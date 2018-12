ex sede del banco de la nación MVCS sobre compra de nueva sede: "no se ha dejado de ejecutar los proyectos de saneamiento" Tras conocerse de la compra de la ex sede del Banco de la Nación con los S/ 120 millones asignado de recursos de obras de saneamiento, el MVCS afirma que lo han realizado para sustituir el alquiler de inmuebles.

