Las micro y pequeñas empresas (mypes) se muestran más cautelosas al solicitar un préstamo para la campaña navideña, debido a la reducción de sus ventas. Por ello, las colocaciones de las microfinancieras son menores que años atrás, sostuvo el gerente central de negocios de Caja Arequipa, Wilber Dongo.

Para el sistema financiero, la campaña navideña empieza entre agosto y setiembre, meses en los cuales las empresas dedicadas a la importación solicitan créditos para adquirir sus productos y lograr que estos lleguen en barco a tiempo para ser comercializados entre noviembre y diciembre. Empresas como estas se concentran en los emporios comerciales de Gamarra, Mesa Redonda, entre otros.

Entre setiembre y octubre, los comerciantes mayoristas obtienen financiamiento para comprar las mercancías a los importadores, y las mypes de venta directa al consumidor hacen lo propio sobre todo en octubre y noviembre.

Antes de la pandemia del COVID-19, los préstamos por las fiestas de diciembre se incrementaban en 20% cada año, en cambio ahora las mypes están pidiendo en promedio cantidades iguales o un poco menores. Además, hay un menor número de mypes en el mercado, pues muchas de ellas han quebrado como consecuencia de la crisis económica y/o la paralización de sus actividades.

“Yo diría que la actividad comercial por época de Navidad se ha reducido entre 30 y 40%. En nuestro caso particular, tenemos colocaciones por el 70% de lo que habíamos proyectado, al iniciar el año, que tendríamos en octubre. Hay una reactivación, pero no es la que esperábamos”, indicó a Gestion.pe.

No obstante, estimó que en los próximos dos meses del año la situación mejoraría y que los préstamos otorgados representarán hasta el 75% de campañas navideñas anteriores. “Confío en que en noviembre y diciembre sí habrá niveles de demandas mayores a los 10 meses pasados”, expresó el ejecutivo.

Para Caja Arequipa, las colocaciones mensuales ascendían a entre S/ 500 y S/ 550 millones en un mes como este, pero ahora oscilan entre S/ 420 y S/ 450 millones.

Pagos de deudas

Por otro lado, señaló que alrededor del 80% de las mypes están cumpliendo con el pago de sus deudas, tras haber sido estas reprogramadas entre marzo y mayo. “Algunas deudas tuvieron que reprogramarse dos o tres veces, porque los negocios habían sido inhabilitados, pero ahora la mayoría ya los tienen operativos”, explica Dongo.

El otro 20% tiene dificultades para pagar sus deudas, principalmente porque se trata de empresas cuyos rubros no han sido autorizados para volver a operar o han quedado en una muy mala situación financiera tras la paralización de sus actividades.

A ellas se dirige el beneficio de reprogramación de deudas con garantías estatales recientemente aprobado por el Gobierno. Sin embargo, el gerente consideró que este excluye a un número importante de las mypes, al fijar un límite de deuda total de S/ 20,000 para acceder a esta ayuda. Según sostuvo, muchas pequeñas empresas como los gimnasios deben más que esa cantidad y no tienen ingresos pues están cerrados.

Además, el programa exige que la empresa tenga una calificación normal o con problemas potenciales, y que no haya accedido a los créditos de Reactiva Perú o FAE Mype.

“La gente ya está llamándonos para preguntarnos por el programa, pero el Gobierno todavía no lo pone operativo. Yo creo que sí demora más ya no va a ser de ayuda (...). Además, creo que el Estado, en esta última etapa debió pensar más en aquellos que no han podido salir adelante y tienen incluso compromisos atrasados. Si el reglamento los excluye, las microfinancieras no van a poder ayudarlos”, manifiesta el gerente central de Negocios.

