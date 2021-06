Las operaciones de cambio de moneda se acrecentaron en los últimos dos meses ante la volatilidad extrema provocada por el ruido político.

Así, la compraventa de dólares aumentó a US$ 16,832 millones desde el 12 de abril, cifra que considera lo negociado en el mercado de cambios interbancario (US$ 16,432 millones) y las casas de cambio digitales, en medio de una mayor demanda por la divisa extranjera como refugio ante la incertidumbre electoral.

Prudencia

No solo las empresas e inversionistas extranjeros elevaron sus transacciones cambiarias. Desde inicios de la segunda vuelta, las personas compraron y vendieron US$ 400 millones en casas de cambio digitales, un 30% más que en enero y febrero, cuando no había turbulencia política, manifestó a Gestión Matías Maciel, CFO de Rextie.

“Las personas que tenían dinero ahorrado en moneda local decidieron pasarlo a dólares por prudencia, mientras que las empresas aprovecharon en cambiar más de lo que necesitaban para sus operaciones ordinarias antes que el sol se debilite más”, describió.

Fondo de emergencia

Asimismo, parte del público decidió comprar moneda extranjera con los recursos retirados de las AFP y cuentas CTS para depositarlos como fondo de emergencia, mientras que otro grupo demandó dólares a fin de resguardar su dinero en inversiones fuera del país, mencionó Daniel Bonifaz, CEO de Kambista.

El dólar subió de S/ 3.621 a S/ 3.873 desde el 12 de abril a la fecha, lo que equivale a un fortalecimiento de 7% sobre el sol, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Para Maciel, la mayor liquidez también provocó que el ticket promedio negociado por las personas se incremente de US$ 1,200 a US$ 1,300 en el periodo analizado, y que en las empresas subiera de US$ 13,000 a US$ 15,000.

En la misma línea, Bonifaz indicó que el número de operaciones promedio de Kambista subió en 52%, de 23,000 en marzo a 35,000 en mayo.

Por su parte, Laure Schlesinger, gerente general de Cambio Seguro, coincidió en que el nerviosismo por el ruido político aumentó el apetito del público por el dólar como moneda dura de protección.

Ganancias

A las personas que solicitaron moneda extranjera en el primer trimestre correspondió el 38% del monto total cambiado en dicho periodo, porcentaje que se incrementó a 54% entre abril y mayo, detalló.

De acuerdo con los especialistas, usuarios de los segmentos A y B suelen cambiar moneda local para pagar obligaciones en dólares, como el alquiler de vivienda, la cuota de un préstamo o tarjeta de crédito, pero ahora todo tipo de personas con algo de liquidez busca la divisa estadounidense para cubrirse.

A ellas se adiciona otro grupo de clientes que especula con los movimientos bruscos del billete verde para obtener ganancias de corto plazo, acotó Maciel.

Sol, la moneda de peor desempeño en el mundo

El dólar trepó ayer a un nuevo récord de S/ 3.873 ante la mayor demanda de inversionistas extranjeros, empresas locales y empresas en precaución al desenlace del proceso electoral.

El anterior máximo (S/ 3.863) fue alcanzado el último martes, por lo que las presiones alcistas sobre la divisa estadounidense se mantienen.

Según Scotiabank, que se basa en datos de Bloomberg, desde el 12 de abril, tras la culminación de la primera vuelta electoral, la moneda peruana registra el peor desempeño en el mundo (la que más se devaluó o depreció en ese periodo), pues frente a esta el dólar se elevó 7%.

El repunte del dólar ha ido a la par de un mayor volumen de compraventa de esa moneda. Desde el 12 de abril, el monto negociado en el mercado de cambios interbancario ascendió a US$ 8,432 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El promedio de negociación diaria en dicho mercado subió en mayo a US$ 452 millones, por encima de enero (US$ 387.8 millones) y febrero (US$ 420.8 millones).