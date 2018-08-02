Municipalidad de Lima y los sobrecostos en sus obras

La semana pasada gestión.pe publicó información que está disponible en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el artículo titulado: Proyectos que se ejecutan en la gestión de Luis Castañeda generan sobrecostos por más S/ 660 millones .
Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) envió una carta a Gestión en la que indica que: "La MML rechaza que exista sobrevaloración o irregularidad alguna en la ejecución de obras públicas realizadas en distintos distritos de la capital". Sobre el mismo, precisamos que en el artículo nunca se afirmó que los proyectos de la MML estén sobrevalorados, y menos que presentaran irregularidades.
Sí se indicó que los proyectos que lleva adelante la MML tienen costos adicionales, y ello se refleja en las cifras que publica el MEF en su Portal de Transparencia para el Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, que está disponible al público.
De la misma manera, la MML dice en su carta que: "Su diario ha sacado información tomando las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin corroborar que el aplicativo informático "Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM)" ha incluido los montos por devolución de saldos no utilizados el año pasado, que se recibieron en diciembre, como si fuesen parte del presupuesto del presente período".
Al respecto, la información que publica el portal del MEF es sobre los montos ejecutados, no sobre lo presupuestado. Algunos proyectos tienen en su presupuesto un monto mayor al ejecutado, pero solo se consideró en el análisis lo realmente ejecutado.
"Una muestra de la inexactitud de su diario es que cita el proyecto de interconexión en la bajada de Armendáriz indicando que presenta sobrecostos, lo cual es falso dado que la licitación se realiza usando el monto original, a través de organismos internacionales y sin alterar el presupuesto" , sostiene la MML.
Al respecto, en el artículo publicado se hace mención al proyecto 2326608: Creación de la Interconexión de las Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, distritos de Miraflores y Barranco, de Lima, que está publicado en el portal del MEF.
En esta iniciativa se detalla que el proyecto se formuló con el monto de S/ 52'483,277. En el 2017 se ejecutó S/ 51'348,561 y este año tiene una ejecución adicional de S/ 52'483,277, lo que hace un total de S/ 103.8 millones, lo que implica un incremento de 198% respecto a su costo inicial.
En la carta la MML añade que: "En lo referido al proyecto de Av. Malecón Grau -Tramo Circuito de Playas-Calle Cruz- y Av. Defensores del Morro (antes Av. Huaylas) -tramo Malecón Grau-Calle Cancún-, esta iniciativa recién cuenta con presupuesto transferido mediante Decreto de Urgencia 006-2018 publicado a fines de mayo".
"Asimismo, se encuentra en trámite la opinión favorable del ministerio correspondiente, de acuerdo a ley, para que este proyecto pueda ser licitado por un organismo internacional. Hasta entonces, las obras no pueden comenzar".
Sobre dicho proyecto, cabe señalar que esta iniciativa según la OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) no están en la relación de sus proyectos, como ellos mismo los declaran. La OIM precisa que tienen a su cargo 9 proyectos viales y tres proyectos viales (en el que se incluye lo citado en el artículo) están a cargo de la MML.
A continuación, brindamos la lista de los proyectos que publica el MEF con la variación de costos. Los cuales dejamos a su consideración.
|Proyecto de la MML
|Costo
|Ejecución al año 2016
|Ejecución al año 2017
|Ejecución al 2018
|Ejecución Total
|Avan % Total
|2181924: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS Y VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|617,421
|1,811,486
|597,221
|29,900
|2,438,607
|395
|2151295: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS JAZMINES DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,507,393
|8,787,396
|609,149
|0
|9,396,545
|375
|2210987: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. IZAGUIRRE DEL COSAC I, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,036,890
|10,570,477
|0
|0
|10,570,477
|348
|2175381: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. VISTA ALEGRE TRES COMPUERTAS - SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|191,271
|411,050
|156,008
|17,900
|584,958
|306
|2174377: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PSJE. LAS ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES DEL AA.HH NUEVA FLORIDA SECTOR 3 DISTRITO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|474,872
|918,291
|452,893
|0
|1,371,184
|289
|2158063: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,125,320
|3,082,425
|0
|0
|3,082,425
|274
|2248519: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESOS EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACION SECTOR SAN PABLO MIRADOR - DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,594,882
|2,594,882
|2,003,830
|2,460,635
|7,059,347
|272
|2174375: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PASAJE LOS CEDROS Y LOS CORALES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|619,379
|1,086,980
|566,945
|0
|1,653,925
|267
|2208501: INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION CON MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RAYMONDI, RIO SANTA Y PAZ AMISTAD EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
|342,778
|666,862
|213,240
|0
|880,102
|257
|2111377: MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. ANGAMOS (PRIMAVERA), TRAMO AV. MALACHOWSKY - AV. ENCALADA. DISTRITO DE SURQUILLO, SAN BORJA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,882,096
|7,384,444
|0
|0
|7,384,444
|256
|2127402: MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|68,937,612
|161,896,875
|38,000
|10,516,993
|172,451,868
|250
|2187203: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2 - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|771,731
|1,584,925
|155,201
|170,892
|1,911,018
|248
|2180191: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,108,962
|2,257,580
|480,651
|0
|2,738,231
|247
|2126027: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|58,141,105
|137,552,126
|259,003
|0
|137,811,129
|237
|2286667: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. UCV 205 ZONA E, DISTRITO DE ATE-VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|183,745
|355,985
|65,361
|0
|421,346
|229
|2214335: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|4,359,140
|9,865,702
|0
|0
|9,865,702
|226
|2165677: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES ESPAÑA Y QUILCA DEL COSAC I, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,648,651
|3,722,938
|0
|0
|3,722,938
|226
|2281859: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JUAN GONZALES BERROSPI, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|118,749
|237,463
|19,614
|6,058
|263,135
|222
|2223098: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. COMITE 21 Y CRISTO REY DEL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN ALTO SECTOR 3 DEL DISTRITO DE COMAS COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,176,952
|2,323,575
|276,674
|3,380
|2,603,629
|221
|2282647: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|164,944
|318,574
|46,000
|0
|364,574
|221
|2180186: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS DEL AA.HH EL MIRADOR DE COLLIQUE,VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|696,692
|1,331,505
|188,398
|0
|1,519,903
|218
|2281795: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SEGUNDA AMPLIACION MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|151,600
|291,695
|39,435
|0
|331,130
|218
|2133655: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA
|5,537,402
|8,970,512
|3,032,212
|0
|12,002,724
|217
|2175643: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|650,478
|1,414,235
|0
|0
|1,414,235
|217
|2174374: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL PASAJE LOS ANDES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 2, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|557,481
|1,138,602
|69,932
|0
|1,208,534
|217
|2291621: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS A.H. SIGLO XXI SECTOR 27 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|237,974
|463,941
|49,514
|0
|513,455
|216
|2282659: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL LOS ANDENES, SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|146,987
|282,470
|34,405
|0
|316,875
|216
|2180187: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL PASAJE LA PAZ Y CALLE SN (SOBRE LA MZ C Y MZ A) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALTOS DE CLORINDA MALAGA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|294,798
|633,910
|0
|0
|633,910
|215
|2286656: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITE VECINAL 68, COMEDOR 3 DE MAYO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|207,185
|402,867
|41,978
|0
|444,845
|215
|2192762: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|5,642,978
|4,442,455
|2,193,226
|5,467,788
|12,103,469
|214
|2181885: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|696,956
|1,353,740
|141,140
|0
|1,494,880
|214
|2280341: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR ALTO EL ROSAL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|171,594
|333,188
|30,105
|0
|363,293
|212
|2291603: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN MANCO INCA HUARAL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|192,313
|371,822
|33,930
|0
|405,752
|211
|2282849: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI III ETAPA SECTOR VALLECITO BAJO SAN GABRIEL - AMPLIACION NUMERO 1 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|179,547
|347,589
|28,472
|0
|376,061
|209
|2282773: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN INCA PACHACUTEC SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|153,970
|295,936
|26,279
|0
|322,215
|209
|2175639: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLON Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,831,912
|3,773,018
|0
|0
|3,773,018
|206
|2282789: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE CHAPI SECTOR A SAN GABRIEL - NUEVO PARAISO ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|118,707
|225,911
|19,087
|0
|244,998
|206
|2286691: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|183,568
|356,015
|21,080
|0
|377,095
|205
|2236161: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIM
|20,954,810
|5,200,000
|18,804,327
|18,732,159
|42,736,486
|204
|2286668: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN SEGUNDA ETAPA ZONA R UCV 205 D AMPLIACION, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|130,759
|250,014
|16,670
|0
|266,684
|204
|2181899: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|934,739
|1,889,260
|9,009
|0
|1,898,269
|203
|2176484: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|14,969,521
|6,627,326
|12,934,563
|10,422,516
|29,984,405
|200
|2180189: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CRISTO REY Y COMITE 21 - CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|780,873
|1,540,844
|17,038
|0
|1,557,882
|200
|2281653: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 160B ZONA K DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|179,342
|358,684
|0
|0
|358,684
|200
|2280351: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS BEGONIAS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|144,873
|287,981
|0
|0
|287,981
|199
|2180194: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CARMEN ALTO DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|880,701
|1,744,135
|0
|0
|1,744,135
|198
|2292418: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PRIMERO DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|211,595
|411,551
|6,500
|0
|418,051
|198
|2292421: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN PUEBLO JOVEN IMPERIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|184,436
|356,870
|9,220
|0
|366,090
|198
|2281642: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE ATE DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|166,028
|321,254
|8,161
|0
|329,415
|198
|2279815: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. EL MIRADOR DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|158,648
|307,295
|6,061
|0
|313,356
|198
|2326608: CREACION DE LA INTERCONEXION DE LAS VIAS CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE Y BAJADA DE ARMENDARIZ, DISTRITOS DE MIRAFLORES Y BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|52,483,277
|51,348,561
|52,483,277
|103,831,838
|198
|2181889: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,637,583
|3,220,831
|0
|0
|3,220,831
|197
|2181887: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 1, PASAJE PRIMAVERA Y PASAJE NIÑO JESUS DEL AA.HH. MANCO INCA HUARAL - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|481,500
|858,575
|0
|89,529
|948,104
|197
|2181298: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES AMPLIACION, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|431,381
|844,604
|0
|3,478
|848,082
|197
|2279804: DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|183,473
|354,946
|6,730
|0
|361,676
|197
|2180195: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LAS CALLE CINCO, CALLE UNO Y CALLE SIETE DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|796,357
|1,559,029
|0
|0
|1,559,029
|196
|2292405: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|123,737
|235,471
|6,204
|0
|241,675
|195
|2245403: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS,JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|8,587,591
|8,430,546
|8,191,067
|16,621,613
|194
|2222348: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. ANGELICA GAMARRA, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. TOMAS VALLE DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|7,694,634
|14,862,994
|53,263
|0
|14,916,257
|194
|2180185: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS AA.HH. COMITE 52 LOS CLAVELES (NUEVO PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,775,981
|7,325,474
|0
|0
|7,325,474
|194
|2103227: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, ETAPA I - II - III, DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,085,784
|4,042,691
|0
|0
|4,042,691
|194
|2226630: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. VIRU, TRAMO PROLONGACION TACNA - JR. CHICLAYO EN EL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,168,378
|2,267,976
|0
|0
|2,267,976
|194
|2181299: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|395,510
|766,622
|0
|0
|766,622
|194
|2286626: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|198,665
|385,826
|0
|0
|385,826
|194
|2180198: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN VIAS DE ACCESOS PEATONALES DEL A.H. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|196,065
|380,538
|0
|0
|380,538
|194
|2291618: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL VOLANTE II, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|191,938
|371,872
|0
|0
|371,872
|194
|2279759: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE CRUZ DE MAYO, CUARTA ZONA TAHUANTINSUYO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|180,799
|349,596
|0
|1,855
|351,451
|194
|2286647: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|179,137
|346,768
|0
|496
|347,264
|194
|2280357: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU DEL SECTOR VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|168,865
|327,727
|0
|0
|327,727
|194
|2281645: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SUB PARCELA 2-C SECTOR AMPLIACION 1RO DE MAYO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|162,163
|314,326
|0
|0
|314,326
|194
|2281402: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS -CASA SOLIDARIA- EN EL PUEBLO JOVEN 6 DE JULIO DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|162,091
|314,182
|0
|0
|314,182
|194
|2377031: CREACION DEL PUENTE MIRADOR EN EL PARQUE DE LA MURALLA EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
|2,249,940
|2,193,306
|2,171,250
|4,364,556
|194
|2181895: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,007,640
|1,934,372
|10,203
|0
|1,944,574
|193
|2180199: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y ACCESOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|538,645
|1,038,227
|0
|0
|1,038,227
|193
|2279798: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|184,435
|356,871
|0
|0
|356,871
|193
|2279697: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 15 DE MAYO, INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|181,944
|351,889
|0
|0
|351,889
|193
|2291589: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SAN HILARION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|180,860
|349,717
|0
|0
|349,717
|193
|2279772: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|180,400
|348,798
|0
|0
|348,798
|193
|2292414: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LACHAQUI, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|169,779
|327,556
|0
|0
|327,556
|193
|2280344: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN AMPLIACION SANTA CRUZ SECTOR TERCERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|165,590
|319,181
|0
|0
|319,181
|193
|2208355: INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE PERU COMITE 4 DEL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA
|145,390
|255,271
|25,197
|0
|280,468
|193
|2280337: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|137,068
|264,134
|0
|0
|264,134
|193
|2136602: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|389,943
|732,029
|6,246
|8,846
|747,121
|192
|2307416: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO SECTOR NUEVA AURORA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|194,331
|192,929
|179,953
|0
|372,882
|192
|2281777: DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. LA UNION DE VILLA SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|182,735
|351,667
|0
|0
|351,667
|192
|2292415: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN JUDAS TADEO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|163,444
|314,083
|0
|0
|314,083
|192
|2291552: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA MARIA AMPLIACIONES PARCELA 2 SECTOR PROLONGACION SANTA MARIA DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|149,841
|287,678
|0
|0
|287,678
|192
|2291594: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II, SECTOR LAS LOMAS DE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|147,606
|283,210
|0
|0
|283,210
|192
|2282669: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANDRES AVELINO CACERES III, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|146,581
|281,658
|0
|0
|281,658
|192
|2282808: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. COMITE 54-C NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|144,805
|278,106
|0
|0
|278,106
|192
|2282636: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA FE ALTA SECTOR AGRUPAMIENTO FAMILIAR LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|138,362
|265,220
|0
|0
|265,220
|192
|2282807: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. NUEVO AMANECER, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|137,797
|264,089
|0
|0
|264,089
|192
|2279818: DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CERRO DE LAS ANIMAS, PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|117,689
|225,378
|0
|981
|226,359
|192
|2282857: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|155,790
|298,279
|0
|0
|298,279
|191
|2292408: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS N EL A.H. CERRO EL SAUCE ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|118,681
|225,358
|0
|927
|226,285
|191
|2219896: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. LA LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA Y VISTA ALEGRE I COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|996,738
|1,897,626
|0
|0
|1,897,626
|190
|2292413: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO SECTOR ZONA III, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|121,631
|231,258
|0
|0
|231,258
|190
|2282768: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PRIMERO DE OCTUBRE - MICAELA BASTIDAS - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|111,569
|211,633
|0
|0
|211,633
|190
|2309033: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS SECTOR LOS JARDINES DE FLOR DE AMANCAES ETAPA PRIMERA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|293,809
|292,408
|266,886
|0
|559,294
|190
|2020511: CREACION DEL EJE PEATONAL ICA - UCAYALI ENTRE LA AV. TACNA Y LA AV. ABANCAY DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|9,389,476
|17,702,801
|26,011
|0
|17,728,812
|189
|2216716: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,876,267
|3,497,413
|42,681
|0
|3,540,094
|189
|2219907: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE SINCHI ROCA DEL AA.HH CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|683,081
|815,581
|476,352
|0
|1,291,933
|189
|2162975: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - GRUPO I, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y NUEVO PROGRESO, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|671,830
|1,271,847
|0
|0
|1,271,847
|189
|2295893: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|198,259
|198,258
|175,725
|0
|373,983
|189
|2291573: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. AMPLIACION LA GRUTA SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|118,097
|223,393
|0
|0
|223,393
|189
|2181597: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 1RO DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA
|348,903
|654,695
|0
|0
|654,695
|188
|2316045: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE CALEDONIA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|201,310
|201,309
|168,014
|9,000
|378,323
|188
|2316197: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL, ZONA S DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|287,873
|287,872
|136,681
|116,000
|540,553
|188
|2281529: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE PARIACHI DISTRITO ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|168,865
|315,127
|0
|0
|315,127
|187
|2316191: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE JUNIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|266,859
|266,859
|233,441
|0
|500,300
|187
|2315785: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA AGRUPACION FAMILIAR PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|81,309
|81,308
|66,553
|3,500
|151,361
|186
|2312181: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SANTA ROSA, PASAJE UNION, PASAJE ACOMAYO, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS ALISOS, PASAJE LOS CLAVELES, PASAJE JOSE OLAYA DEL COMITE 17 DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVI
|967,574
|916,440
|816,163
|57,900
|1,790,503
|185
|2248592: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARIA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|11,141,691
|9,667,133
|10,833,391
|20,500,524
|184
|2181893: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AAHH. LAS LOMAS DE SAN FELIPE Y AAHH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|684,571
|1,261,284
|0
|0
|1,261,284
|184
|2181586: MEJORAMIENTO DE LAS VAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ALAMEDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA
|261,478
|481,077
|0
|0
|481,077
|184
|2286681: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS VIÑAS, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|190,356
|349,724
|0
|0
|349,724
|184
|2301731: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR MIGUEL GRAU AMPLIACION GRUPO 18, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|179,413
|179,411
|150,085
|0
|329,496
|184
|2292416: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|175,258
|320,363
|0
|0
|320,363
|183
|2301663: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MARGINAL INCA HUASI, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|131,901
|131,900
|109,527
|0
|241,427
|183
|2120259: CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUTSAL, DOS LOSAS DE VOLEY Y UNA LOSA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|420,187
|679,553
|83,586
|0
|763,139
|182
|2280358: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR REUBICADOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|179,378
|327,090
|0
|0
|327,090
|182
|2176508: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PASEO DE AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA DE LOS BOBOS, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|9,649,031
|17,474,627
|0
|0
|17,474,627
|181
|2175375: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA HUAYCAN UCV 47B ZONA C, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|211,726
|383,232
|0
|0
|383,232
|181
|2291580: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JUAN PABLO II QUINTA ETAPA SECTOR 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|193,913
|351,073
|0
|0
|351,073
|181
|2281798: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. 14 DE ENERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|177,402
|318,690
|0
|0
|318,690
|180
|2281401: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SECTOR LAS LADERAS DE MOTUPE DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|183,107
|327,807
|0
|0
|327,807
|179
|2301744: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|139,754
|129,933
|119,541
|0
|249,474
|179
|2309049: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|223,682
|214,504
|170,952
|16,000
|401,456
|179
|2316116: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PARAISO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|564,016
|564,015
|447,638
|0
|1,011,653
|179
|2292389: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY. INTEGRAL SEÑOR DE LUREN A.H. SECTOR ELSA CARRERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|157,852
|281,350
|0
|0
|281,350
|178
|2210516: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS - COSAC I, EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,443,671
|4,333,751
|0
|0
|4,333,751
|177
|2317414: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE LOS ROSALES Y PASAJE MARISCAL LUZURIAGA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOLEDAD ALTA AMPLIACION, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|565,634
|562,488
|438,096
|0
|1,000,584
|177
|2175382: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS 1ERO DE MAYO- PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|171,090
|299,783
|0
|0
|299,783
|175
|2163673: CREACION DE CICLOVIA EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|831,057
|0
|706,718
|742,053
|1,448,771
|174
|2309044: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PERUANOS UNIDOS PARCELA C SECTOR VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|299,892
|278,556
|225,939
|18,000
|522,495
|174
|2280339: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LA FLORIDA - LAS VIÑAS DEL VALLE - SECTOR LAS VIÑAS DEL VALLE DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|176,616
|293,037
|9,821
|2,300
|305,158
|173
|2310917: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE AMPLIACION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|801,167
|764,257
|618,133
|0
|1,382,390
|173
|2222352: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. MICAELA BASTIDAS, TRAMO AV. TUPAC AMARU - AV. EL RETABLO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,059,696
|5,182,280
|77,419
|0
|5,259,699
|172
|2306652: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|207,461
|188,520
|166,290
|1,555
|356,365
|172
|2281841: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. ESPECIAL HUAYCAN ZONAL L UCV 167, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|153,713
|245,179
|16,428
|2,220
|263,827
|172
|2210517: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA MILITAR DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,044,862
|1,787,301
|0
|0
|1,787,301
|171
|2313736: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETA. (COMITE 15) ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|276,635
|258,481
|215,055
|0
|473,536
|171
|2247314: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PJE 1 (CA 9 -AV. V MALAZQUEZ), PJE 6, (LT.12 Y 16 -MZ. B1), PJE 17, (PJE 7 Y 19) Y PJE LAS PONCIANAS (LT 11 Y 18) EN A.H. PORTADA DE MANCHAY, PORTADA DE MANCHAY II SECTO
|550,109
|550,108
|359,640
|20,900
|930,648
|169
|2280081: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS, CASA SOLIDARIA EN EL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|138,135
|233,819
|0
|0
|233,819
|169
|2282704: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|163,475
|274,616
|0
|0
|274,616
|168
|2292394: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|172,338
|285,928
|0
|0
|285,928
|166
|2181896: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,971,233
|3,057,493
|199,046
|0
|3,256,539
|165
|2188252: INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL AA.HH. AÑO NUEVO - SECTOR 6 DE MARZO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|330,497
|544,941
|0
|432
|545,373
|165
|2291671: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LOS PINOS SECTOR II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|165,227
|165,225
|94,383
|13,397
|273,005
|165
|2103212: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA ETAPA II SECTOR AA.HH. 1º DE MAYO SECTOR AGRUP. FAM. AMP. 1º DE MAYO Y AGRUP. FAM. NUEVA IMAGEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,036,006
|3,172,295
|0
|133,235
|3,305,530
|162
|2174376: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. NUEVA GENERACION, 1 MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS ZONA 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,398,658
|3,833,680
|0
|0
|3,833,680
|160
|2120633: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PJE LOS ALAMOS Y PJE SAN PEDRO DEL CV N° 43 PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
|491,103
|784,685
|0
|0
|784,685
|160
|2181296: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|283,424
|452,232
|0
|0
|452,232
|160
|2307405: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR SECTOR CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|166,321
|165,463
|89,124
|12,100
|266,687
|160
|2280334: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 10 DE MARZO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|164,425
|253,969
|4,237
|277
|258,483
|157
|2312330: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 15 DE MAYO, PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE SAN PABLO Y SAN PEDRO, PASAJE PROLONGACION 7 DE JUNIO, PASAJE 1 DE JULIO DEL A.H. SARITA COLONIA- PAYET, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|805,994
|801,514
|464,124
|0
|1,265,638
|157
|2141529: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA - SECTOR LAS LOMAS DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,169,714
|1,814,983
|0
|0
|1,814,983
|155
|2281649: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA RESIDENCIAL PAMPLONA BAJA DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|191,295
|295,994
|0
|0
|295,994
|155
|2181892: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO - AA.HH. 1RO DE MAYO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|325,942
|501,196
|0
|0
|501,196
|154
|2301736: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LAMPA DE ORO III, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|180,298
|172,083
|105,222
|0
|277,305
|154
|2282682: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|162,372
|250,706
|0
|0
|250,706
|154
|2124067: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|33,737,358
|51,183,995
|0
|0
|51,183,995
|152
|2309012: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA SECTOR AMPLIACION VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|259,411
|240,920
|153,205
|0
|394,125
|152
|2281771: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR HUSARES DE JUNIN DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|156,424
|234,365
|0
|0
|234,365
|150
|2180981: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|45,902,187
|65,997,994
|1,704,515
|630,870
|68,333,380
|149
|2219551: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN LA VIAS PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA,DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|959,034
|1,426,526
|0
|0
|1,426,526
|149
|2280340: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 28 DE NOVIEMBRE SECTOR I DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|168,180
|250,544
|0
|0
|250,544
|149
|2309047: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR AMPLIACION EL ROSAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|248,083
|193,029
|158,794
|18,400
|370,223
|149
|2216163: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES ENTRE LA AV. JOSE GRANDA - AV. CARLOS IZAGUIRRE EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|7,727,617
|11,328,009
|75,162
|0
|11,403,171
|148
|2306660: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 153A ZONA J, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|201,358
|199,399
|84,272
|11,359
|295,030
|147
|2282843: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. FORTALEZA DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|175,772
|258,023
|0
|0
|258,023
|147
|2181593: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARIA JESUS ESPINOZA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|600,201
|870,652
|0
|0
|870,652
|145
|2301657: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL NACIENTE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|133,366
|133,365
|48,838
|10,886
|193,089
|145
|2313660: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|275,985
|264,088
|115,542
|20,900
|400,530
|145
|2317392: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 4, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE PROLONGACION PACHITEA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR DE VALLECITO ALTO - SAN GABRIEL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA -
|833,319
|816,468
|359,240
|30,000
|1,205,708
|145
|2216384: RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|4,836,993
|6,917,605
|0
|0
|6,917,605
|143
|2306678: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR 6 DE AGOSTO ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|198,631
|186,674
|97,152
|0
|283,826
|143
|2309018: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA TERCERA LOTE 50 UCV AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL ZONA S, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|293,083
|271,596
|146,394
|0
|417,990
|143
|2181591: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO EL PARAISO-ZONA J, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|402,176
|553,387
|0
|18,857
|572,244
|142
|2181886: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN EL PASAJE "F" Y PASAJE LOS DEVOTOS DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|392,401
|555,730
|0
|0
|555,730
|142
|2147251: CREACION DE LA ALAMEDA DE INTEGRACION ENTRE LA EXPLANADA SUR DEL ESTADIO NACIONAL Y EL PARQUE DE LA RESERVA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|7,571,023
|10,667,448
|0
|0
|10,667,448
|141
|2219902: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,140,240
|1,611,105
|0
|0
|1,611,105
|141
|2309000: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|246,028
|213,500
|134,110
|0
|347,610
|141
|2307415: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A. H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|217,630
|200,350
|106,768
|0
|307,118
|141
|2301702: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 20, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|178,723
|171,976
|72,773
|7,674
|252,423
|141
|2164050: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,417,819
|2,419,915
|2,351,064
|4,770,979
|140
|2181596: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|322,110
|450,286
|0
|0
|450,286
|140
|2234842: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|67,596,230
|90,619,998
|1,891,314
|907,857
|93,419,168
|138
|2301666: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SAN GENARO II, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|181,183
|181,182
|63,473
|5,436
|250,091
|138
|2281826: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 1 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|165,590
|227,702
|0
|0
|227,702
|138
|2219255: CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|4,808,268
|4,614,572
|318,689
|1,656,101
|6,589,361
|137
|2378395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|24,112,648
|16,027,107
|16,937,875
|32,964,982
|137
|2175383: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MALVINAS- SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|448,434
|611,025
|0
|0
|611,025
|136
|2248460: MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACION DE PISTAS EN LA JURISDICCION DE LA COOPERATIVA HUERTA SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,992,096
|1,986,067
|683,097
|2,669,164
|134
|2322538: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. A DEL A H. KENNEDY ALTO, PSJE 8 DEL A. H. SANTA ROSA Y PSJE 20 DEL A. H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, ZONA CERRO LA MILLA, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE POR
|585,297
|585,295
|199,330
|0
|784,625
|134
|2163677: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. CESAR VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,710,824
|0
|2,000,910
|274,984
|2,275,894
|133
|2180193: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SANTA ROSA ALTO Y NUEVO AMANECER, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|957,768
|1,225,880
|20,827
|20,827
|1,267,534
|132
|2181594: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL A LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA ZONA A, SECTOR II, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|585,823
|771,305
|0
|0
|771,305
|132
|2279785: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|143,112
|189,292
|0
|0
|189,292
|132
|2179632: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA ALTA UNIDAD VECINAL BIOHUERTO EL PARAISO, ZONA "J", HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|431,345
|559,753
|0
|0
|559,753
|130
|2248136: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y B DEL AAHH. VISTA ALEGRE A, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|405,850
|405,848
|105,900
|16,483
|528,231
|130
|2188253: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ZONAS ALTAS ASENTAMIENTO HUMANO UCV-160 ZONA B, ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|424,764
|548,144
|0
|0
|548,144
|129
|2180184: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGO EN LADERAS Y ACCESO PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|389,417
|500,585
|0
|0
|500,585
|129
|2309057: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|215,817
|214,416
|63,985
|0
|278,401
|129
|2248678: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE S/N, CALLE CERRO VERDE, PSJE 1, PSJE 4, PSJE 5, PSJE 6, PSJE PONCIANAS Y PSJE S/N, DEL AA.HH. CERRO VERDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA -
|2,785,006
|2,785,005
|779,502
|0
|3,564,507
|128
|2188295: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2),DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, P
|1,356,248
|1,740,174
|0
|0
|1,740,174
|128
|2312334: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR CERRO CALVARIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|228,302
|221,197
|60,451
|9,948
|291,596
|128
|2243009: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CA. TORREBLANCA Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PSJE. VIRGEN INMACULADA Y PSJE. 12 DEL A.H. LOS GIRASOLES PARTE ALTA DEL DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|362,163
|362,161
|71,996
|24,000
|458,157
|127
|2309084: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL EL ARBOLITO SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|299,971
|296,131
|83,954
|0
|380,085
|127
|2312355: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|221,245
|213,611
|55,107
|11,378
|280,096
|127
|2222615: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA ARAMBURU, UBICADA EN LA INTERSECCION DE LOS JIRONES MIGUEL ALJOVIN Y AZANGARO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|916,022
|1,116,159
|29,966
|0
|1,146,125
|125
|2236523: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 6 DE MARZO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|494,433
|559,301
|57,780
|2,371
|619,452
|125
|2309064: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL MILAGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|236,344
|230,801
|41,923
|21,741
|294,465
|125
|2313656: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 12 DE JUNIO PARCELA G SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|275,807
|259,001
|74,585
|10,775
|344,361
|125
|2313662: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CERRO LOS PINOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|298,317
|289,407
|83,654
|0
|373,061
|125
|2314809: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,696,405
|473,747
|1,643,475
|2,117,222
|125
|2314851: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL A.H. EL PARAISO DE BELEN DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,802,014
|503,413
|1,746,788
|2,250,201
|125
|2317405: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN, PASAJE SAN LUIS, PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LOS GERANIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|724,429
|703,081
|201,736
|0
|904,817
|125
|2318614: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE PROLONGACION PASAJE SIMON BOLIVAR, PASAJE MARIA PARADO DE BELLIDO, PASAJE JOSE GALVEZ (MZ E1) Y PASAJE JOSE GALVEZ (MZ E2) EN EL A. H. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE L
|335,107
|96,648
|322,157
|418,805
|125
|2066003: AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|200,115,807
|243,383,983
|4,941,197
|568,596
|248,893,776
|124
|2301723: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 151 ZONA DE VIVIENDA ZONA J, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|174,914
|174,911
|39,859
|1,556
|216,326
|124
|2309038: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|285,058
|248,799
|106,038
|0
|354,837
|124
|2312261: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS LIRIOS, PASAJE CERRO VERDE, PASAJE B Y PASAJE VILLA HERMOSA DEL A.H. LOS HERALDOS NEGROS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|945,485
|268,138
|905,585
|1,173,723
|124
|2312382: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE INMACULADA CONCEPCION, PASAJE SAN MARTIN, PASAJE SAN PABLO, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS, PASAJE SAN PEDRO Y PASAJE SANTA ROSA DEL A.H. COMITE 56-A AMPLIACION 1º DE MAYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA,
|556,911
|528,472
|141,649
|17,690
|687,811
|124
|2314799: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL JR. SN, JR. LAS PETUNIAS, JR. LAS VIOLETAS, JR. LAS PALMERAS, JR. LAS DALIAS, JR. LAS MARGARITAS, JR. LOS GIRASOLES, JR. LOS GERANEOS, JR. LAS ROSAS, JR. LOS CLAVELES Y JR. EL CAPULLO DEL A.H.13 DE JUNIO
|1,177,157
|326,935
|1,132,813
|1,459,748
|124
|2314838: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE P1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6, PASAJE 7, PASAJE 8 Y PASAJE 9 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPLONA ALTA, SECTOR VIRGEN DEL BUEN PASO III - SUB SECTOR FRONTERAS VIVAS DIST
|1,010,126
|280,892
|971,023
|1,251,915
|124
|2336127: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|5,883,808
|1,518,337
|5,762,808
|7,281,145
|124
|2175384: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL SEONE CORRALES,DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|489,826
|600,238
|0
|0
|600,238
|123
|2309079: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|217,912
|216,510
|18,153
|34,156
|268,819
|123
|2312147: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA AMPLIACION PASAJE LOS PENSAMIENTOS, AMPLIACION PASAJE LOS ROSALES, PASAJE DELICIAS, PASAJE LAS ALMENDRAS, PASAJE LOS CLAVELES Y PROLONGACION PASAJE LOS CLAVELES DEL A.H. VILLA PRIMAVERA DSITRITO DE INDEPE
|888,620
|244,741
|847,264
|1,092,005
|123
|2314564: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS DIAMANTES Y PASAJE LAS PERLAS DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR 3 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|679,720
|187,494
|645,515
|833,009
|123
|2314805: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE A, CALLE B, CALLE C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE K, CALLE J, CALLE J1 Y PROLONGACION CALLE B DEL A.H. SAN GENARO II, PRIMERA ZONA DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,245,307
|338,200
|1,191,988
|1,530,188
|123
|2314808: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS GIRASOLES, PASAJE LAS FLORES, PASAJE LOS JAZMINES, PASAJE EL BOSQUE, PASAJE LOS GERANIOS, PASAJE PRIMAVERA, CALLE 3 DE OCTUBRE, PASAJE LAS PALMERAS, PASAJE LAS CASUARINAS Y PASAJE LOS OLMOS DEL
|1,092,301
|299,246
|1,046,167
|1,345,413
|123
|2314811: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN PABLO, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE ANGEL, PASAJE 7, PASAJE 6, PASAJE SARITA COLONIA, PASAJE EL MILAGRO, PASAJE 4, PASAJE SANTO DOMINGO, PASAJE SAN MARTIN, PASAJE SN
|958,425
|261,226
|913,256
|1,174,482
|123
|2314938: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE TALARA Y PASAJE TARAPACA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIONES DE A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR SANTA ROSA Y BELEN Y EN LA AGRUPACION VECINAL NUEVO MILENIO -SANTA ROSA DE BELEN, DISTRITO DE V
|863,260
|239,151
|824,357
|1,063,508
|123
|2175378: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH SAN ROSA II CERRO LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|774,887
|774,725
|164,669
|2,831
|942,225
|122
|2305658: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE SN, PASAJE 7, PASAJE 8 Y PASAJE 9 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, UCV 162 - B ZONA K 1ERA ETAPA DSITRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|731,168
|200,482
|692,342
|892,824
|122
|2180741: INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|534,177
|632,090
|0
|18,311
|650,401
|122
|2309066: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|241,854
|240,452
|53,977
|0
|294,429
|122
|2312273: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE EL MORRO, PASAJE EL MIRADOR, PASAJE LAS LOMAS Y PASAJE JOSE OLAYA DEL A.H. SAN JOSE I, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|554,657
|151,867
|524,384
|676,251
|122
|2312376: DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 6 Y CALLE 7 DEL AA. HH. PROYECT0 INTEGRAL FUTURO 2000 - SECTOR NUEVA JUVENTUD Y LA AGRUPACIN FAMILIAR AMPLIACION NUEVA JUVENTUD HUASCAR DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|707,518
|191,410
|670,317
|861,727
|122
|2312389: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE JOSE GALVEZ, PASAJE CATALUÑA, PASAJE LOS PINOS, PASAJE ESPERANZA, PASAJE JOSE GRANDA Y PASAJE BONDY DEL A.H. AMPLIACION 14 DE ENERO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|753,018
|205,515
|712,850
|918,365
|122
|2313661: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CANGALLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|295,861
|242,920
|107,108
|9,803
|359,831
|122
|2314540: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN Y PASAJE EL MIRADOR DEL A.H. BELLAVISTA III ETAPA-ASHUBE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|557,284
|152,263
|526,194
|678,457
|122
|2314545: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE ABANCAY Y PASAJE LIBERTADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT0 INTEGRAL FUTURO 2000 - SECTOR PEDREGAL Y DEL A.H. SOL DE ORO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|640,609
|175,495
|606,050
|781,545
|122
|2314804: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LEON, PASAJE TARAPACA, PASAJE LOS ANGELES, PASAJE TIWINZA, PASAJE SILVA, PASAJE JORGE CHAVEZ, PASAJE CHINCHAY, PASAJE INDEPENDENCIA Y PASAJE MARAÑON DEL A.H. 15 DE MAYO AMPLIACION DISTRITO DE INDEP
|1,106,370
|298,904
|1,055,632
|1,354,536
|122
|2318479: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE HUASCARAN, PASAJE ANCASH, PASAJE PROLONGACION EL PROGRESO, PASAJE ALMAGRO Y PASAJE NUEVA ESPERANZA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CONQUISTADORES, DISTRITO
|266,443
|70,559
|255,202
|325,761
|122
|2318510: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE D EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|182,185
|51,117
|170,385
|221,502
|122
|2327078: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LEONCIO PRADO, ALTURA DE LA CUADRA 52, AV. PASEO DE LA REPUBLICA, DISTRITOS DE SURQUILLO Y MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|17,748,879
|4,589,955
|17,020,762
|21,610,717
|122
|2305671: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 1, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 5 Y CALLE 6 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN PRIMERA ETAPA.UCV 153 HIJOS DE LA ZONA J AMPLIACION, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|551,615
|148,708
|516,860
|665,568
|121
|2236390: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL SECTOR LOS ANGELES DEL AA.HH. DIVINO MAESTRO Y SECTOR VILLA SAN LUIS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|340,453
|407,239
|4,325
|0
|411,564
|121
|2308980: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA ZONA VIVIENDA ZONA R - UCV 206-C, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|242,853
|230,689
|52,603
|10,010
|293,302
|121
|2309016: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA HATARIY LLAQTA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|272,248
|233,301
|95,668
|0
|328,969
|121
|2312397: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SIN NOMBRE, PASAJE 5, PASAJE 4 Y PASAJE 12 DEL GRUPO RESIDENCIAL I - SECTOR I DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|818,085
|808,535
|179,546
|0
|988,081
|121
|2314469: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 6 DE LA AMPLIACION UCV 201 B 2DA ETAPA ZONA R HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|148,576
|40,299
|139,676
|179,975
|121
|2237090: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL OVALO OLAVIDE, CALLE MATIAS MAESTRO Y PASAJE OLAVIDE EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,473,560
|366,692
|1,407,825
|1,774,517
|120
|2247457: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. A, PSJE.C Y PSJE. SN DE AA.HH. VISTA ALEGRE B, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|354,303
|354,300
|59,392
|12,530
|426,222
|120
|2306677: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SARITA COLONIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|299,386
|270,518
|86,994
|460
|357,972
|120
|2285583: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. BAYOBAR AMPLIACION PARCELA A SECTOR CERRO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|174,794
|174,792
|29,253
|6,289
|210,334
|120
|2312233: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LAS AGUAS, PASAJE CAMINO DE JESUS, PASAJE CRUZ DE MAYO Y PASAJE LAS CRUCES DEL A.H. CAMINO DE JESUS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|473,777
|127,247
|442,999
|570,246
|120
|2312365: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE A, PASAJE B, PASAJE SIBERIA Y PASAJE HERMANOS ANGULO DE LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|353,104
|94,833
|329,981
|424,814
|120
|2314886: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL A.H. PROYECT0 INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,252,151
|347,668
|1,158,889
|1,506,557
|120
|2188299: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNION Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUR
|1,196,942
|1,408,834
|11,866
|0
|1,420,700
|119
|2120543: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SAN LAZARO, AREA DEPORTIVA, MZ. A Y MZ. B DEL AA.HH. HIROSHIMA DEL AA.HH. HIROSHIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
|1,130,295
|1,334,119
|3,500
|2,420
|1,340,039
|119
|2205866: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE BUENAVISTA Y PASAJE CERRO DE PASCO, ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN DE DIOS AMPLIACION COMITE N° 18, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA
|1,071,196
|1,276,082
|0
|0
|1,276,082
|119
|2237905: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO UNION PROGRESISTA DE LA ESPERANZA, SECTOR PROLONGACION AMAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|556,274
|629,347
|28,307
|3,380
|661,034
|119
|2188291: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL JR. LOS PINOS CDRA. 10 DEL P.J. PAMPA DE COMAS - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|95,204
|113,217
|0
|0
|113,217
|119
|2317430: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2 Y PASAJE 5 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|308,549
|269,638
|24,488
|71,791
|365,917
|119
|2181925: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS CLAVELES, VILLA FLORIDA, LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE Y VILLA LA PAZ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCI
|895,545
|913,284
|128,316
|17,554
|1,059,154
|118
|2294023: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR SANTA ROSA GRUPO 19, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|166,826
|166,826
|30,477
|0
|197,303
|118
|2312346: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|214,475
|197,790
|53,598
|1,000
|252,388
|118
|2281737: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA AUXILIAR PANAMERICANA SUR TRAMO: AV. MATEO PUMACAHUA - REFINERIA CONCHAN, DISTRITOS DE VILLA EL SALVADOR Y LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|90,431,588
|14,973,494
|90,431,586
|105,405,080
|117
|2306651: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL PACHACAMAC SECTOR 20 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|210,812
|209,411
|37,422
|0
|246,833
|117
|2301742: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. NUEVO CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|177,184
|164,251
|30,525
|11,783
|206,559
|117
|2309013: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. COMITE 10 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|298,403
|281,845
|67,755
|0
|349,600
|117
|2182732: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|68,189,009
|78,735,225
|193,687
|193,687
|79,122,599
|116
|2175377: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AAHH MUNICIPAL III, ZONA A - SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETAPA, COMITE 13 DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|580,001
|674,159
|0
|0
|674,159
|116
|2181890: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|491,334
|569,568
|0
|0
|569,568
|116
|2188246: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|347,557
|404,754
|0
|0
|404,754
|116
|2312352: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE F, PASAJE E Y PASAJE D DEL A.H. AÑO NUEVO ZONA A - SECTOR LAS COLINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|702,963
|702,699
|67,031
|46,500
|816,230
|116
|2244007: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. 12 (ENTRE LOS CIPRESES Y LOS NOGALES), CA. 14 (ENTRE CA. LOS CIPRESES Y LA CUMBRE) CA. LOS NOGALES (ENTRE CALLE 12 Y LA PAZ) Y CA. LOS CIPRESES (ENTRE CALLES 12 Y
|1,759,014
|1,759,013
|251,654
|20,300
|2,030,967
|115
|2301644: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA SECTOR SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|140,725
|140,723
|21,416
|0
|162,139
|115
|2294017: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR 3 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|126,338
|126,338
|17,033
|1,600
|144,971
|115
|2318503: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 4 EN LA AGRUPACION DE VIVIENDAS BELLA VISTA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|143,511
|41,054
|124,102
|165,156
|115
|2327102: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUNIN, ALTURA DE LA CUADRA 45, AV. PASEO DE LA REPUBLICA DISTRITOS DE SURQUILLO Y MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|24,886,002
|4,764,097
|23,793,558
|28,557,655
|115
|2219627: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,127,747
|218,708
|1,360,785
|1,973,679
|3,553,172
|114
|2137370: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PROLONGACION DE LA AV. COSMOS - SECTOR LA UNION DE VILLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA
|5,389,204
|3,341,403
|2,734,796
|0
|6,076,199
|113
|2206607: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA EN JR. CONCHUCOS EN DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,323,380
|2,597,927
|0
|1,172,511
|3,770,438
|113
|2220232: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ W ENTRE LOS PASAJES 14 Y 15, SECTOR LOS JARDINES Y EN EL PASAJE LOS PINOS ENTRE LOS PASAJES P 1 Y P 2 - AMPLIACION HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA
|403,877
|448,295
|8,103
|0
|456,398
|113
|2294957: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|175,789
|175,788
|22,895
|0
|198,683
|113
|2309017: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PORTADA DE MANCHAY III, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|247,048
|245,647
|32,500
|0
|278,147
|113
|2173714: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN CERRO SAN ALBINO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,180,611
|2,449,104
|0
|0
|2,449,104
|112
|2223774: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 122A CASA BIO HUERTO EL EDEN Y UCV 121 AMPLIACION CASA BIO HUERTO LOS CIPRESES, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,842,579
|1,855,149
|0
|206,564
|2,061,713
|112
|2126674: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. 23 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|299,014
|312,705
|12,000
|9,632
|334,337
|112
|2220231: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES EN EL PSJE 1 ENTRE LOS PSES 2 Y 3 SECTOR PARTE ALTA, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA
|290,450
|320,445
|6,090
|0
|326,535
|112
|2309008: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 99 ZONA DE VIVIENDA ZONA F, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|252,103
|218,327
|54,806
|9,980
|283,113
|112
|2291635: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|171,877
|171,876
|19,930
|0
|191,806
|112
|2309070: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EDILBERTO RAMOS GRUPO RESIDENCIAL 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|254,749
|253,348
|32,694
|0
|286,042
|112
|2280637: MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE ARICA - SANTA MARIA DEL MAR; DISTRITOS: LURIN, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|113,155,347
|12,695,950
|113,155,345
|125,851,295
|111
|2333341: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES - AV. PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORE
|303,849,459
|65,063,443
|273,409,499
|338,472,942
|111
|2175385: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,449,782
|1,600,792
|0
|0
|1,600,792
|110
|2181900: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 3 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|888,194
|897,400
|50,537
|29,900
|977,837
|110
|2338135: MEJORAMIENTO DE LA AV PEDRO MIOTA, ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO CALLE TALARA - AV MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|38,648,542
|3,692,539
|38,648,540
|42,341,079
|110
|2306683: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA - SUB PARCELA B SECTOR SEGUNDO BARRIO 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|207,942
|196,124
|30,999
|0
|227,123
|109
|2219900: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,154,813
|1,249,061
|0
|0
|1,249,061
|108
|2080010: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LOURDES - SECTOR LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|198,273
|213,178
|0
|1,500
|214,678
|108
|2295905: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LAS VIÑAS DE JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|186,928
|186,927
|14,071
|0
|200,998
|108
|2279809: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E - CP KEIKO FUJIMORI - DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|178,495
|178,493
|11,706
|2,600
|192,799
|108
|2220222: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAN JUAN DE AMANCAES PASAJE 36 A ENTRE LA MZ 34 Y 35, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA
|151,827
|155,971
|4,146
|4,174
|164,291
|108
|2294951: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. IDA LOSSIO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|114,130
|114,130
|9,485
|0
|123,615
|108
|2313664: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|249,828
|247,368
|21,405
|0
|268,773
|108
|2317263: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA DEL COSACI, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|8,684,970
|2,305,351
|7,034,169
|0
|9,339,520
|108
|2175273: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JOSE OLAYA, V ETAPA VALLECITO ALTO EN LA ZONA I DE JOSE CARLOS MARIATEGUI VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,302,295
|2,455,243
|0
|0
|2,455,243
|107
|2175640: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA. HH. 13 DE NOVIEMBRE Y A. P. LOS PINOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,136,114
|1,213,798
|0
|0
|1,213,798
|107
|2188231: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DEL ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,043,365
|1,044,277
|69,866
|0
|1,114,144
|107
|2181106: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|506,566
|516,764
|0
|25,030
|541,794
|107
|2188254: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 5, DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, 4 ZONA DE COLLIQUE ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|408,743
|438,935
|0
|0
|438,935
|107
|2295889: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 207, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|173,727
|173,726
|10,800
|1,800
|186,326
|107
|2294956: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CIUDAD DE GOSEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|173,105
|173,104
|12,504
|0
|185,608
|107
|2292401: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|127,307
|127,307
|9,028
|0
|136,335
|107
|2185922: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL PARAISO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,030,912
|2,156,668
|0
|0
|2,156,668
|106
|2141531: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROLONGACION EL ROSAL, SECTOR ALTO EL ROSAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|433,010
|444,409
|12,500
|0
|456,909
|106
|2188247: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE "A" DEL A.H SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA AMPLIACION- ZONAL 12 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|334,617
|353,842
|0
|0
|353,842
|106
|2175374: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS AA.HH VIRGEN DE CHAPI SECTOR A-NUEVO PARAISO, ZONA DE JOSE C. MARIATEGUI, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|301,545
|316,725
|0
|3,471
|320,196
|106
|2023273: AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO
|20,602,348
|21,731,453
|0
|0
|21,731,453
|105
|2211243: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|9,825,494
|10,312,116
|0
|0
|10,312,116
|105
|2245046: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PSJE. LAS GARDENIAS, CA. LOS NOGALES, PSJE. S/N, PSJE. LOS SAUCES, PSJE. LAS ORQUIDEAS, PSJE. LOS TULIPANES, PSJE. LOS PINOS, PSJE. ALAMOS, PSJE. EUCALIPTOS, CA. LOS CIPR
|2,697,862
|138,223
|2,682,555
|2,820,778
|105
|2188258: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,022,624
|1,070,156
|0
|0
|1,070,156
|105
|2286024: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE NRO 2, PASAJE NRO 3, PASAJE NRO 4, PASAJE NRO 5, PASAJE NRO 6, Y EL PASAJE NRO 7, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA Y LA AGRUPACION FAMILIAR CORAZON DE JESUS DEL DISTRIT
|786,590
|822,873
|0
|0
|822,873
|105
|2220280: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LOS ALAMOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAUCE GRANDE CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
|768,126
|800,649
|0
|2,496
|803,145
|105
|2188250: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE LOS ROSALES DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITE 33-B, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|623,681
|652,427
|0
|0
|652,427
|105
|2083786: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN EL AA.HH. PROYECT. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JORGE CHAVEZ Y AA.HH. VILLA UNION DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|318,029
|327,325
|0
|7,317
|334,642
|105
|2306667: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 225 ZONA V, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|213,896
|192,044
|29,487
|3,774
|225,305
|105
|2281787: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|182,622
|181,220
|10,303
|0
|191,523
|105
|2295880: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 224, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|176,717
|176,717
|9,292
|0
|186,009
|105
|2301710: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR HORACIO ZEVALLOS II, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|130,784
|130,783
|4,587
|1,800
|137,170
|105
|2248462: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,610,672
|185,828
|3,557,403
|3,743,231
|104
|2222626: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,136,563
|2,216,563
|0
|0
|2,216,563
|104
|2219903: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL MADRIGAL II, MIGUEL ANGEL SALDAÑA, MADRIGAL, CASUARINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|2,010,573
|2,041,216
|39,987
|0
|2,081,203
|104
|2286782: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LOS OLIVOS, JIRON LAS PALMERAS, PASAJE LOS CEDROS, PASAJE LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE SIN NOMBRE, ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI, ZONA CAJA DE A
|1,191,102
|1,241,155
|0
|0
|1,241,155
|104
|2175003: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. PROYEC. INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA PERU CON FUTURO - SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE LURIN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|478,846
|497,984
|0
|2,381
|500,365
|104
|2221433: INSTALACION MURO DE CONTENCION EN EL AAHH FLOR DE AMANCAES AMPLIACION COMITE 12 MZ F 2 LT 10, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA
|383,262
|397,681
|0
|0
|397,681
|104
|2286584: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|217,655
|217,654
|8,720
|0
|226,374
|104
|2291638: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|173,285
|173,284
|7,637
|0
|180,921
|104
|2219914: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS ES AMOR, DISTRITO DE COMAS, SECTOR 2, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,180,225
|1,188,427
|12,380
|9,042
|1,209,849
|103
|2120622: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 8 DEL AA.HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA
|305,720
|310,303
|4,583
|0
|314,886
|103
|2293998: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|191,452
|191,452
|6,018
|0
|197,470
|103
|2285764: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 3 DE MAYO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|162,799
|162,795
|5,141
|0
|167,936
|103
|2147532: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA
|23,386,005
|13,972,708
|9,869,421
|23,842,129
|102
|2226565: RECUPERACION DE LA PLAZUELA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|4,769,388
|4,865,088
|0
|0
|4,865,088
|102
|2188243: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CA. IQUITOS Y CA. MONTERREY DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITE 36-A, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|3,201,995
|3,266,070
|0
|0
|3,266,070
|102
|2211284: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIM
|1,369,508
|1,396,329
|0
|0
|1,396,329
|102
|2293983: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 232B ETAPA CUARTA, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|173,030
|173,029
|0
|3,684
|176,713
|102
|2097395: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|171,858
|172,667
|1,810
|1,010
|175,487
|102
|2165651: MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES ZONALES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI Y CAHUIDE EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|8,550,809
|8,550,809
|59,220
|0
|8,610,029
|101
|2137404: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA
|1,578,212
|1,594,268
|0
|0
|1,594,268
|101
|2219901: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|1,298,064
|1,310,878
|0
|0
|1,310,878
|101
|2188268: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|643,535
|651,068
|0
|0
|651,068
|101
|2182389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL GRUPO RESIDENCIAL 28, SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA
|355,255
|359,106
|0
|0
|359,106
|101
Leer comentarios ( )