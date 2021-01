El Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicó el decreto supremo 001-2020, mediante el cual se dispone otorgar una reducción de las multas correspondientes a infracciones de transporte y tránsito terrestre que tengan la calidad de firmes, hayan sido impugnadas, o que se encuentren en ejecución coactiva antes de la publicación del decreto de hoy.

La reducción de la multa puede ser de 90% o 95% dependiendo de la infracción cometida, así como su gravedad.

Un total de 159 infracciones podrán ser reducidas por un 90%, mientras que solo tres podrán ser reducidas hasta en un 90%.

El procedimiento de solicitud de la reducción de la multa será publicado por la Sutran en fecha futura. Sin embargo, adherirse a la reducción de la multa implica el reconocimiento de la sanción, por lo que los administrados deberán desistirse de sus pretensiones que reclamen la inaplicación de la multa.

Infracciones

Entre las infracciones que podrán ser reducidas por el MTC se encuentra el conducir bajo el efecto del alcohol, manejar sin licencia, manejar con frenos en mal estado y no contar con la revisión vehicular al día, entre otras.

Solo podrán ser deducidos hasta un 95% las infracciones de no contar con un extintor de fuego en el vehículo, no contar con las llantas apropiadas para el vehículo y no cumplir con el aforo del vehículo.

Exoneraciones

Por otro lado, los administrados pueden ser exonerados de la totalidad de una sanción impuesta como consecuencia de un grupo específico de infracciones cometidas antes, durante y hasta treinta días calendario posteriores a la fecha de finalización del Estado de Emergencia Nacional y, así, obtener el archivamiento de procesos sancionadores, siempre que cumplan con subsanar su comportamiento.

Una de las infracciones que puede ser condonada al 100% es el no contar con un velocímetro eléctrico de fácil visibilidad para los usuarios del servicio. Otra es el no contar con un cartel en el interior del vehículo donde se consigne el nombre de la empresa de transporte, la placa del vehículo, el número de asientos, la velocidad máxima y otros detalles de importancia.

Se incluyen otros como viajar con luces prendidas en condiciones climáticas que lo requieran, vender boletos a menores de edad que no tengan DNI y cumplir con inscribir a los Conductores en el registro administrativo de transporte.