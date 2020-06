Virginia Nakagawa, viceministra de Comunicaciones, refirió que el modelo en el cual se relance la Red Nacional de Fibra Óptica -una vez que salga el actual operador Azteca Comunicaciones- debe partir de no contemplar el subsidio en donde haya competencia.

“Y donde no haya competencia debe mantener el subsidio, porque los recursos escasos del Estado deben ir hacia donde no está la competencia y es algo en lo cual Osiptel puede darnos mucho valor, definiendo cuales son los mercados o los sectores donde hay competencia o no”, subrayó.

Señaló que la prioridad en la mejora de la cobertura de las telecomunicaciones debe ser la Red Nacional del Estado Peruano (Rednace) y la Red de Universidades.

“Tenemos la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, ya la tenemos instalada, está operativa, se dio en los hitos y plazos establecidos, usémosla de una manera inteligente y que conecte a aquellos que no estén conectados”, sostuvo.

Durante su participación en Cade Digital 2020 dijo que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica es sólida y debe relanzarse con un modelo que permita conectar a todas las entidades públicas del país.

“Es una red técnicamente impecable, sólida y es necesario repotenciarla, relanzarla con un modelo que permita que todas las entidades públicas y estatales puedan ser conectadas”,

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) es un proyecto que implica el tendido de 13,500 kilómetros de fibra en todo el país para brindar Internet de alta velocidad.

Al 2018, el tendido de la fibra óptica se encuentra desplegado al 100% en 180 capitales de provincia, según información del MTC.

La viceministra Nakagawa refirió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha hecho todo lo posible para continuar el proyecto, pero la compañía que tiene la concesión, Azteca, busca su salida por decisión propia.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta es información pública y está en la página web, ha hecho todo lo posible, propuso una adenda, estableció un estudio riguroso tratado por el Banco Mundial, modificó el reglamento de banda ancha y ahora está abocado en trabajar una adenda propuesta por el actual concesionario en que propone su salida”, explicó.

Indicó que el Estado peruano es respetuoso de los contratos de concesión, por lo tanto, no se puede realizar una modificación a un contrato pactado libremente, si no hay un acuerdo entre las partes.

-Cobertura-

Señaló que para aumentar la conectividad digital en el país el tema pasa por un mayor despliegue de la red.

En ese sentido, invocó a la población a no dejarse llevar por informaciones sin fundamento científico o médico que las redes de telefonía celular tengan algún impacto en la salud de las personas.

“¿Se han puesto a pensar quién está empujando esos miedos que no tienen ningún fundamento científico ni médico? ¿Se han puesto a pensar quién son los que están deteniendo el crecimiento de la infraestructura para que nuestros niños tengan Internet para estudiar?”, dijo.

“Yo los invito a que revisen el sustento por el cual vienen estas noticias, generalmente vienen de fake news (noticias falsas) en redes sociales, que impiden el desarrollo”, agregó.

En ese sentido, afirmó que el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones sólida, cumpliendo los requisitos y el marco legal municipal, pero sobretodo el ambiental, permitirá el desarrollo de la conectividad.

También destacó la importancia de las redes de transmisión eléctrica en el país, a fin que el despliegue de la fibra óptica pueda usar dicha infraestructura para llegar a todo el país, con los ajustes normativos del caso.