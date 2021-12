La llegada de la variante ómicron tendrá un impacto en las ventas esperadas para la campaña Navideña 2021, de concretarse el anuncio realizado por el ministro de Salud, Hernando Zevallos, sobre la reducción de los aforos de los establecimientos comerciales, que pasarían de 80% a 60% inicialmente.

Si bien la medida todavía no se ha sido oficializada y por el contrario se espera que sea discutido y aprobado en el Consejo de Ministros de hoy para -recién- publicarla a víspera de Noche Buena.

¿Qué efectos tendrá en el sector retail? Gestión conversó con la presidenta del gremio retail y distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, para conocer los principales impactos de la medida.

-¿Qué impactos tendrá la reducción de los aforos en el resultado esperado en campaña navideña?-

No estamos en contra de la medida. Sin embargo, consideramos -desde el gremio retail la CCL- que la medida no es oportuna. La data que tenemos arroja que -por ejemplo- entre setiembre y octubre se ha registro un avance de 11% de flujo de visitantes de un mes a otro mientras que de octubre a noviembre avanzó 12%. Esta información -cabe precisar- se recogió de 250 tiendas en 28 centros comerciales. Se esperaría que entre noviembre y diciembre un avance 15% (de flujo). A lo que se suma que los flujos (de ingreso a malls) todavía están por debajo de 25% del 2019. De aprobarse esta medida, sin duda va a impactar a las ventas (esperadas) por campaña navideña, entre un 10% a 15% estaríamos perdiendo. El año pasado facturamos S/ 29,000 millones y este año esperamos alcanzar S/ 26,000 millones en ventas. Las ventas de Navidad son un 40% de todo el año, es decir, estamos hablando que solo la Navidad se vende entre S/ 10.5 millones a S/ 11.5 millones. Si se reducen los aforos perderíamos el 10% de las ventas esperadas.

-¿Quiénes se verían afectados por esta decisión?-

Lo que sugerimos es que se retomen medidas como la toma de la temperatura al inicio de los centros comerciales, por ejemplo, o promover el uso de doble mascarilla. En campaña Navideña se vende entre 2.5 a 3 veces más que en un mes regular por lo que si se empieza a bajar aforos no solo afectan a cadenas grandes sino también a pequeñas como los restaurantes. Lo que no se está mirando con atención es que muchas mypes y pymes son proveedoras del sector retail, por lo que si se reducen aforos, se les estaría afectando y reduciendo sus pedidos/servicios. Por lo tanto no es un oportuno hacerlo sin que se tenga un sustento técnico, tomando en cuenta que es la primera campaña en la que se está contratando personal extra.

-En noviembre, usted indicó que para Navidad 2021 esperaban llegar a 80% de las ventas del 2019, ¿cambiará este proyección con reducción de aforos?-

Felizmente tenemos un buen respaldo de la primera quincena (de diciembre). Por fortuna estamos teniendo una buena respuesta a nivel de consumo y mucho mejor que diciembre 2020. No creo que -de bajarse aforo- nos afecte en un 50%, pero si en un 10% de todas maneras. Igual vamos a llegar al 80%: la venta de textiles llegará a 80% de ventas del 2019; tecnología también tendrá un buen avance al igual que hogar. Incluso este rubro ha tenido meses en las que ha llegado al 100% de ventas del 2019.

-¿A dos días de Navidad, cómo avanza el consumo?-

Estamos notando una mayor motivación por la compra en relación al 2020. Se ve un mayor consumo por lo que este año esperamos llegar al 80% de las ventas del 2019 sin una reducción de aforo y evaluando otras medidas alternativas (S/ 26,000 millones)

-Este ánimo de compra por Navidad y Año Nuevo ¿generará que el ticket promedio avance?-

El ticket promedio (de S/ 320) se está manteniendo lo que hay es más público en relación del 2020. A diferencia del 2020 en la que hubo un bajón, ahora los peruanos están saliendo a comprar. Los consumidores están volviendo a la presencialidad, pero al mismo ticket. Lo que se ve es una omnicanalidad más fuerte.

-¿Cuáles son los productos más demandados?-

Tecnología, que siga impactado por el avance del tipo de cambio y crisis de la contenedores, pero es un rubro que siempre manda novedades. Otro hecho importante es que la vuelta del cine está ayudando a que otros rubros aprovechen los estrenos del momento, con el uso de licencias: desde juguetes hasta equipos de tecnológica.

Leslie Passalacqua: "Se ve un mayor consumo por lo que este año esperamos llegar al 80% de las ventas del 2019 sin una reducción de aforo y evaluando otras medidas alternativas (S/ 26,000 millones)". Foto: CCL