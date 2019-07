MTPE: Nueva propuesta del empleo juvenil llegará con incentivos tributarios

La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres , explicó que existe una serie de iniciativas para promover la empleabilidad de los jóvenes que no se limita a un proyecto de ley, sino a un conjunto de fases que como la reestructuración de los programas de capacitación y empleo del Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, precisó que “si contempla propuestas de orden legal y no va a ser solo una, hasta donde he sido informada, hay dos propuestas reglamentarias y dos proyectos de ley, que van a recoger el planteamiento final sobre el carácter el corte que va a tener lugar a efectos de fomentar la contratación de jóvenes efectivamente estamos pensando en una fórmula de incentivos (tributarios) que se encuentra en etapa de validación con el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Ya tenemos un planteamiento y hemos adelantado las variables, pero lo que queremos es identificar el impacto de cada una de las propuestas para las empresas y el Estado.

La tasa de subempleo juvenil ha pasado de 70.2% en el 2007 a 46.2% en el 2018. (Foto: GEC) La tasa de subempleo juvenil ha pasado de 70.2% en el 2007 a 46.2% en el 2018. (Foto: GEC)

Por su parte, el viceministro de Empleo, Javier Palacios, detalló que, “la propuesta esta armada e incorpora una serie de beneficios para trabajadores jóvenes y para empresas, y hemos contado con asistencia de la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo y comentarios de especialistas del Banco Mundial”.

“La intención es validar la propuesta e incorporarla al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para que sea objeto de discusión durante el segundo semestre de este año, y eso en realidad puede hacerse en las siguientes tres o cuatro semanas para efecto de cerrar la propuesta e incorporarla en el Plan de Trabajo del Consejo” , dijo Palacios.

Cabe indicar que, en el CNT no se encuentra con quórum debido a que dos centrales sindicales no participan en esta reunión. Gestión supo que se volverá a invitar a las centrales sindicales para la discusión de este tema, y en caso no haya un acuerdo el Ejecutivo tomará una decisión.

La ministra de Trabajo consideró poco probable que esta medida forme parte del anuncio del presidente de la República el 28 de julio en donde se informará el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), en el cual, el sector trabajo participa en uno de los nueve ejes mercado laboral.

El PNCP contempla además del sector trabajo medidas como Infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y medio ambiente.

Antecedentes a la ley de Empleo Juvenil



Las iniciativa de promoción de empleo juvenil contempló el pago de un subsidio a las empresas en el aporte a Essalud para la contratación de jóvenes entre 18 a 29 años, principalmente, sin el recorte de beneficios laborales.

Esta iniciativa se discutió en el Congreso en las comisiones de Economía y Trabajo, sin que se llegase a ningún dictamen favorable.