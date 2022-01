La riqueza de Elon Musk se disparó a niveles solo alcanzados por John D. Rockefeller. Bill Hwang perdió US$ 20,000 millones en días; Bill Gates, una vez el hombre más rico del mundo, se divorció bajo una nube de Jeffrey Epstein.

Para las personas más ricas del planeta, 2021 fue un año de enormes ganancias, pérdidas extremas y un escrutinio sin precedentes.

Sobre todo, fue un buen momento para ser multimillonario. Los crecientes mercados de valores y las crecientes valoraciones de todo, desde mansiones hasta criptomonedas y productos básicos, impulsaron la fortuna colectiva de las 500 personas más ricas del mundo en más de US$1 billón, incluso cuando la pandemia sacudió al mundo por segundo año.

Es así como de acuerdo con los datos del Índice de multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio de las 20 personas con mayores fortunas habría aumentado alrededor de 30% en 2021.

Las ganancias significan que ahora hay un récord de 10 fortunas por encima de US$ 100,000 millones, más de 200 por encima de US$ 10,000 millones y Musk alcanzó el nivel de riqueza, ajustado a la inflación, logrado por la persona más rica de la historia moderna.

Los valores netos combinados del Índice de multimillonarios de Bloomberg ahora superan los US$ 8.4 billones, más que el PBI de todos los países, excepto EE.UU. y China.

Las enormes fortunas acumuladas por el 0.001% también subrayaron cómo la recuperación desigual del impacto económico de covid-19 se ha afianzado más.

A medida que los más ricos se beneficiaron de mercados abundantes y una política fiscal relajada, la pandemia empujó a 150 millones de personas a la pobreza extrema, según estimaciones del Banco Mundial, un número que aumentará si la inflación continúa aumentando.

“Desde mediados de la década de 1990, la participación de la riqueza en manos de los más ricos del mundo ha aumentado de alrededor del 7% al 11%”, dijo Lucas Chancel, codirector del Laboratorio de Desigualdad Mundial de la Escuela de Economía de París. “La crisis no revirtió esta tendencia. La amplificó”.

Desde Washington a Moscú y a Beijing, los legisladores intensificaron la retórica en torno a los ultra ricos, prometiendo aumentar los impuestos y cerrar las lagunas en respuesta a la presión pública y los presupuestos agotados. En octubre, el presidente del Comité de Finanzas del Senado de los EE. UU., Ron Wyden, dio a conocer un impuesto propuesto específicamente destinado a fortunas de 10 dígitos.

El impuesto a los multimillonarios, aunque rápidamente provocó el desprecio de personas como Musk, desapareció en cuestión de días. Una propuesta anterior presentada por el presidente Joe Biden para aumentar los impuestos sobre las herencias y casi duplicar los impuestos a las ganancias de capital, una fuente principal de ingresos para muchos multimillonarios, también se marchitó. La objeción del senador Joe Manchin al plan Build Back Better podría descartar impuestos más altos de cualquier tipo para los ricos en el futuro cercano.

Fue una historia diferente en China. La élite financiera del país tuvo su peor año desde que Bloomberg comenzó a rastrear la riqueza en 2012, perdiendo US$ 61,000 millones cuando Beijing atacó a las grandes tecnologías y promovió la “prosperidad común”. Jack Ma, de Alibaba Group Holding Ltd., desapareció del escenario público y los magnates del sector inmobiliario arrojaron US$ 35,000 millones en medio de una crisis de deuda en espiral que provocó una represión por parte de los reguladores.

Nadie encarna el apretón mejor que Hui Ka Yan de China Evergrande Group. Una vez la segunda persona más rica de China, el patrimonio neto de Hui cayó en US$ 17,000 millones este año debido a que su imperio inmobiliario se desplomó bajo una abrumadora carga de deuda. El gobierno lo instó a usar su patrimonio personal, incluido, entre otros juguetes, un megayate, para ayudar a reembolsar a los inversores.

Entre las fuentes más ricas de nueva riqueza de este año se encuentran los activos menos tangibles: activos digitales, acciones de acciones tecnológicas recién cotizadas y SPAC.

El valor vertiginoso de las monedas digitales agregadas luego borró miles de millones para el cripto evangelista Mike Novogratz, mientras que un número récord de ofertas públicas iniciales elevó la riqueza en papel de fundadores como Brian Armstrong de la plataforma de comercio de cifrado Coinbase y el CEO brasileño de fintech, David Velez.

A fines del 2021, 42 miembros del índice Bloomberg debutaron en el ranking, principalmente debido a las OPI.

En general, fue un año de grandes cambios y pagos masivos. Con las valoraciones en alza y la creciente desconfianza sobre posibles aumentos de impuestos, muchos multimillonarios aprovecharon el momento para vender.

Un clan de Chicago de bajo perfil llegó a un acuerdo de US$ 32,000 millones con capital privado para su proveedor de productos médicos, posiblemente el mayor evento de liquidez de la historia para una sola familia.

Los multimillonarios más ricos de Estados Unidos descargaron US$ 43,000 millones en acciones hasta principios de diciembre, más del doble de los US$ 20,000 millones que vendieron en todo 2020.

Las fortunas se reformaron de otras formas. El divorcio de Bill y Melinda Gates significó que el cofundador de Microsoft Corp. cedió activos, mientras aseguraba el lugar de Melinda French Gates en el índice, donde ocupa el puesto 194. MacKenzie Scott estableció récords de filantropía, mientras que su exmarido Jeff Bezos amplió sus donaciones a causas ambientales después de dejar el cargo de director ejecutivo de Amazon.com Inc.

Junto a las ganancias monetarias estratosféricas hubo implosiones. En marzo, el exgerente de fondos de cobertura, Bill Hwang, pasó de la oscuridad a la infamia en un abrir y cerrar de ojos cuando su family office, Archegos Capital Management, colapsó bajo el peso de las amargas apuestas apalancadas, vaporizando una fortuna de US$ 20,000 millones.

En el centro de todo: la volatilidad del mercado, las criptomonedas, el discurso fiscal, las ventas, las ganancias de riqueza récord, estaba Musk. El empresario venerado y vilipendiado llegó a la cima del índice en enero y se mantuvo en la cima la mayor parte del año, gracias al precio ascendente de las acciones de Tesla Inc. y al crecimiento constante de las ganancias, y al valor creciente de SpaceX.

El ascenso del fabricante de automóviles eléctricos fue tan empinado que colocó a su tercer accionista más grande, Leo KoGuan, un comerciante minorista de bajo perfil y superfan de Musk, en el índice con una fortuna de US$10,800 millones.