé es considerada la favorita, dijeron las fuentes. Mark Schneider, máximo ejecutivo de la compañía suiza de alimentos, ha estado reforzando su negocio de salud y el mes pasado adquirió al fabricante canadiense de suplementos Atrium Innovations por US$ 2,300 millones.

Una portavoz de Reckitt Benckiser declinó efectuar comentarios. Una llamada a Mylan fue remitida a los representantes de la compañía en Estados Unidos, quienes no respondieron a un correo electrónico fuera del horario laboral.

La filial de consumo del conglomerado alemán, que ha generado menos entusiasmo entre posibles compradores que un conjunto rival de activos que Pfizer Inc. lanzó al mercado, podría obtener entre US$ 4,000 millones y US$ 5,000 millones en una venta, dijeron las personas. No se ha tomado una decisión definitiva y Merck podría optar por retener los activos, dijeron las personas.

Merck está tratando de vender la filial, que comercializa vitaminas y suplementos alimenticios, y en su lugar, concentrar recursos en su operación farmacéutica. El conglomerado alemán ha indicado que no tendrá el dinero para reforzar la división de salud del consumidor y al mismo tiempo probar nuevos medicamentos como el anticancerígeno Bavencio. La compañía planea usar los ingresos de un posible acuerdo para pagar deuda.

Las marcas de venta libre de la división incluyen a Neurobion, una combinación de vitaminas B, y los suplementos nutricionales Seven Seas. La operación generó 860 millones de euros (US$ 1,030 millones) en ingresos en 2016.

Mientras tanto, se espera que la división de salud del consumidor del gigante estadounidense Pfizer, que registró ventas por US$ 3,400 millones en 2016, atraiga ofertas no vinculantes a principios de este año con posibles postores como Nestlé, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline Plc, Sanofi y Reckitt Benckiser, dijeron el mes pasado personas con conocimiento del asunto.