Muñoz: Rutas de Lima quiso abrir el intercambio El Derby cuando "estaba mal hecha"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, cuestionó que el Intercambio Vial El Derby, a cargo de la empresa Rutas de Lima, aún no tiene fecha para entrar en funcionamiento. Reveló que cuando la concesionaria quiso entregar la obra esta estaba “mal hecha”.

En diálogo con Latina, la autoridad edil recordó que en el mes de marzo habló con los gerentes de la referida empresa y dio el plazo de una semana para que se levanten una serie de observaciones encontradas.

Indicó que, al culminar ese tiempo, aún no hay fecha de entrega del Intercambio Vial El Derby.

“ Yo cuando entré a la Municipalidad [de Lima] pedí que el Derby se abra y salieron los pretextos de que había interferencias y otros temas. Ya después cuando esos pretextos se limpiaron fuimos con la idea de querer abrir [… pero] el grosor de la carpeta asfáltica de la avenida El Derby no era el adecuado. Nos querían vender una cosa que no era la adecuada. Entonces no se puede convalidar una obra que está mal hecha”, señaló.

Este diario tomó contacto con la concesionaria Rutas de Lima y señaló que no emitirán un pronunciamiento hasta el momento.

En abril, Rutas de Lima informó que la obra no estaría lista para mayo, que era la fecha originalmente prevista para su entrega. Sin embargo, a través de un comunicado, explicó que “por falta de liberación de interferencias como postes de luz, canales, entre otros de la zona de la obra, responsabilidad que no compete a la empresa, no será posible entregarla”.

El Intercambio VialEl Derby , ubicado a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur, comprende la realización del viaducto norte (conectividad Santiago de Surco – San Borja), un ramal de interconexión hacia la carretera Panamericana Sur (sentido sur), y la ampliación de la vía auxiliar Cristóbal de Peralta hasta la avenida Javier Prado.