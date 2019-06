Muñoz sobre peajes: Contratos de Rutas de Lima y Línea Amarilla ya no pueden ser anulados

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, explicó -esta tarde- a los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Norte, Puente Piedra y San Martín de Porres, que el plazo legal previsto para que la Municipalidad de Lima pueda anular los contratos de concesión con Rutas de Lima y Lamsac (Vinci Highways) ha sido superado en exceso.

“El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el marco normativo es causal de nulidad (…) Sin embargo, a la fecha ha transcurrido el plazo para incorporar dicha nulidad por lo que los contratos han quedado convalidados por el transcurso del tiempo ”, se lee en el cuarto párrafo del mencionado documento afirmó el alcalde .

En el cónclave informó respecto al esfuerzo -que se viene desplegando desde la comuna- en la renegociación de los contratos con ambas empresas desde el 20 de mayo último cuando el Concejo de Lima aprobara por mayoría el inicio del proceso de evaluación conjunta.

Al inicio de la cita, Muñoz indicó que es importante informar a los alcaldes distritales del esfuerzo en la renegociación que viene impulsando la comuna metropolitana luego que el 20 de mayo último el Concejo de Lima aprobara por mayoría el inicio del proceso de evaluación conjunta.

“Vamos a empezar a recuperar el equilibrio de estos peajes que han sido complacientes y que hemos heredado. Tenemos que buscar soluciones para los ciudadanos pero dentro del marco de la ley”, manifestó.

Por su parte, Kevin Íñigo, presidente de la Mancomunidad de Lima Sur y alcalde de Villa El Salvador, aseguró que brindará todo el respaldo al alcalde de Lima en las negociaciones. “De mi lado, vamos a apoyar en lo que se pueda. Yo estoy dispuesto a hablar y a manifestarme, si es necesario”, señaló.

Reconoció que este es un tema de una “complejidad muy alta” y sobre el cual no se hallará una solución “de un día para otro”.

En tanto, el presidente de la Mancomunidad de Lima Norte y alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Venegas, y el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez Chiong, agradecieron a Jorge Muñoz por convocarlos para explicarles a detalle el proceso de renegociación y expresaron que la población de sus respectivas jurisdicciones siente malestar por el cobro de peajes.

Muñoz contestó que “esta molestia de los vecinos de la zona norte y la zona sur también la siento yo. Por eso estamos en este proceso, pensando como siempre en el ciudadano”.

En el cónclave también participó Sarita Vílchez, gerente de Promoción a la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima, quien explicó a Íñigo que “terminar con los contratos de manera unilateral puede generar incluso un efecto contraproducente en otras concesiones del Perú”.

Los alcaldes de los distritos de San Juan de Miraflores y Lurín no asistieron a la reunión. Kevin Íñigo informó que ellos ya no pertenecen a la Mancomunidad Sur y que, por ende, no atendieron el oficio que envió la comuna de Lima invitándolos a dialogar. Sí acudió el alcalde de Santa Rosa y representantes de los municipios distritales de Independencia y Comas.