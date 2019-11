Clientes de Multicines UVK denunciaron que la empresa no está aceptando billetes de S/ 200 o de US$ 100, según dio a conocer Canal N que mostró un anuncio atribuido a esta cadena en uno de sus establecimientos. El aviso sostiene que no se aceptarán los referidos billetes “por política de la compañía”, sin dar mayores detalles.

Al respecto, el Banco Central de Reserva (BCR) indicó que todos los billetes que emite esta entidad son de aceptación forzosa, por lo que ninguna empresa debería contar con avisos que los prohíban .

Fotografía tomada por usuarios de UVK. (Foto: Captura)

Abraham de la Melena, especialista de Análisis del Circulante del BCR., comentó que la prohibición podría deberse a que la compañía busca cuidar la operatividad de su negocio, es decir, contar con el dinero necesario para otorgar el vuelto correspondiente a sus clientes.

El funcionario del BCR indicó que las empresas pueden acudir a cualquier entidad del sistema financiero para solicitar los billetes y monedas que requieran para operar con normalidad.

De la Melena sugirió que, en caso de verse afectado por esta clase de situaciones, los usuarios pidan el libro de reclamaciones para sentar la queja correspondiente.

Hasta la publicación de esta nota, Multicines UVK no se ha pronunciado sobre la no aceptación de billetes de S/ 200 o de US$ 100.