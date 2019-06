MTC: "Lo primero será la fusión de competencias de ATU que se haría en los siguientes meses"

La designación del nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) estaba previsto para el 1 de abril, y dos meses y medio después salió a la luz el nombre de Humberto Valenzuela.

El nuevo presidente del directorio de la ATU ha sido designado por consenso por los representantes directorio que los integran el MTC, MEF, Ministerio de Vivienda y las municipalidades de Lima y la del Callao, así lo precisó la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara.

Sin embargo, la primera tarea que "se hará los siguientes meses" -según la ministra- es la integración del Sistema de Transporte de Lima y Callao, en la que incluyen los activos y pasivos que tenían las dos municipalidades, a la que se suma la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (ATEE), que tiene a cargo las líneas del Metro de Lima.

“La primera tarea es consolidar la fusión, lo que quiere decir es que el traspaso de los activos, pasivos documentales eso es una etapa que cierra en los siguientes meses ”, expresó.

Para ello, se requiere de la instalación del consejo directivo, y en su momento el presidente de la ATU presentará a Lima y al Callao cual será el plan de acción.

Humberto Valenzuela conoce la propuesta del ATU dado que participó desde la concepción del proyecto que surgió en el MTC.

Competencias municipales

“Hay mucha expectativa, pero por ahora tener en cuenta que este proceso de funcionamiento de la ATU es paulatino, eso no quiere decir que ya Lima y Callao dejan de tener competencias, no es así”, detalló.

María Jara espera que sigan cumpliendo con eficiencia sus competencias porque tiene que darse un periodo para que se consolide la propia institución.

"No es competencia del ATU"

La ministra de transportes, María Jara precisó que la ATU no interviene en la regulación del transito, no realiza infraestructura, no gestiona peajes.

"Esa es parte de la competencia de los gobierno locales, pero también se irá acompañando por el MTC", precisó.