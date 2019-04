Muñoz pretende convertir Mercado Central en un centro comercial

Han pasado casi 170 años de historia en el Mercado Central de Lima, desde que el presidente Ramón Castilla decidió su construcción, convirtiéndose en el punto de partida para las zonas comerciales aledañas al Cercado de Lima.

Hoy es conocido como Mercado Central, pero el nombre oficial es Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, que está bajo la administración de la comuna limeña.

Ahora, Jorge Muñoz, alcalde de Lima contempla su remodelación completa a fin de convertirlo en un moderno espacio comercial.

“Queremos que el Mercado Central sea un ícono para la ciudad, similar a lo que es el mercado de Madrid o el de Rotterdam”, expresó el burgomaestre.

En el RoadShow de invitación a los inversionistas privados, dijo que la propuesta contempla un mejor espacio para las tiendas, y la construcción de un restaurante en la zona del penthouse.

“Sería el restaurant más alto del Cercado de Lima”, dijo.

Modelo de inversión privada

La gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Sarita Vílchez, detalló que la oferta privada será bajo el modelo de proyectos en activos.

“El Mercado Central es parte de la municipalidad de Lima y está sobre un inmueble de la comuna. Nuestro objetivo es ponerla en valor y por eso la invitación a los inversionistas privados”, indicó.

A la zona comercial de Mercado Central llegan al mes de 800 mil personas diariamente en la temporada navideña, movilizando de entre US$ 700 y US$ 800 millones en la temporada, volviéndose un foco atractivo.

Sarita Vílchez espera que este año se pueda concretar al menos una propuesta y con ello llevar adelante las iniciativas privadas propuestas por la comuna limeña.

PROPUESTA:

Remodelación del mercado

​- Mejoramiento de ingresos



Nueva distribución

- Organización estratégica de puestos

- Mejores puestos de ventas y amplios corredores

- Implementación de rampas mecánicas

- Mejoramiento de las zonas de escape



Remodelación de la torre del mercado

- Mejoramiento de la circulaciones verticales e instalaciones sanitarias

- Renovación de fachada

Renovación del Penthouse

- Nueva y estratégica distribución.

- Habilitación de restaurante

- Habilitación de administración de mercado



Renovación de la Azotea

- Acceso rápido y seguro

- Crear un patio de comidas y lugar de exposiciones y ferias

- Continuidad de conexión del mercado con la azotea



Mejoramiento del sótano

- Nueva y óptima distribución

- Organización estratégica para una buena gestión



Alrededor del mercado

- Remodelación de los espacios que genera el mercado

- Mejoramiento de la señalética



​

Proyectos en Activos

Además de las Asociaciones Público Privadas (APP), el Decreto Legislativo N° 1224 y su Reglamento, implementa una modalidad de participación de la inversión privada denominada Proyectos en Activos, que permite a los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promover la inversión privada sobre activos de su titularidad a través del Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) respectivo, bajo los siguientes esquemas:

- Disposición de activos, que incluye la transferencia total o parcial, incluso mediante la permuta de bienes inmuebles.

- Contrato de cesión de uso, arrendamiento, superficie, usufructo u otras modalidades permitidas por ley.

Asimismo, cabe indicar que los contratos de Proyectos en Activos no pueden comprometer recursos públicos ni trasladar riesgos propios de una APP a la entidad pública, salvo disposición legal expresa. Por ejemplo, en un contrato de usufructo de un terreno de propiedad de la Municipalidad a favor de un inversionista destinado al desarrollo de un complejo comercial, los riesgos –al ser un negocio privado— son asumidos íntegramente por el inversionista. Una excepción se encuentra en la Ley de Presupuesto del año fiscal 2014, Ley N° 30114, en su Sétima Disposición Complementaria Modificatoria que permite el uso de recursos públicos para el desarrollo de Proyectos en Activos del sector Justicia. Cabe advertir que los Proyectos en Activos (indistintamente si usan o no recursos públicos) no son APP por lo que no les aplica la clasificación de autofinanciada o cofinanciada.

Esta modalidad de promoción de la inversión privada tiene como antecedente el Decreto Legislativo N° 674 (referirse al Módulo 1) y su aplicación considera únicamente a las entidades mencionadas (Ministerio, Gobierno Regional y Gobierno Local) excluyendo la participación de las empresas públicas quienes siguen circunscritas al ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 674.



Tomado del MEF, sobre proyectos en activos