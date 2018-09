Neoauto: 8 de cada 10 peruanos compraría su vehículo a crédito

Comprar un vehículo es una inversión importante en la vida de cada persona. Por ello, muchas personas evalúan las diferentes opciones de financiamiento en el mercado.

Así, el 79% de peruanos adquiriría un vehículo de a través de un financiamiento, mientras que el 21% lo haría al contado según una encuesta de Neoauto .

“El ingreso de nuevos vehículos y la ampliación de la oferta de modelos para diferentes segmentos han venido acompañados también de nuevas opciones de financiamiento. Hoy en día, ser evaluado y tener una respuesta es muy rápida, por lo que la mayor preocupación debe recaer en considerar todos los elementos que integran el contrato, así como los compromisos que se aceptan”, afirmó Eduardo González-Prada, gerente de Neoauto .

En cuanto al desenvolvimiento del sector automotriz, la Asociación de Bancos ( Asbanc), informó que los créditos vehiculares se han recuperado fuertemente en julio (1,772 créditos ), tras haber caído en junio (824) a raíz de la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo a la compra de automóviles nuevos.

Cabe destacar que los préstamos en moneda nacional llegaron a 1,738 y en moneda extranjera a 34.

Por otra parte, uno de los datos que llamó bastante la atención de la encuesta es que el 35% estaría dispuesto a endeudarse por un monto de US$5 mil a US$10 mil, el 27% de US$ 10mil a US$ 15 mil, el 22% de US$ 15 mil a US$ 20 mil, el 14% de US$20 mil a US$35 mil y el 2% restante de US$ 40 mil a más.

Asimismo, el 59% tendría en mente financiar su auto por 3 a 4 años, el 22% de 1 a 2 años y el 19% de 5 años a más.

Sobre los distintos métodos de financiamiento vehicular que ofrecen las entidades bancarias, el 65% afirmó conocer sólo el crédito vehicular, el 12% los fondos colectivos, el 5% el leasing y el 18% restante ninguna de las opciones anteriores.

La encuesta tuvo una duración de 10 días y fue aplicada a 100 usuarios de Neoauto, donde el 84% son hombres y el 16% mujeres. Adicional a ello, el 27% tiene entre 45 a 54 años, el 26% de 35 a 44 años, el 25% de 25 a 34 años, el 16% de 55 años a más y el 6% de 18 a 24 años.