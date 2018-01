El multimillonario que nunca existió: ¿Cómo identificarlos?

¿Alguna vez escuchó sobre Boris Bork? Es el millonario ruso exitoso que se le veía constantemente en Instagram manejando autos de lujo, comiendo en los mejores restaurantes, vistiendo la mejor ropa de marca, acompañado de mujeres hermosas, pero que, en realidad nunca existió…

Las redes sociales han venido a cambiar el mundo del marketing como lo conocíamos, y dentro de él han surgido nuevos cambios de paradigmas y nuevos modelos de negocios, sostiene Entrepreneur, entre ellos una nueva forma de crear y promover una marca personal y la facilidad de vender “intangibles” como el éxito o la libertad financiera.

En octubre de 2016, un joven de 23 años llamado Roman Zaripov, quiso demostrar lo fácil que puede ser engañar a las personas adultas usando redes sociales e invirtiendo muy poco dinero.

De la mano de Boris Kudryashov, un jubilado pensionado que gana menos de US$ 180 mensuales, construyeron en solo 2 meses la imagen de un multimillonario exitoso.

El joven consultor de marketing hizo posar a Boris en los mejores lugares de Moscú, con la mejor ropa y los mejores autos, y con menos de US$ 1,000 en un periodo de 2 meses lograron tener más de 18,000 seguidores y cuantiosas ofertas de distintas marcas para que Boris posara con sus productos.

Al final del experimento Roman Zaripov, expuso la verdad y explicó en su Facebook lo fácil que puede ser engañar a miles de personas y la importancia de verificar la veracidad de la información cada vez que nos encontramos con casos similares.

Más casos falsos

Sin embargo, Boris no es el único caso, dentro del mundo del éxito, la libertad financiera y el emprendimient o, todos los días están naciendo falsos gurús que te prometen llegar a la cima fácil y rápido, siempre y cuando compres sus cursos, leas sus libros o te suscribas a su blog para que te llegue toda la información basura que producen.

De esta manera indican que el problema radica en que estos falsos gurús del éxito han descubierto un nuevo modelo de negocio en donde lo que tienen que hacer es hacerse pasar por pseudoempresarios exitosos, atractivos y millonarios, para que, con una simple página web y algunos videos en YouTube, te puedan engañar con el objetivo de que les pagues por fórmulas mágicas que te prometen llegar a donde están ellos en poco tiempo y sin mucho esfuerzo.

Estas personas son realmente oportunistas que están aprovechando el creciente auge de las redes sociales y en temas como la motivación, la libertad financiera y el desarrollo personal, para obtener ingresos mediante falsas promesas de éxito.

Realmente su modelo de negocios radica en el marketing y en la generación de contenido para poder vender cursos, webinars, libros, conferencias, etc. a personas cómo tú o cómo yo que genuinamente estamos buscando todos los días una manera de seguir creciendo en nuestro desarrollo personal.

La mayoría de ellos no son siquiera empresarios, muchos son autoempleados y obtienen modestos ingresos de sus productos o de publicidad en sus redes sociales.

Sin embargo, se hacen pasar por empresarios, emprendedores o coaches exitosos ya que esto forma parte de su branding personal y su estrategia para proyectar una imagen de éxito.

Conductas

​Muchos de ellos están siguiendo el famoso aforismo en inglés Fake it until you make it, que tiene su origen en la Terapia Cognitiva Conductual, la cual sugiere la imitación de conductas optimistas, positivas y de autoconfianza para que la persona pueda desarrollar estas conductas en su vida real.

El problema es cuando estas conductas de imitación son aprovechadas para vendernos la imagen falsa de éxito de ciertas personas y peor aún, cuando les pagamos por sus métodos para llegar de manera rápida al éxito que supuestamente tienen pero que en realidad no existe.

Gary Vaynerchuk, autor bestseller, influencer y fundador de VaynerMedia, dice que hay una gran diferencia entre ser exitoso y estar en el camino al éxito. Esta es la razón por la que muchos de estos gurús del éxito no tienen la libertad financiera o el éxito que dicen tener.

No está mal estar en el camino al éxito, siempre y cuando no se aprovechen de los demás y sean sinceros al decir en qué etapa de su vida están y a dónde quieren llegar, sin engañar a las personas.

Ahora, no todos son así y seguramente hay algunos que producen contenido de altísima calidad, sin embargo, no te fíes, reflexióna y cuestionate todo lo que cada uno de ellos dice y si tú eres como yo que constantemente estas buscando desarrollarte y seguir creciendo, lo que tienes que hacer para detectar si estos gurús del éxito te pueden proporcionar información valiosa o no, es lo siguiente:

- Investiga cuál es su verdadera fuente de ingresos, si no tiene una empresa y sus ingresos solamente vienen de consultorías o de los cursos que vende, cuidado.

- Investiga que experiencia previa tienen sobre todo en las áreas que a ti te interesa desarrollar.

- Aprende de personas que ya hayan logrado cosas como las que tú quieres conseguir o lograr.

Finalmente, hay que acercarse con gente que verdaderamente tenga experiencia en los negocios, que haya emprendido, escalado su empresa, que haya vendido o comprado otras, que de preferencia este dirigiendo o que ya sea empresario.

Alguien que día con día este enfrentando las problemáticas diarias de los negocios, los empleados, los procesos, las finanzas, el éxito y el fracaso.

Y no alguien que se siente emprendedor o empresario solo porque puso un blog que le genera dinero o porque tiene un negocio en línea que le genera cierto flujo, muchos se venden como emprendedores exitosos, pero en el fondo solo son consultores y no tienen la experiencia de manejar una empresa.

Siempre he hablado de la importancia de los mentores y coaches, alguien que ya haya pasado por el mismo camino y que haya tropezado con las mismas piedras con las que nosotros nos enfrentaremos, alguien que nos pueda guiar y acompañar en cada etapa de nuestro negocio o emprendimiento.