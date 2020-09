Cuando el Gobierno creó la figura especial de la suspensión perfecta de labores (licencias sin goce de haber) para su uso durante a la pandemia en abril, señaló que, en caso el MTPE no resolviera los pedidos realizados por las empresas para utilizar esta modalidad en un plazo de 42 días hábiles luego de recibidas las solicitudes, las suspensiones perfectas “quedarán automáticamente aprobadas”.

Es decir, las solicitudes hechas en abril debían ser aprobadas en junio de manera instantánea por parte del ministerio. Sin embargo, esto no sucedió, y no ocurría, hasta ahora.

Fuentes informaron a Gestión que el MTPE empezó a aprobar solicitudes de suspensión perfecta de labores en aplicación del silencio positivo administrativo.

En ese sentido, las solicitudes realizadas de abril a junio que aún no tienen respuesta alguna deberán ser resueltas positivamente de manera automática por el MTPE. A finales de agosto, de las 31,000 solicitudes ingresadas, solo se habían revisado 18,000.

Efectos

Germán Lora, socio del estudio Damma, comentó que esto es positivo y que, además de acelerar el ritmo de aprobación de las solicitudes de suspensiones actuales, tendrá un impacto en las que fueron negadas en primera instancia.

De acuerdo a Lora, varias empresas solicitaron que se aplique el silencio positivo administrativo a sus solicitudes desde junio, cuando se venció el plazo de 42 días hábiles, pero “la autoridad de trabajo no se pronunció al respecto” y emitió resoluciones de primera instancia fuera de plazo, las cuales no eran favorables para las empresas.

En ese sentido, Lora señala que ahora que el MTPE está utilizando esta figura, deberá reconocer todos los casos pasados en los cuales no utilizó el silencio administrativo positivo y no permitió el uso de la suspensión perfecta de labores fuera de plazo. Lora comenta que el cambio de actitud del MTPE es positivo, pero que, realmente, solo se está cumpliendo con la ley, lo cual no se hacía anteriormente. Considera que este cambio de actitud se ha dado “más por razones de necesidad que técnicas”, ya que aprobar solicitudes de manera rápida garantiza la entrega de subsidios por suspensión a pequeñas empresas con necesidades económicas.

El Dato

Oposición. Inspectores de Sunafil inicialmente mostraron su desaprobación al uso del silencio administrativo positivo para los trámites de suspensión perfecta de labores, indicando que podrían ser aprobadas solicitudes que no cumplían con los requisitos.