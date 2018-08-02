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Municipalidad de Lima y los sobrecostos en sus obras

La Municipalidad de Lima remitió una carta a Gestión afirmando que en gestión.pe se había publicado información inexacta respecto al incremento de los costos de las obras que realiza en la capital, a continuación sus argumentos y nuestras precisiones.

MML

(Foto: USI)

(Foto: USI)

(Foto: USI)

Redacción Gestión

La semana pasada gestión.pe publicó información que está disponible en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el artículo titulado: Proyectos que se ejecutan en la gestión de Luis Castañeda generan sobrecostos por más S/ 660 millones .

Al respecto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) envió una carta a Gestión en la que indica que: "La MML rechaza que exista sobrevaloración o irregularidad alguna en la ejecución de obras públicas realizadas en distintos distritos de la capital". Sobre el mismo, precisamos que en el artículo nunca se afirmó que los proyectos de la MML estén sobrevalorados, y menos que presentaran irregularidades.

Sí se indicó que los proyectos que lleva adelante la MML tienen costos adicionales, y ello se refleja en las cifras que publica el MEF en su Portal de Transparencia para el Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública, que está disponible al público.

De la misma manera, la MML dice en su carta que: "Su diario ha sacado información tomando las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin corroborar que el aplicativo informático "Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM)" ha incluido los montos por devolución de saldos no utilizados el año pasado, que se recibieron en diciembre, como si fuesen parte del presupuesto del presente período".

Al respecto, la información que publica el portal del MEF es sobre los montos ejecutados, no sobre lo presupuestado. Algunos proyectos tienen en su presupuesto un monto mayor al ejecutado, pero solo se consideró en el análisis lo realmente ejecutado.

Inversión en Lima

Inversión en Lima

"Una muestra de la inexactitud de su diario es que cita el proyecto de interconexión en la bajada de Armendáriz indicando que presenta sobrecostos, lo cual es falso dado que la licitación se realiza usando el monto original, a través de organismos internacionales y sin alterar el presupuesto" , sostiene la MML.

Al respecto, en el artículo publicado se hace mención al proyecto 2326608: Creación de la Interconexión de las Vías Circuito de Playas de la Costa Verde y Bajada de Armendáriz, distritos de Miraflores y Barranco, de Lima, que está publicado en el portal del MEF.

En esta iniciativa se detalla que el proyecto se formuló con el monto de S/ 52'483,277. En el 2017 se ejecutó S/ 51'348,561 y este año tiene una ejecución adicional de S/ 52'483,277, lo que hace un total de S/ 103.8 millones, lo que implica un incremento de 198% respecto a su costo inicial.

En la carta la MML añade que:  "En lo referido al proyecto de Av. Malecón Grau -Tramo Circuito de Playas-Calle Cruz- y Av. Defensores del Morro (antes Av. Huaylas) -tramo Malecón Grau-Calle Cancún-, esta iniciativa recién cuenta con presupuesto transferido mediante Decreto de Urgencia 006-2018 publicado a fines de mayo".

"Asimismo, se encuentra en trámite la opinión favorable del ministerio correspondiente, de acuerdo a ley, para que este proyecto pueda ser licitado por un organismo internacional. Hasta entonces, las obras no pueden comenzar".

Sobre dicho proyecto, cabe señalar que esta iniciativa según la OIM (Organismo Internacional para las Migraciones) no están en la relación de sus proyectos, como ellos mismo los declaran. La OIM precisa que tienen a su cargo 9 proyectos viales y tres proyectos viales (en el que se incluye lo citado en el artículo)  están a cargo de la MML.

A continuación, brindamos la lista de los proyectos que publica el MEF con la variación de costos. Los cuales dejamos a su consideración.

Proyecto de la MMLCosto  Ejecución al año 2016 Ejecución al año 2017 Ejecución al 2018 Ejecución Total  Avan % Total 
2181924: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LOS AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS Y VISTA ALEGRE I DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 617,421 1,811,486 597,221 29,900 2,438,607 395
2151295: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES PACIFICO, INDEPENDENCIA Y LOS JAZMINES DEL COSAC I EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,507,393 8,787,396 609,149 0 9,396,545 375
2210987: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. TUPAC AMARU ENTRE LA AV. LOS ALISOS Y LA AV. C. IZAGUIRRE DEL COSAC I, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,036,890 10,570,477 0 0 10,570,477 348
2175381: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. VISTA ALEGRE TRES COMPUERTAS - SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 191,271 411,050 156,008 17,900 584,958 306
2174377: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PSJE. LAS ROCAS, PSJE. LAS CASCADAS Y PSJE. LAS CUMBRES DEL AA.HH NUEVA FLORIDA SECTOR 3 DISTRITO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 474,872 918,291 452,893 0 1,371,184 289
2158063: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,125,320 3,082,425 0 0 3,082,425 274
2248519: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESOS EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACION SECTOR SAN PABLO MIRADOR - DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,594,882 2,594,882 2,003,830 2,460,635 7,059,347 272
2174375: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS PASAJE LOS CEDROS Y LOS CORALES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 619,379 1,086,980 566,945 0 1,653,925 267
2208501: INSTALACION DE UN SERVICIO DE PROTECCION CON MURO DE CONTENCION EN LA CALLE RAYMONDI, RIO SANTA Y PAZ AMISTAD EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA 342,778 666,862 213,240 0 880,102 257
2111377: MEJORAMIENTO DE LA SEMAFORIZACION EN LA AV. ANGAMOS (PRIMAVERA), TRAMO AV. MALACHOWSKY - AV. ENCALADA. DISTRITO DE SURQUILLO, SAN BORJA Y SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,882,096 7,384,444 0 0 7,384,444 256
2127402: MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 68,937,612 161,896,875 38,000 10,516,993 172,451,868 250
2187203: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 2 - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 771,731 1,584,925 155,201 170,892 1,911,018 248
2180191: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,108,962 2,257,580 480,651 0 2,738,231 247
2126027: MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DEL CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 58,141,105 137,552,126 259,003 0 137,811,129 237
2286667: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. UCV 205 ZONA E, DISTRITO DE ATE-VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 183,745 355,985 65,361 0 421,346 229
2214335: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION EN LAS ESTACIONES DEL COSAC I, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 4,359,140 9,865,702 0 0 9,865,702 226
2165677: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LAS ESTACIONES ESPAÑA Y QUILCA DEL COSAC I, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,648,651 3,722,938 0 0 3,722,938 226
2281859: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JUAN GONZALES BERROSPI, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 118,749 237,463 19,614 6,058 263,135 222
2223098: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO E IMPLEMENTACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS ZONAS ALTAS DE LOS AA.HH. COMITE 21 Y CRISTO REY DEL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS - CARMEN ALTO SECTOR 3 DEL DISTRITO DE COMAS COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,176,952 2,323,575 276,674 3,380 2,603,629 221
2282647: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 164,944 318,574 46,000 0 364,574 221
2180186: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS DEL AA.HH EL MIRADOR DE COLLIQUE,VILLA JARDIN Y VIRGEN DE LAS MERCEDES DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 696,692 1,331,505 188,398 0 1,519,903 218
2281795: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SEGUNDA AMPLIACION MANUEL SCORZA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 151,600 291,695 39,435 0 331,130 218
2133655: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO EL PINO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA 5,537,402 8,970,512 3,032,212 0 12,002,724 217
2175643: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL A.H. VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 650,478 1,414,235 0 0 1,414,235 217
2174374: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL PASAJE LOS ANDES DEL AA.HH. NUEVA FLORIDA SECTOR 2, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 557,481 1,138,602 69,932 0 1,208,534 217
2291621: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS A.H. SIGLO XXI SECTOR 27 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 237,974 463,941 49,514 0 513,455 216
2282659: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL LOS ANDENES, SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 146,987 282,470 34,405 0 316,875 216
2180187: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL PASAJE LA PAZ Y CALLE SN (SOBRE LA MZ C Y MZ A) DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ALTOS DE CLORINDA MALAGA, EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 294,798 633,910 0 0 633,910 215
2286656: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. RAUL PORRAS BARRENECHEA COMITE VECINAL 68, COMEDOR 3 DE MAYO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 207,185 402,867 41,978 0 444,845 215
2192762: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LOS NIVELES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 5,642,978 4,442,455 2,193,226 5,467,788 12,103,469 214
2181885: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CLORINDA MALAGA DEL PRADO, MZ W, W1 Y W2 EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 696,956 1,353,740 141,140 0 1,494,880 214
2280341: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR ALTO EL ROSAL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 171,594 333,188 30,105 0 363,293 212
2291603: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN MANCO INCA HUARAL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 192,313 371,822 33,930 0 405,752 211
2282849: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI III ETAPA SECTOR VALLECITO BAJO SAN GABRIEL - AMPLIACION NUMERO 1 VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 179,547 347,589 28,472 0 376,061 209
2282773: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN INCA PACHACUTEC SECTOR MARIANO MELGAR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 153,970 295,936 26,279 0 322,215 209
2175639: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LOS AA.HH. LUIS FELIPE DE LAS CASAS, CRUZ DE CHILLON Y CRISTO REY EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,831,912 3,773,018 0 0 3,773,018 206
2282789: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE CHAPI SECTOR A SAN GABRIEL - NUEVO PARAISO ZONA I JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 118,707 225,911 19,087 0 244,998 206
2286691: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 183,568 356,015 21,080 0 377,095 205
2236161: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR MARGEN IZQUIERDA DEL RIO RIMAC AAHH CONDE DE LA VEGA BAJA, PALERMO, VILLA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO, URB. SAN FERNANDO, CASINELLI Y RAMON CARCAMO, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIM 20,954,810 5,200,000 18,804,327 18,732,159 42,736,486 204
2286668: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN SEGUNDA ETAPA ZONA R UCV 205 D AMPLIACION, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 130,759 250,014 16,670 0 266,684 204
2181899: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. LOS SOLIDARIOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 934,739 1,889,260 9,009 0 1,898,269 203
2176484: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN JUAN DE DIOS, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. PERIMETRICA EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 14,969,521 6,627,326 12,934,563 10,422,516 29,984,405 200
2180189: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CRISTO REY Y COMITE 21 - CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 780,873 1,540,844 17,038 0 1,557,882 200
2281653: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 160B ZONA K DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 179,342 358,684 0 0 358,684 200
2280351: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS BEGONIAS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 144,873 287,981 0 0 287,981 199
2180194: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO CARMEN ALTO DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 880,701 1,744,135 0 0 1,744,135 198
2292418: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PRIMERO DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 211,595 411,551 6,500 0 418,051 198
2292421: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PLAN INTEGRAL PAMPAS DE SAN JUAN PUEBLO JOVEN IMPERIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 184,436 356,870 9,220 0 366,090 198
2281642: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN PEDRO DE ATE DISTRITO EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 166,028 321,254 8,161 0 329,415 198
2279815: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. EL MIRADOR DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 158,648 307,295 6,061 0 313,356 198
2326608: CREACION DE LA INTERCONEXION DE LAS VIAS CIRCUITO DE PLAYAS DE LA COSTA VERDE Y BAJADA DE ARMENDARIZ, DISTRITOS DE MIRAFLORES Y BARRANCO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 52,483,277   51,348,561 52,483,277 103,831,838 198
2181889: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ESTRELLA SIMON BOLIVAR SECTOR III, LA MERCED Y SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL SECTOR 01, LA ENSENADA DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,637,583 3,220,831 0 0 3,220,831 197
2181887: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 1, PASAJE PRIMAVERA Y PASAJE NIÑO JESUS DEL AA.HH. MANCO INCA HUARAL - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 481,500 858,575 0 89,529 948,104 197
2181298: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PRECURSORES AMPLIACION, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 431,381 844,604 0 3,478 848,082 197
2279804: DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 183,473 354,946 6,730 0 361,676 197
2180195: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LAS CALLE CINCO, CALLE UNO Y CALLE SIETE DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 796,357 1,559,029 0 0 1,559,029 196
2292405: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 123,737 235,471 6,204 0 241,675 195
2245403: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE DEL JR. ANCASH, JR. MAYNAS,JR. JUNIN Y AV. SEBASTIAN LORENTE EN LA ZONA DE BARRIOS ALTOS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 8,587,591   8,430,546 8,191,067 16,621,613 194
2222348: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. ANGELICA GAMARRA, TRAMO PANAMERICANA NORTE - AV. TOMAS VALLE DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 7,694,634 14,862,994 53,263 0 14,916,257 194
2180185: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS AA.HH. COMITE 52 LOS CLAVELES (NUEVO PORVENIR), LUIS CASTAÑEDA LOSSIO, SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA Y 12 DE AGOSTO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,775,981 7,325,474 0 0 7,325,474 194
2103227: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL SANTA MARIA VIRGEN DE LOURDES, ETAPA I - II - III, DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,085,784 4,042,691 0 0 4,042,691 194
2226630: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. VIRU, TRAMO PROLONGACION TACNA - JR. CHICLAYO EN EL DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,168,378 2,267,976 0 0 2,267,976 194
2181299: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOMAS DE VIRGEN DEL ROSARIO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 395,510 766,622 0 0 766,622 194
2286626: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA DE JERUSALEN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 198,665 385,826 0 0 385,826 194
2180198: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN VIAS DE ACCESOS PEATONALES DEL A.H. SANTIAGO APOSTOL, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 196,065 380,538 0 0 380,538 194
2291618: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL VOLANTE II, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 191,938 371,872 0 0 371,872 194
2279759: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE CRUZ DE MAYO, CUARTA ZONA TAHUANTINSUYO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 180,799 349,596 0 1,855 351,451 194
2286647: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 179,137 346,768 0 496 347,264 194
2280357: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU DEL SECTOR VIRGEN DEL ROSARIO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 168,865 327,727 0 0 327,727 194
2281645: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PAMPLONA ALTA SUB PARCELA 2-C SECTOR AMPLIACION 1RO DE MAYO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 162,163 314,326 0 0 314,326 194
2281402: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS -CASA SOLIDARIA- EN EL PUEBLO JOVEN 6 DE JULIO DISTRITO INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 162,091 314,182 0 0 314,182 194
2377031: CREACION DEL PUENTE MIRADOR EN EL PARQUE DE LA MURALLA EN EL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 2,249,940   2,193,306 2,171,250 4,364,556 194
2181895: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,007,640 1,934,372 10,203 0 1,944,574 193
2180199: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS Y ACCESOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 538,645 1,038,227 0 0 1,038,227 193
2279798: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA ROSA DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 184,435 356,871 0 0 356,871 193
2279697: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 15 DE MAYO, INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 181,944 351,889 0 0 351,889 193
2291589: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SAN HILARION, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 180,860 349,717 0 0 349,717 193
2279772: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN MILAGRO DE LA FRATERNIDAD DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 180,400 348,798 0 0 348,798 193
2292414: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LACHAQUI, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 169,779 327,556 0 0 327,556 193
2280344: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN AMPLIACION SANTA CRUZ SECTOR TERCERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 165,590 319,181 0 0 319,181 193
2208355: INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION EN LA CALLE PERU COMITE 4 DEL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA 145,390 255,271 25,197 0 280,468 193
2280337: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 137,068 264,134 0 0 264,134 193
2136602: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT. INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 389,943 732,029 6,246 8,846 747,121 192
2307416: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO SECTOR NUEVA AURORA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 194,331 192,929 179,953 0 372,882 192
2281777: DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. LA UNION DE VILLA SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 182,735 351,667 0 0 351,667 192
2292415: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN JUDAS TADEO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 163,444 314,083 0 0 314,083 192
2291552: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA MARIA AMPLIACIONES PARCELA 2 SECTOR PROLONGACION SANTA MARIA DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 149,841 287,678 0 0 287,678 192
2291594: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II, SECTOR LAS LOMAS DE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 147,606 283,210 0 0 283,210 192
2282669: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ANDRES AVELINO CACERES III, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 146,581 281,658 0 0 281,658 192
2282808: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. COMITE 54-C NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 144,805 278,106 0 0 278,106 192
2282636: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SANTA FE ALTA SECTOR AGRUPAMIENTO FAMILIAR LOS OLIVOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 138,362 265,220 0 0 265,220 192
2282807: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. NUEVO AMANECER, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 137,797 264,089 0 0 264,089 192
2279818: DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. CERRO DE LAS ANIMAS, PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 117,689 225,378 0 981 226,359 192
2282857: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 155,790 298,279 0 0 298,279 191
2292408: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS N EL A.H. CERRO EL SAUCE ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 118,681 225,358 0 927 226,285 191
2219896: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. LA LIBERTAD PARTE ALTA, VILLA HERMOSA Y VISTA ALEGRE I COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 996,738 1,897,626 0 0 1,897,626 190
2292413: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO SECTOR ZONA III, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 121,631 231,258 0 0 231,258 190
2282768: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN PRIMERO DE OCTUBRE - MICAELA BASTIDAS - INCA PACHACUTEC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 111,569 211,633 0 0 211,633 190
2309033: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAGRADO CORAZON DE JESUS SECTOR LOS JARDINES DE FLOR DE AMANCAES ETAPA PRIMERA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 293,809 292,408 266,886 0 559,294 190
2020511: CREACION DEL EJE PEATONAL ICA - UCAYALI ENTRE LA AV. TACNA Y LA AV. ABANCAY DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 9,389,476 17,702,801 26,011 0 17,728,812 189
2216716: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL JR. LOS OLIVOS EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,876,267 3,497,413 42,681 0 3,540,094 189
2219907: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DEL PASAJE SINCHI ROCA DEL AA.HH CARMEN ALTO SEÑOR DE LOS MILAGROS - II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 683,081 815,581 476,352 0 1,291,933 189
2162975: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DE LOS AA. HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ - GRUPO I, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y NUEVO PROGRESO, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 671,830 1,271,847 0 0 1,271,847 189
2295893: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 198,259 198,258 175,725 0 373,983 189
2291573: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. AMPLIACION LA GRUTA SANTA MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 118,097 223,393 0 0 223,393 189
2181597: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO 1RO DE NOVIEMBRE EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA 348,903 654,695 0 0 654,695 188
2316045: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS LOMAS DE CALEDONIA, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 201,310 201,309 168,014 9,000 378,323 188
2316197: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL, ZONA S DE LA COMUNIDAD URBANA AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 287,873 287,872 136,681 116,000 540,553 188
2281529: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE PARIACHI DISTRITO ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 168,865 315,127 0 0 315,127 187
2316191: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 12 DE JUNIO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 266,859 266,859 233,441 0 500,300 187
2315785: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA AGRUPACION FAMILIAR PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 81,309 81,308 66,553 3,500 151,361 186
2312181: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SANTA ROSA, PASAJE UNION, PASAJE ACOMAYO, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS ALISOS, PASAJE LOS CLAVELES, PASAJE JOSE OLAYA DEL COMITE 17 DEL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVI 967,574 916,440 816,163 57,900 1,790,503 185
2248592: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA AV. ZORRITOS, AV. TINGO MARIA, AV. VENEZUELA Y AV. NACIONES UNIDAS, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 11,141,691   9,667,133 10,833,391 20,500,524 184
2181893: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AAHH. LAS LOMAS DE SAN FELIPE Y AAHH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 684,571 1,261,284 0 0 1,261,284 184
2181586: MEJORAMIENTO DE LAS VAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ALAMEDA EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA, LIMA 261,478 481,077 0 0 481,077 184
2286681: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LAS VIÑAS, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 190,356 349,724 0 0 349,724 184
2301731: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR MIGUEL GRAU AMPLIACION GRUPO 18, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 179,413 179,411 150,085 0 329,496 184
2292416: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 175,258 320,363 0 0 320,363 183
2301663: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MARGINAL INCA HUASI, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 131,901 131,900 109,527 0 241,427 183
2120259: CONSTRUCCION DE LOSA TIPO FUTSAL, DOS LOSAS DE VOLEY Y UNA LOSA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 420,187 679,553 83,586 0 763,139 182
2280358: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR REUBICADOS DE SANTA ROSA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 179,378 327,090 0 0 327,090 182
2176508: RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PASEO DE AGUAS, ALAMEDA DE LOS DESCALZOS Y ALAMEDA DE LOS BOBOS, DISTRITO RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 9,649,031 17,474,627 0 0 17,474,627 181
2175375: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA HUAYCAN UCV 47B ZONA C, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 211,726 383,232 0 0 383,232 181
2291580: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JUAN PABLO II QUINTA ETAPA SECTOR 1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 193,913 351,073 0 0 351,073 181
2281798: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. 14 DE ENERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 177,402 318,690 0 0 318,690 180
2281401: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. ALMIRANTE MIGUEL GRAU SECTOR LAS LADERAS DE MOTUPE DISTRITO SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 183,107 327,807 0 0 327,807 179
2301744: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 139,754 129,933 119,541 0 249,474 179
2309049: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 223,682 214,504 170,952 16,000 401,456 179
2316116: CREACION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PARAISO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 564,016 564,015 447,638 0 1,011,653 179
2292389: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H PROY. INTEGRAL SEÑOR DE LUREN A.H. SECTOR ELSA CARRERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 157,852 281,350 0 0 281,350 178
2210516: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION EL MILAGRO Y ZONAS ALEDAÑAS - COSAC I, EN LOS DISTRITOS DE INDEPENDENCIA Y SAN MARTN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,443,671 4,333,751 0 0 4,333,751 177
2317414: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE LOS ROSALES Y PASAJE MARISCAL LUZURIAGA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOLEDAD ALTA AMPLIACION, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 565,634 562,488 438,096 0 1,000,584 177
2175382: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LADERAS 1ERO DE MAYO- PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 171,090 299,783 0 0 299,783 175
2163673: CREACION DE CICLOVIA EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI - AV. 200 MILLAS, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 831,057 0 706,718 742,053 1,448,771 174
2309044: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PERUANOS UNIDOS PARCELA C SECTOR VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 299,892 278,556 225,939 18,000 522,495 174
2280339: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LA FLORIDA - LAS VIÑAS DEL VALLE - SECTOR LAS VIÑAS DEL VALLE DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 176,616 293,037 9,821 2,300 305,158 173
2310917: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE AMPLIACION DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 801,167 764,257 618,133 0 1,382,390 173
2222352: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. MICAELA BASTIDAS, TRAMO AV. TUPAC AMARU - AV. EL RETABLO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,059,696 5,182,280 77,419 0 5,259,699 172
2306652: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SANTA ROSA DE VILLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 207,461 188,520 166,290 1,555 356,365 172
2281841: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. PROY. ESPECIAL HUAYCAN ZONAL L UCV 167, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 153,713 245,179 16,428 2,220 263,827 172
2210517: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL A LA ESTACION ESCUELA MILITAR DEL COSAC I, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,044,862 1,787,301 0 0 1,787,301 171
2313736: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETA. (COMITE 15) ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 276,635 258,481 215,055 0 473,536 171
2247314: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PJE 1 (CA 9 -AV. V MALAZQUEZ), PJE 6, (LT.12 Y 16 -MZ. B1), PJE 17, (PJE 7 Y 19) Y PJE LAS PONCIANAS (LT 11 Y 18) EN A.H. PORTADA DE MANCHAY, PORTADA DE MANCHAY II SECTO 550,109 550,108 359,640 20,900 930,648 169
2280081: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS, CASA SOLIDARIA EN EL A.H. SAN PEDRO DE CHOQUE, DISTRITO PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 138,135 233,819 0 0 233,819 169
2282704: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 163,475 274,616 0 0 274,616 168
2292394: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. NUEVA JUVENTUD, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 172,338 285,928 0 0 285,928 166
2181896: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DE LOS AA.HH. CARLOS LEON TRELLES, KEIKO SOFIA FUJIMORI Y SU AMPLIACION DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,971,233 3,057,493 199,046 0 3,256,539 165
2188252: INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL AA.HH. AÑO NUEVO - SECTOR 6 DE MARZO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 330,497 544,941 0 432 545,373 165
2291671: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LOS PINOS SECTOR II, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 165,227 165,225 94,383 13,397 273,005 165
2103212: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH INTEGRACION VIRGEN DE FATIMA ETAPA II SECTOR AA.HH. 1º DE MAYO SECTOR AGRUP. FAM. AMP. 1º DE MAYO Y AGRUP. FAM. NUEVA IMAGEN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,036,006 3,172,295 0 133,235 3,305,530 162
2174376: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LAS LADERAS DE LOS AA.HH. NUEVA GENERACION, 1 MAYO Y SEÑOR DE LOS MILAGROS ZONA 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,398,658 3,833,680 0 0 3,833,680 160
2120633: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PJE LOS ALAMOS Y PJE SAN PEDRO DEL CV N° 43 PUEBLO JOVEN EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA 491,103 784,685 0 0 784,685 160
2181296: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LOS ANGELES DE CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 283,424 452,232 0 0 452,232 160
2307405: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR SECTOR CRUZ DE CHALPON, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 166,321 165,463 89,124 12,100 266,687 160
2280334: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 10 DE MARZO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 164,425 253,969 4,237 277 258,483 157
2312330: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 15 DE MAYO, PASAJE JOSE OLAYA, PASAJE SAN PABLO Y SAN PEDRO, PASAJE PROLONGACION 7 DE JUNIO, PASAJE 1 DE JULIO DEL A.H. SARITA COLONIA- PAYET, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 805,994 801,514 464,124 0 1,265,638 157
2141529: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA - SECTOR LAS LOMAS DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,169,714 1,814,983 0 0 1,814,983 155
2281649: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VILLA RESIDENCIAL PAMPLONA BAJA DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 191,295 295,994 0 0 295,994 155
2181892: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN PSJE. 5 Y PSJE. 1RO DE MAYO - AA.HH. 1RO DE MAYO COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 325,942 501,196 0 0 501,196 154
2301736: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LAMPA DE ORO III, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 180,298 172,083 105,222 0 277,305 154
2282682: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 162,372 250,706 0 0 250,706 154
2124067: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 33,737,358 51,183,995 0 0 51,183,995 152
2309012: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA ESPERANZA SECTOR AMPLIACION VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 259,411 240,920 153,205 0 394,125 152
2281771: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. PROY. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR HUSARES DE JUNIN DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 156,424 234,365 0 0 234,365 150
2180981: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREACIONALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL LLOQUE YUPANQUI DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 45,902,187 65,997,994 1,704,515 630,870 68,333,380 149
2219551: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE PUESTOS DE AUXILIO RAPIDO EN LA VIAS PERIFERICAS AL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA,DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 959,034 1,426,526 0 0 1,426,526 149
2280340: CREACION DEL LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. 28 DE NOVIEMBRE SECTOR I DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 168,180 250,544 0 0 250,544 149
2309047: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROLONGACION EL ROSAL SECTOR AMPLIACION EL ROSAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 248,083 193,029 158,794 18,400 370,223 149
2216163: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA LOS PROCERES ENTRE LA AV. JOSE GRANDA - AV. CARLOS IZAGUIRRE EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 7,727,617 11,328,009 75,162 0 11,403,171 148
2306660: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 153A ZONA J, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 201,358 199,399 84,272 11,359 295,030 147
2282843: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - A.H. FORTALEZA DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 175,772 258,023 0 0 258,023 147
2181593: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERUANOS UNIDOS, SECTOR MARIA JESUS ESPINOZA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 600,201 870,652 0 0 870,652 145
2301657: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL NACIENTE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 133,366 133,365 48,838 10,886 193,089 145
2313660: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 275,985 264,088 115,542 20,900 400,530 145
2317392: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 4, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE PROLONGACION PACHITEA DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR DE VALLECITO ALTO - SAN GABRIEL, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - 833,319 816,468 359,240 30,000 1,205,708 145
2216384: RECUPERACION DE LA PLAZA A LA BANDERA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO LIBRE, CERCADO DE LIMA Y BREÑA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 4,836,993 6,917,605 0 0 6,917,605 143
2306678: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR 6 DE AGOSTO ZONA A, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 198,631 186,674 97,152 0 283,826 143
2309018: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA TERCERA LOTE 50 UCV AREA DE PRODUCCION TALLER Y VIVIENDA 22 DE ABRIL ZONA S, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 293,083 271,596 146,394 0 417,990 143
2181591: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DE LA UNIDAD VECINAL UCV BIOHUERTO EL PARAISO-ZONA J, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 402,176 553,387 0 18,857 572,244 142
2181886: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN EL PASAJE "F" Y PASAJE LOS DEVOTOS DEL AA.HH. VIRGEN DEL CARMEN - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 392,401 555,730 0 0 555,730 142
2147251: CREACION DE LA ALAMEDA DE INTEGRACION ENTRE LA EXPLANADA SUR DEL ESTADIO NACIONAL Y EL PARQUE DE LA RESERVA EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 7,571,023 10,667,448 0 0 10,667,448 141
2219902: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GABRIEL IV SECTOR, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,140,240 1,611,105 0 0 1,611,105 141
2309000: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN JOSE OLAYA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 246,028 213,500 134,110 0 347,610 141
2307415: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A. H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 217,630 200,350 106,768 0 307,118 141
2301702: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 20, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 178,723 171,976 72,773 7,674 252,423 141
2164050: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS JR. MAYNAS, JR. JAUJA, CALLE MIROQUESADA Y CALLE CENTRO ESCOLAR CUADRAS 2,3 Y 4 EN BARRIOS ALTOS-LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,417,819   2,419,915 2,351,064 4,770,979 140
2181596: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO SAN JOSE - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 322,110 450,286 0 0 450,286 140
2234842: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL CAHUIDE EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 67,596,230 90,619,998 1,891,314 907,857 93,419,168 138
2301666: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SAN GENARO II, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 181,183 181,182 63,473 5,436 250,091 138
2281826: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SALVADOR SECTOR PRIMERO GRUPO RESIDENCIAL 1 DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 165,590 227,702 0 0 227,702 138
2219255: CREACION DEL EJE PEATONAL DEL JR. ANCASH CUADRA 2 Y JR. CARABAYA CUADRA 1 EN EL CENTRO HISTORICO DE LIMA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 4,808,268 4,614,572 318,689 1,656,101 6,589,361 137
2378395: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA DISTRITO CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 24,112,648   16,027,107 16,937,875 32,964,982 137
2175383: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS MALVINAS- SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 448,434 611,025 0 0 611,025 136
2248460: MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y REHABILITACION DE PISTAS EN LA JURISDICCION DE LA COOPERATIVA HUERTA SANTA ROSA EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,992,096   1,986,067 683,097 2,669,164 134
2322538: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. A DEL A H. KENNEDY ALTO, PSJE 8 DEL A. H. SANTA ROSA Y PSJE 20 DEL A. H. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE PALAO, ZONA CERRO LA MILLA, DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE POR 585,297 585,295 199,330 0 784,625 134
2163677: CREACION DE UNA CICLOVIA EN LA AV. CESAR VALLEJO, TRAMO AV. MARIANO PASTOR SEVILLA - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,710,824 0 2,000,910 274,984 2,275,894 133
2180193: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SANTA ROSA ALTO Y NUEVO AMANECER, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 957,768 1,225,880 20,827 20,827 1,267,534 132
2181594: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL A LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL AMAUTA ZONA A, SECTOR II, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 585,823 771,305 0 0 771,305 132
2279785: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS - CASA SOLIDARIA - EN EL A.H. LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 143,112 189,292 0 0 189,292 132
2179632: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN LA ZONA ALTA UNIDAD VECINAL BIOHUERTO EL PARAISO, ZONA "J", HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 431,345 559,753 0 0 559,753 130
2248136: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE A Y B DEL AAHH. VISTA ALEGRE A, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 405,850 405,848 105,900 16,483 528,231 130
2188253: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS ZONAS ALTAS ASENTAMIENTO HUMANO UCV-160 ZONA B, ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 424,764 548,144 0 0 548,144 129
2180184: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGO EN LADERAS Y ACCESO PEATONALES DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE COLLIQUE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 389,417 500,585 0 0 500,585 129
2309057: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR PEDREGAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 215,817 214,416 63,985 0 278,401 129
2248678: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE S/N, CALLE CERRO VERDE, PSJE 1, PSJE 4, PSJE 5, PSJE 6, PSJE PONCIANAS Y PSJE S/N, DEL AA.HH. CERRO VERDE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - 2,785,006 2,785,005 779,502 0 3,564,507 128
2188295: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LA CALLE 20 DE JULIO (TRAMO CALLE LOS JAZMINES - PASAJE. BUENOS AIRES), EN EL PASAJE SN (TRAMO MZ U LT 3 MZ O LT 7) Y EN LA CALLE 20 JULIO (TRAMO MZ N LT 2 MZ M LT 2),DEL AA.HH. LOS JAZMINES DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, P 1,356,248 1,740,174 0 0 1,740,174 128
2312334: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR CERRO CALVARIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 228,302 221,197 60,451 9,948 291,596 128
2243009: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CA. TORREBLANCA Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PSJE. VIRGEN INMACULADA Y PSJE. 12 DEL A.H. LOS GIRASOLES PARTE ALTA DEL DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 362,163 362,161 71,996 24,000 458,157 127
2309084: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO COMITE VECINAL EL ARBOLITO SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 299,971 296,131 83,954 0 380,085 127
2312355: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL DOS MIL SECTOR ALTO PERU, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 221,245 213,611 55,107 11,378 280,096 127
2222615: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA ARAMBURU, UBICADA EN LA INTERSECCION DE LOS JIRONES MIGUEL ALJOVIN Y AZANGARO EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 916,022 1,116,159 29,966 0 1,146,125 125
2236523: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO AÑO NUEVO ZONA A SECTOR 6 DE MARZO EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 494,433 559,301 57,780 2,371 619,452 125
2309064: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. EL MILAGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 236,344 230,801 41,923 21,741 294,465 125
2313656: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 12 DE JUNIO PARCELA G SECTOR 1, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 275,807 259,001 74,585 10,775 344,361 125
2313662: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY. INTEGRAL LOS ANGELES SECTOR CERRO LOS PINOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 298,317 289,407 83,654 0 373,061 125
2314809: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN 06 DE JULIO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,696,405   473,747 1,643,475 2,117,222 125
2314851: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL A.H. EL PARAISO DE BELEN DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,802,014   503,413 1,746,788 2,250,201 125
2317405: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN, PASAJE SAN LUIS, PASAJE LOS CLAVELES Y PASAJE LOS GERANIOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE GUADALUPE DEL PARAISO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 724,429 703,081 201,736 0 904,817 125
2318614: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE PROLONGACION PASAJE SIMON BOLIVAR, PASAJE MARIA PARADO DE BELLIDO, PASAJE JOSE GALVEZ (MZ E1) Y PASAJE JOSE GALVEZ (MZ E2) EN EL A. H. VICTOR ANDRES BELAUNDE, DISTRITO DE SAN JUAN DE L 335,107   96,648 322,157 418,805 125
2066003: AMPLIACION Y REMODELACION DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 200,115,807 243,383,983 4,941,197 568,596 248,893,776 124
2301723: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 151 ZONA DE VIVIENDA ZONA J, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 174,914 174,911 39,859 1,556 216,326 124
2309038: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. INTEGRACION NUEVO PERU ETAPA II SECTOR EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 285,058 248,799 106,038 0 354,837 124
2312261: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS LIRIOS, PASAJE CERRO VERDE, PASAJE B Y PASAJE VILLA HERMOSA DEL A.H. LOS HERALDOS NEGROS, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 945,485   268,138 905,585 1,173,723 124
2312382: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE INMACULADA CONCEPCION, PASAJE SAN MARTIN, PASAJE SAN PABLO, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS, PASAJE SAN PEDRO Y PASAJE SANTA ROSA DEL A.H. COMITE 56-A AMPLIACION 1º DE MAYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, 556,911 528,472 141,649 17,690 687,811 124
2314799: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL JR. SN, JR. LAS PETUNIAS, JR. LAS VIOLETAS, JR. LAS PALMERAS, JR. LAS DALIAS, JR. LAS MARGARITAS, JR. LOS GIRASOLES, JR. LOS GERANEOS, JR. LAS ROSAS, JR. LOS CLAVELES Y JR. EL CAPULLO DEL A.H.13 DE JUNIO 1,177,157   326,935 1,132,813 1,459,748 124
2314838: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE P1, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6, PASAJE 7, PASAJE 8 Y PASAJE 9 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPLONA ALTA, SECTOR VIRGEN DEL BUEN PASO III - SUB SECTOR FRONTERAS VIVAS DIST 1,010,126   280,892 971,023 1,251,915 124
2336127: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. AURELIO GARCIA Y GARCIA, CERCADO DE LIMA, LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 5,883,808   1,518,337 5,762,808 7,281,145 124
2175384: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO MANUEL SEONE CORRALES,DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 489,826 600,238 0 0 600,238 123
2309079: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 217,912 216,510 18,153 34,156 268,819 123
2312147: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA AMPLIACION PASAJE LOS PENSAMIENTOS, AMPLIACION PASAJE LOS ROSALES, PASAJE DELICIAS, PASAJE LAS ALMENDRAS, PASAJE LOS CLAVELES Y PROLONGACION PASAJE LOS CLAVELES DEL A.H. VILLA PRIMAVERA DSITRITO DE INDEPE 888,620   244,741 847,264 1,092,005 123
2314564: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS DIAMANTES Y PASAJE LAS PERLAS DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL FUTURO 2000 SECTOR 3 DE ABRIL, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 679,720   187,494 645,515 833,009 123
2314805: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE A, CALLE B, CALLE C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE K, CALLE J, CALLE J1 Y PROLONGACION CALLE B DEL A.H. SAN GENARO II, PRIMERA ZONA DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,245,307   338,200 1,191,988 1,530,188 123
2314808: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS GIRASOLES, PASAJE LAS FLORES, PASAJE LOS JAZMINES, PASAJE EL BOSQUE, PASAJE LOS GERANIOS, PASAJE PRIMAVERA, CALLE 3 DE OCTUBRE, PASAJE LAS PALMERAS, PASAJE LAS CASUARINAS Y PASAJE LOS OLMOS DEL 1,092,301   299,246 1,046,167 1,345,413 123
2314811: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN PABLO, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE SANTA ROSA, PASAJE ANGEL, PASAJE 7, PASAJE 6, PASAJE SARITA COLONIA, PASAJE EL MILAGRO, PASAJE 4, PASAJE SANTO DOMINGO, PASAJE SAN MARTIN, PASAJE SN 958,425   261,226 913,256 1,174,482 123
2314938: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE TALARA Y PASAJE TARAPACA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIONES DE A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR SANTA ROSA Y BELEN Y EN LA AGRUPACION VECINAL NUEVO MILENIO -SANTA ROSA DE BELEN, DISTRITO DE V 863,260   239,151 824,357 1,063,508 123
2175378: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH SAN ROSA II CERRO LA MILLA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 774,887 774,725 164,669 2,831 942,225 122
2305658: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE SN, PASAJE 7, PASAJE 8 Y PASAJE 9 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, UCV 162 - B ZONA K 1ERA ETAPA DSITRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 731,168   200,482 692,342 892,824 122
2180741: INSTALACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SOL NACIENTE DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 534,177 632,090 0 18,311 650,401 122
2309066: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN LUIS FELIPE DE LAS CASAS GRIEVE I, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 241,854 240,452 53,977 0 294,429 122
2312273: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE EL MORRO, PASAJE EL MIRADOR, PASAJE LAS LOMAS Y PASAJE JOSE OLAYA DEL A.H. SAN JOSE I, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 554,657   151,867 524,384 676,251 122
2312376: DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 6 Y CALLE 7 DEL AA. HH. PROYECT0 INTEGRAL FUTURO 2000 - SECTOR NUEVA JUVENTUD Y LA AGRUPACIN FAMILIAR AMPLIACION NUEVA JUVENTUD HUASCAR DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 707,518   191,410 670,317 861,727 122
2312389: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE JOSE GALVEZ, PASAJE CATALUÑA, PASAJE LOS PINOS, PASAJE ESPERANZA, PASAJE JOSE GRANDA Y PASAJE BONDY DEL A.H. AMPLIACION 14 DE ENERO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 753,018   205,515 712,850 918,365 122
2313661: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CANGALLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 295,861 242,920 107,108 9,803 359,831 122
2314540: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN Y PASAJE EL MIRADOR DEL A.H. BELLAVISTA III ETAPA-ASHUBE DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 557,284   152,263 526,194 678,457 122
2314545: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE ABANCAY Y PASAJE LIBERTADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECT0 INTEGRAL FUTURO 2000 - SECTOR PEDREGAL Y DEL A.H. SOL DE ORO DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 640,609   175,495 606,050 781,545 122
2314804: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LEON, PASAJE TARAPACA, PASAJE LOS ANGELES, PASAJE TIWINZA, PASAJE SILVA, PASAJE JORGE CHAVEZ, PASAJE CHINCHAY, PASAJE INDEPENDENCIA Y PASAJE MARAÑON DEL A.H. 15 DE MAYO AMPLIACION DISTRITO DE INDEP 1,106,370   298,904 1,055,632 1,354,536 122
2318479: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE CESAR VALLEJO, PASAJE HUASCARAN, PASAJE ANCASH, PASAJE PROLONGACION EL PROGRESO, PASAJE ALMAGRO Y PASAJE NUEVA ESPERANZA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CONQUISTADORES, DISTRITO 266,443   70,559 255,202 325,761 122
2318510: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE D EN EL ASENTAMIENTO HUMANO RAMIRO PRIALE PRIALE, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 182,185   51,117 170,385 221,502 122
2327078: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL LEONCIO PRADO, ALTURA DE LA CUADRA 52, AV. PASEO DE LA REPUBLICA, DISTRITOS DE SURQUILLO Y MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 17,748,879   4,589,955 17,020,762 21,610,717 122
2305671: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 1, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 5 Y CALLE 6 DEL PUEBLO JOVEN PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN PRIMERA ETAPA.UCV 153 HIJOS DE LA ZONA J AMPLIACION, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 551,615   148,708 516,860 665,568 121
2236390: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL SECTOR LOS ANGELES DEL AA.HH. DIVINO MAESTRO Y SECTOR VILLA SAN LUIS DEL AA.HH. PAMPLONA ALTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 340,453 407,239 4,325 0 411,564 121
2308980: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA ZONA VIVIENDA ZONA R - UCV 206-C, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 242,853 230,689 52,603 10,010 293,302 121
2309016: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA HATARIY LLAQTA, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 272,248 233,301 95,668 0 328,969 121
2312397: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SIN NOMBRE, PASAJE 5, PASAJE 4 Y PASAJE 12 DEL GRUPO RESIDENCIAL I - SECTOR I DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 818,085 808,535 179,546 0 988,081 121
2314469: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 6 DE LA AMPLIACION UCV 201 B 2DA ETAPA ZONA R HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 148,576   40,299 139,676 179,975 121
2237090: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL OVALO OLAVIDE, CALLE MATIAS MAESTRO Y PASAJE OLAVIDE EN EL CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,473,560   366,692 1,407,825 1,774,517 120
2247457: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. A, PSJE.C Y PSJE. SN DE AA.HH. VISTA ALEGRE B, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 354,303 354,300 59,392 12,530 426,222 120
2306677: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SARITA COLONIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 299,386 270,518 86,994 460 357,972 120
2285583: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. BAYOBAR AMPLIACION PARCELA A SECTOR CERRO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 174,794 174,792 29,253 6,289 210,334 120
2312233: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LAS AGUAS, PASAJE CAMINO DE JESUS, PASAJE CRUZ DE MAYO Y PASAJE LAS CRUCES DEL A.H. CAMINO DE JESUS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 473,777   127,247 442,999 570,246 120
2312365: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE A, PASAJE B, PASAJE SIBERIA Y PASAJE HERMANOS ANGULO DE LA ASOCIACION ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 353,104   94,833 329,981 424,814 120
2314886: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL A.H. PROYECT0 INTEGRAL CORAZON DE JESUS SECTOR SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,252,151   347,668 1,158,889 1,506,557 120
2188299: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 1 DEL AA.HH. 28 DE JULIO Y EN LA CALLE 6, 4 Y EL PASAJE 7, DEL AA.HH. UNION Y PROGRESO DEL NUEVO SAN JUAN - SECTOR LOS CLAVELES, DISTRITO DE SAN JUAN DE LUR 1,196,942 1,408,834 11,866 0 1,420,700 119
2120543: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SAN LAZARO, AREA DEPORTIVA, MZ. A Y MZ. B DEL AA.HH. HIROSHIMA DEL AA.HH. HIROSHIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA 1,130,295 1,334,119 3,500 2,420 1,340,039 119
2205866: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE BUENAVISTA Y PASAJE CERRO DE PASCO, ASENTAMIENTO HUMANO SAN JUAN DE DIOS AMPLIACION COMITE N° 18, EJE ZONAL EL ERMITAÑO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA 1,071,196 1,276,082 0 0 1,276,082 119
2237905: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO UNION PROGRESISTA DE LA ESPERANZA, SECTOR PROLONGACION AMAUTA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 556,274 629,347 28,307 3,380 661,034 119
2188291: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL JR. LOS PINOS CDRA. 10 DEL P.J. PAMPA DE COMAS - ZONAL 02 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 95,204 113,217 0 0 113,217 119
2317430: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2 Y PASAJE 5 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 308,549 269,638 24,488 71,791 365,917 119
2181925: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL Y TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS CLAVELES, VILLA FLORIDA, LAS CASUARINAS DE COLLIQUE, LAS LOMAS DE COLLIQUE Y VILLA LA PAZ EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCI 895,545 913,284 128,316 17,554 1,059,154 118
2294023: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN UPIS HUASCAR SECTOR SANTA ROSA GRUPO 19, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 166,826 166,826 30,477 0 197,303 118
2312346: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 214,475 197,790 53,598 1,000 252,388 118
2281737: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA AUXILIAR PANAMERICANA SUR TRAMO: AV. MATEO PUMACAHUA - REFINERIA CONCHAN, DISTRITOS DE VILLA EL SALVADOR Y LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 90,431,588   14,973,494 90,431,586 105,405,080 117
2306651: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL PACHACAMAC SECTOR 20 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 210,812 209,411 37,422 0 246,833 117
2301742: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. NUEVO CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 177,184 164,251 30,525 11,783 206,559 117
2309013: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. COMITE 10 NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 298,403 281,845 67,755 0 349,600 117
2182732: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ZONAL SINCHI ROCA EN EL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 68,189,009 78,735,225 193,687 193,687 79,122,599 116
2175377: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AAHH MUNICIPAL III, ZONA A - SECTOR FLOR DE AMANCAES II ETAPA, COMITE 13 DISTRITO DE RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 580,001 674,159 0 0 674,159 116
2181890: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES A, B Y C DEL AA. HH. NUEVO AMANECER DE COLLIQUE, ZONAL 5 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 491,334 569,568 0 0 569,568 116
2188246: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 347,557 404,754 0 0 404,754 116
2312352: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE F, PASAJE E Y PASAJE D DEL A.H. AÑO NUEVO ZONA A - SECTOR LAS COLINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 702,963 702,699 67,031 46,500 816,230 116
2244007: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. 12 (ENTRE LOS CIPRESES Y LOS NOGALES), CA. 14 (ENTRE CA. LOS CIPRESES Y LA CUMBRE) CA. LOS NOGALES (ENTRE CALLE 12 Y LA PAZ) Y CA. LOS CIPRESES (ENTRE CALLES 12 Y 1,759,014 1,759,013 251,654 20,300 2,030,967 115
2301644: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN NUEVA ESPERANZA SECTOR SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 140,725 140,723 21,416 0 162,139 115
2294017: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROY INTEGRAL CONFRATERNIDAD SECTOR 3 DE MARZO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 126,338 126,338 17,033 1,600 144,971 115
2318503: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 4 EN LA AGRUPACION DE VIVIENDAS BELLA VISTA, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 143,511   41,054 124,102 165,156 115
2327102: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL JUNIN, ALTURA DE LA CUADRA 45, AV. PASEO DE LA REPUBLICA DISTRITOS DE SURQUILLO Y MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 24,886,002   4,764,097 23,793,558 28,557,655 115
2219627: CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,127,747 218,708 1,360,785 1,973,679 3,553,172 114
2137370: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PROLONGACION DE LA AV. COSMOS - SECTOR LA UNION DE VILLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA 5,389,204 3,341,403 2,734,796 0 6,076,199 113
2206607: CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA EN JR. CONCHUCOS EN DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,323,380 2,597,927 0 1,172,511 3,770,438 113
2220232: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS MZ W ENTRE LOS PASAJES 14 Y 15, SECTOR LOS JARDINES Y EN EL PASAJE LOS PINOS ENTRE LOS PASAJES P 1 Y P 2 - AMPLIACION HORACIO ZEVALLOS, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA 403,877 448,295 8,103 0 456,398 113
2294957: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA SANTA ROSA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 175,789 175,788 22,895 0 198,683 113
2309017: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PORTADA DE MANCHAY III, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 247,048 245,647 32,500 0 278,147 113
2173714: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN CERRO SAN ALBINO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,180,611 2,449,104 0 0 2,449,104 112
2223774: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 122A CASA BIO HUERTO EL EDEN Y UCV 121 AMPLIACION CASA BIO HUERTO LOS CIPRESES, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,842,579 1,855,149 0 206,564 2,061,713 112
2126674: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL AA.HH. 23 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 299,014 312,705 12,000 9,632 334,337 112
2220231: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH PAMPA SAN JUAN DE AMANCAES EN EL PSJE 1 ENTRE LOS PSES 2 Y 3 SECTOR PARTE ALTA, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA 290,450 320,445 6,090 0 326,535 112
2309008: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 99 ZONA DE VIVIENDA ZONA F, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 252,103 218,327 54,806 9,980 283,113 112
2291635: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN SOL DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 171,877 171,876 19,930 0 191,806 112
2309070: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN EDILBERTO RAMOS GRUPO RESIDENCIAL 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 254,749 253,348 32,694 0 286,042 112
2280637: MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE ARICA - SANTA MARIA DEL MAR; DISTRITOS: LURIN, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 113,155,347   12,695,950 113,155,345 125,851,295 111
2333341: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES - AV. PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORE 303,849,459   65,063,443 273,409,499 338,472,942 111
2175385: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS ALTAS DEL PUEBLO JOVEN SAN JUAN DE DIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,449,782 1,600,792 0 0 1,600,792 110
2181900: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. 3 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 888,194 897,400 50,537 29,900 977,837 110
2338135: MEJORAMIENTO DE LA AV PEDRO MIOTA, ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO CALLE TALARA - AV MATEO PUMACAHUA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 38,648,542   3,692,539 38,648,540 42,341,079 110
2306683: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL AGRUPAMIENTO PACHACAMAC PARCELA - SUB PARCELA B SECTOR SEGUNDO BARRIO 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 207,942 196,124 30,999 0 227,123 109
2219900: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO INCA HUASI SECTOR 1, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,154,813 1,249,061 0 0 1,249,061 108
2080010: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE LOURDES - SECTOR LOS EUCALIPTOS DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 198,273 213,178 0 1,500 214,678 108
2295905: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. LAS VIÑAS DE JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 186,928 186,927 14,071 0 200,998 108
2279809: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL VILLA ALEJANDRO II AMPLIACION ZONA E - CP KEIKO FUJIMORI - DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 178,495 178,493 11,706 2,600 192,799 108
2220222: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN EL AAHH SAN JUAN DE AMANCAES PASAJE 36 A ENTRE LA MZ 34 Y 35, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA 151,827 155,971 4,146 4,174 164,291 108
2294951: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. IDA LOSSIO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 114,130 114,130 9,485 0 123,615 108
2313664: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA VILLA ALEJANDRO III, DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 249,828 247,368 21,405 0 268,773 108
2317263: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ENTORNO DE LAS ESTACIONES HONORIO DELGADO, UNI, PARQUE DEL TRABAJO Y CAQUETA DEL COSACI, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 8,684,970 2,305,351 7,034,169 0 9,339,520 108
2175273: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JOSE OLAYA, V ETAPA VALLECITO ALTO EN LA ZONA I DE JOSE CARLOS MARIATEGUI VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,302,295 2,455,243 0 0 2,455,243 107
2175640: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL AA. HH. 13 DE NOVIEMBRE Y A. P. LOS PINOS, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,136,114 1,213,798 0 0 1,213,798 107
2188231: IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DEL ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,043,365 1,044,277 69,866 0 1,114,144 107
2181106: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MURO DE CONTENCION EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - PAMPLONA ALTA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 506,566 516,764 0 25,030 541,794 107
2188254: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO, EN LA CALLE 5, DEL AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, 4 ZONA DE COLLIQUE ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 408,743 438,935 0 0 438,935 107
2295889: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 207, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 173,727 173,726 10,800 1,800 186,326 107
2294956: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. CIUDAD DE GOSEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 173,105 173,104 12,504 0 185,608 107
2292401: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 127,307 127,307 9,028 0 136,335 107
2185922: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL A.H. EL PARAISO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,030,912 2,156,668 0 0 2,156,668 106
2141531: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROLONGACION EL ROSAL, SECTOR ALTO EL ROSAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 433,010 444,409 12,500 0 456,909 106
2188247: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE "A" DEL A.H SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA AMPLIACION- ZONAL 12 COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 334,617 353,842 0 0 353,842 106
2175374: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN LAS ZONAS ALTAS AA.HH VIRGEN DE CHAPI SECTOR A-NUEVO PARAISO, ZONA DE JOSE C. MARIATEGUI, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 301,545 316,725 0 3,471 320,196 106
2023273: AMPLIACION DE LA AV. UNIVERSITARIA, TRAMO AV. CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO 20,602,348 21,731,453 0 0 21,731,453 105
2211243: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. METROPOLITANA (HUANCARAY) TRAMO AV. JAVIER PRADO - VIA DE EVITAMIENTO, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 9,825,494 10,312,116 0 0 10,312,116 105
2245046: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PSJE. LAS GARDENIAS, CA. LOS NOGALES, PSJE. S/N, PSJE. LOS SAUCES, PSJE. LAS ORQUIDEAS, PSJE. LOS TULIPANES, PSJE. LOS PINOS, PSJE. ALAMOS, PSJE. EUCALIPTOS, CA. LOS CIPR 2,697,862   138,223 2,682,555 2,820,778 105
2188258: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LA CUMBRE DEL PROGRESO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,022,624 1,070,156 0 0 1,070,156 105
2286024: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE NRO 2, PASAJE NRO 3, PASAJE NRO 4, PASAJE NRO 5, PASAJE NRO 6, Y EL PASAJE NRO 7, DEL ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE FATIMA Y LA AGRUPACION FAMILIAR CORAZON DE JESUS DEL DISTRIT 786,590 822,873 0 0 822,873 105
2220280: INSTALACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LOS ALAMOS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAUCE GRANDE CHOSICA, DISTRITO DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA 768,126 800,649 0 2,496 803,145 105
2188250: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE LOS ROSALES DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITE 33-B, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 623,681 652,427 0 0 652,427 105
2083786: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN EL AA.HH. PROYECT. INTEGRAL LOS HEROES DE JOSE CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JORGE CHAVEZ Y AA.HH. VILLA UNION DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 318,029 327,325 0 7,317 334,642 105
2306667: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN UCV 225 ZONA V, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 213,896 192,044 29,487 3,774 225,305 105
2281787: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL ASENTAMIENTOS HUMANOS UNIDOS SECTOR LA PRADERA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 182,622 181,220 10,303 0 191,523 105
2295880: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY. ESPECIAL HUAYCAN ETAPA SEGUNDA UCV 224, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 176,717 176,717 9,292 0 186,009 105
2301710: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. MUNICIPAL III SECTOR HORACIO ZEVALLOS II, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 130,784 130,783 4,587 1,800 137,170 105
2248462: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR VILLA HERMOSA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,610,672   185,828 3,557,403 3,743,231 104
2222626: MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA MONSERRATE Y ACCESOS, EN EL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,136,563 2,216,563 0 0 2,216,563 104
2219903: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL MADRIGAL II, MIGUEL ANGEL SALDAÑA, MADRIGAL, CASUARINAS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 2,010,573 2,041,216 39,987 0 2,081,203 104
2286782: MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE LAS LOMAS, PASAJE LOS OLIVOS, JIRON LAS PALMERAS, PASAJE LOS CEDROS, PASAJE LOS EUCALIPTOS Y EL PASAJE SIN NOMBRE, ASENTAMIENTO HUMANO VIRGEN DE CHAPI, ZONA CAJA DE A 1,191,102 1,241,155 0 0 1,241,155 104
2175003: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL AA.HH. PROYEC. INTEGRAL CENTRAL UNIFICADA PERU CON FUTURO - SECTOR LAS LOMAS TABLADA DE LURIN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 478,846 497,984 0 2,381 500,365 104
2221433: INSTALACION MURO DE CONTENCION EN EL AAHH FLOR DE AMANCAES AMPLIACION COMITE 12 MZ F 2 LT 10, DISTRITO DE RIMAC - LIMA - LIMA 383,262 397,681 0 0 397,681 104
2286584: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 217,655 217,654 8,720 0 226,374 104
2291638: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B - PARCELA VILLA POETA II, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 173,285 173,284 7,637 0 180,921 104
2219914: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS Y ACCESOS DEL ASENTAMIENTO HUMANO DIOS ES AMOR, DISTRITO DE COMAS, SECTOR 2, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,180,225 1,188,427 12,380 9,042 1,209,849 103
2120622: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 8 DEL AA.HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA 305,720 310,303 4,583 0 314,886 103
2293998: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 191,452 191,452 6,018 0 197,470 103
2285764: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL A.H. 3 DE MAYO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 162,799 162,795 5,141 0 167,936 103
2147532: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION EN EL PARQUE ZONAL HUASCAR DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR-LIMA 23,386,005   13,972,708 9,869,421 23,842,129 102
2226565: RECUPERACION DE LA PLAZUELA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 4,769,388 4,865,088 0 0 4,865,088 102
2188243: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CA. IQUITOS Y CA. MONTERREY DEL PJV NUEVA ESPERANZA COMITE 36-A, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 3,201,995 3,266,070 0 0 3,266,070 102
2211284: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FELICIANO DE LA VEGA Y DE LA CALLE 6, TRAMO AV. SAN PABLO AV. NICOLAS AYLLON Y DE LOS ACCESOS PEATONALES A LOS BLOCKS: C21, D17, G15, G16, G22 Y G23 DE LA URB. LIMA III MANZANILLA, EN EL DISTRITO DE LIM 1,369,508 1,396,329 0 0 1,396,329 102
2293983: CREACION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL PUEBLO JOVEN PROY ESPECIAL HUAYCAN UCV 232B ETAPA CUARTA, DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 173,030 173,029 0 3,684 176,713 102
2097395: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 171,858 172,667 1,810 1,010 175,487 102
2165651: MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS RECREATIVAS INFANTILES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PARQUES ZONALES SINCHI ROCA, LLOQUE YUPANQUI Y CAHUIDE EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 8,550,809 8,550,809 59,220 0 8,610,029 101
2137404: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA 1,578,212 1,594,268 0 0 1,594,268 101
2219901: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LADERAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO VISTA ALEGRE Y 19 NOVIEMBRE PRIMERA ETAPA, DEL DISTRITO DE COMAS, SECTOR 1, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 1,298,064 1,310,878 0 0 1,310,878 101
2188268: MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL PUEBLO JOVEN 10 DE MARZO - PASAJE 8, MZ. M Y B1, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 643,535 651,068 0 0 651,068 101
2182389: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL GRUPO RESIDENCIAL 28, SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA 355,255 359,106 0 0 359,106 101

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