El Mundial Qatar 2022, la competición deportiva más importante del año, está a puertas de iniciar. La Copa FIFA arrancará el domingo 20 de noviembre con el duelo entre la selección anfitriona vs Ecuador; será el primero de los 62 encuentros que se disputarán hasta el 18 de noviembre, día de la gran final.

El evento que paraliza a todo el planeta tendrá un sabor agridulce para los hinchas peruanos que vieron frustrados sus deseos de ver nuevamente a sus colores en un Mundial luego de que la selección perdiera su cupo a Qatar 2022 en el repechaje ante Australia.

Antes de la eliminación mundialista, muchos hinchas nacionales compraron boletos para presenciar los partidos del Grupo D (el que iba a integra Perú si clasificaba) y otros tantos se apuntaron para los encuentros posteriores a la fase de grupos. Se quedaron así con la disyuntiva de gastar o no en un viaje hacia el otro lado del planeta para presenciar un Mundial sin Perú.

En previsión de casos como este, la FIFA habilitó una opción que permite a los hinchas transferir las entradas compradas. A continuación, conoce los detalles sobre este proceso y cómo hacerlo de manera correcta.

¿Cómo puedo revender un boleto para algún partido del Mundial?

La FIFA aclaró que si alguien no puede asistir a un partido, puede revender sus entradas en la plataforma oficial de reventa .

Para ello, el Departamento de Gestión de Entrada habilitó un sitio web de reventa o transferencia de entradas. Esta plataforma es la única autorizada para la reventa de entradas, es decir, que el comprador podrá revender sus boletos únicamente a través de esta página.

Para ello, la persona deberá enviar una solicitud a la FIFA consignando todas las entradas que desea revender, incluidas las que compró para sus acompañantes (a excepción de aquellas que ya haya cancelado el Departamento de Gestión de Entradas).

Luego de ello, estos tickets serán publicados en la plataforma de reventa oficial para que otras personas puedan comprar estos boletos. Cabe mencionar, que la compra y la venta de tickets estará sujeta a una tasa administrativa fijada por la Federación Internacional de Fútbol.

“FIFA Ticketing establece todos los precios de las entradas en la plataforma de reventa, que pueden ser inferiores o superiores al precio inicial pagado por el comprador original. Las entradas que aparecen en la Plataforma de Reventa no incluyen ninguna información relativa al comprador original de las entradas ni al precio que éste pagó por ellas”, indica.

Sin embargo, la FIFA informa que no puede garantizar que se revendan todas las entradas en la plataforma de reventa. En el caso de que se revenda una entrada en la plataforma, el solicitante recibirá un reembolso de conformidad con los términos y condiciones de la plataforma de reventa.

Esta es la plataforma de la FIFA a la que debes ingresar para revender tus tickets. (Foto: FIFA.com)

¿Puedo cancelar la compra de entrada y pedir devolución?

La FIFA señala que “todas las ventas de entradas son defnitivas”, por lo que un solicitante no puede elegir cancelar una compra ni la devolución del dinero “por ningún motivo una vez que el Departamento de Gestión de Entradas de la FIFA haya procesado el pago, ni siquiera por motivos ajenos al solicitante”.

No obstante, la FIFA sí puede cancelar todas las entradas asignadas al solicitante sin previo aviso y sin derecho a un reembolso en caso de incumplir las condiciones de venta, o si determina, de conformidad con las condiciones de uso, que el solicitante o alguno de sus acompañantes han infringido las condiciones de uso o el Código de Conducta del Estadio.

Incluso, se reservan el derecho a cancelar una entrada en el caso de que se anule, se aplace o se reubique un partido. Asimismo, el Departamento de Gestión de Entradas podrá cancelar una entrada en el caso de que la FIFA se vea obligada a celebrar el partido con un aforo limitado en el estadio por razones de seguridad, técnicas, sanitarias o de otra índole que considere oportunas.

“En estos casos, el solicitante podrá tener derecho a un reembolso”.

¿Puedo revender por mi cuenta una entrada para Qatar 2022?

No, pues las entradas estarán disponibles para venta y reventa exclusivamente a través de la página web de la FIFA. La única forma de transferir boletos es con el consentimiento por escrito de esta entidad, que publicó una Política de Transferencia y Reventa de Entradas cuando comiencen las ventas.

Es decir, que si compras entradas en cualquier lugar que no sea FIFA.com, estás arriesgándote a que los boletos sean falsificados o canceladas por la misma FIFA sin opción a reembolso.

¿Hay multa por venta o canje de entradas sin permiso de la FIFA?

El Ministerio de Justicia de Qatar informó que, según la Ley No. (10) del 2021 sobre medidas para albergar la Copa del Mundo, se impondrá una multa de no más de 250,000 riyales qataríes (US$ 68,662 aproximadamente) a cualquier persona que emita, venda, revenda o intercambie boletos sin permiso de la FIFA.

Asimismo, el sitio web de la FIFA indicó que, “usted no puede, ya sea físicamente o en línea, ofrecer para la venta, vender, ofrecer en subastas, regalar o transferir o intentar transferir, o contratar a un tercero para facilitar o solicitar ofertas para la transferencia de boletos bajo ninguna circunstancia, incluido cualquier uso o intento de uso de boletos para publicidad, promociones, programas de incentivos, sorteos, concursos, obsequios o rifas o como parte de paquetes de hotel, vuelo, hospitalidad o viaje, u otros fines comerciales, excepto en los casos expresamente autorizados por escrito por FIFA Ticketing, o según lo permitido por los Términos de Uso de Entradas”.

“Los boletos que se han transferido de manera no permitida no son válidos y pueden cancelarse en cualquier momento sin previo aviso. Cualquier transferencia real o intentada de boletos que infrinja los Términos de uso de boletos puede resultar en multas y sanciones civiles y penales”, agregó.

DATO: La Plataforma de Reventa estará abierta hasta el 18 de Diciembre de 2022.

