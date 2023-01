Los inversionistas están posicionados para que el S&P 500 caiga casi un 10% a 3,600 puntos antes de repuntar un 17% al nivel de 4,200, escribieron en una nota los estrategas liderados por Michael Hartnett.

Operar durante una recesión económica y de ganancias “requiere paciencia”, dijeron. El “comercio doloroso” durará hasta que se alcance un mínimo en los pronósticos de tasas de la Fed y que los rendimientos y los diferenciales de crédito indiquen una economía estable que no está operando de forma demasiado candente ni demasiado fría.

Las acciones mundiales subieron a principios de este año en medio del optimismo alimentado por la reapertura de China, el enfriamiento de la inflación y las expectativas de que los bancos centrales adopten un enfoque menos agresivo en el ajuste de su política monetaria. Aun así, los estrategas favorecen cada vez más las acciones europeas y asiáticas sobre sus pares estadounidenses en el contexto de tasas más altas. Hartnett dijo que el rendimiento superior de las acciones europeas frente a las de EE.UU. marcó la semana pasada el “comienzo de una era”, mientras que los pares de Goldman Sachs Group Inc. dijeron que el repunte de las acciones chinas tiene más espacio para extenderse.

Los fondos de acciones globales registraron US$ 7,200 millones de entradas en la semana hasta el 11 de enero, según una nota de Citigroup Inc. que cita datos de EPFR Global. Los fondos estadounidenses y europeos tuvieron amortizaciones por US$ 2,600 millones y US$ 500 millones, respectivamente.

“Los mercados pueden tener buenas razones para ver el vaso medio lleno respecto de la inflación y descartar la retórica restrictiva de los bancos centrales”, escribió Emmanuel Cau, estratega de Barclays Plc, el viernes en una nota. “Ahora se ven más signos de moderación de las presiones de los precios en los servicios, no solo en la fabricación, y el mercado laboral también muestra algunas grietas”.

Las últimas cifras de EE.UU. mostraron que la inflación continuó desacelerándose en diciembre, lo que se suma a la evidencia de que las presiones sobre los precios han tocado techo y coloca a la Reserva Federal en camino a volver a reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés.

La atención se centrará pronto en las ganancias corporativas, al tiempo que los principales bancos de EE.UU. —incluido JPMorgan Chase & Co.— inician la temporada de resultados el viernes. Los inversionistas examinarán a las empresas para ver cómo han sorteado una miríada de vientos en contra, incluidas las tasas más altas, los precios elevados y una demanda más lenta.

“Las revisiones de ganancias del S&P 500 apuntan a un aterrizaje forzoso” a pesar de que el mercado está descontando un aterrizaje suave, escribieron los estrategas de Goldman Sachs liderados por David Kostin en una nota publicada el jueves por la noche. Si no hay recesión, como espera el equipo, el crecimiento de las ganancias por acción del S&P 500 será plano este año, dijeron.