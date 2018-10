MTC revisará condiciones económicas de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica

Luego de cerca de un año del anuncio que hiciera el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre un ajuste de las tarifas por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, la viceministra de comunicaciones, Rosa Nakagawa, insistió en impulsar la acción.

El Osiptel ya había enviado a fines del año pasado un informe en el que planteaba 4 soluciones para determinar la eficiencia de la red.

La primera opción era mantener la actual tarifa de US$ 23 por Mbps, que más el IGV alcanza los US$ 27, con Azteca Comunicaciones en las zonas donde no exista competencia, mientras que en las zonas donde exista competencia, la tarifa baje a US$ 15.

La segunda medida era la reducción de la tarifa única de US$ 23 a US$ 15 por Mbps para incrementar así la demanda de la RDFO.

La tercera solución era la posibilidad de establecer una empresa comercializadora para que se encargue únicamente de comercializar el servicio y que tome a Azteca Comunicaciones como el suministrador de la RDFO.

La cuarta alternativa era la de revertir el proyecto al Estado para volverlo a licitar.

En esa línea, la viceministra sostuvo ante el Congreso que actualmente la red se encuentra subutilizada.

“El MTC tiene su rol de concedente y tiene claro que un contrato de concesión, que no genere los beneficios que se previeron en su momento, tienen que ser revisados junto con el concesionario”, aseguró.

Respecto a las alternativas propuestas por el organismo regulador, la funcionaria indicó que la idea de que otra empresa –una comercializadora- se una a Azteca (operador de la concesión) sería muy difícil ya que se trataría de otra empresa interviniendo en la cadena.

Nakagawa aseguró que mantener la tarifa fija es “algo anacrónico, algo que no se da en el mercado, es un valor fijo no sujeto a ventas al por mayor o menor, lo que quita flexibilidad a la red dorsal”.

Si bien no precisó por cuál medida se estaría inclinando más la actual gestión, recordó que la entidad propuso al concesionario una adenda, “la cual no ha sido consensuada con el concesionario”.

“El concesionario solicita un tema distinto, no hace una contrapropuesta y eso hace que tengamos que revisar las cuatro soluciones de Osiptel”, anotó.

La revisión se dará con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y Banco Mundial.