El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) presentó una segunda propuesta del reglamento de la Ley de Banda Ancha, que a diferencia de la primera –dada a conocer en julio– plantea la posibilidad de que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), que actualmente es operada por la mexicana Azteca, pueda prestar servicios de conectividad internacional.

La red dorsal, cabe precisar, es similar a una gran autopista que se usa para ‘transportar’ a 180 capitales de provincias todo tipo de servicios de telecomunicaciones, desde Internet hasta telefonía móvil, entre otros.

No obstante, apenas se usa el 10% de su capacidad a lo que se suma que no hay una sola institución pública que la utilice en un contexto en la que se demanda más servicios por Internet.

Así una de las propuestas del nuevo reglamento, tomando en cuenta que la red dorsal –según explicó el director general de regulación del MTC, José Aguilar– tiene puntos de interconexión internacional sin utilizar y capacidad técnica sin aprovechar, es que pueda prestar servicios de conectividad internacional con autorización del MTC, previa evaluación técnica y económica.

Ello no habilitaría al operador de la red dorsal –aclaró el funcionario– la posibilidad de prestar servicios finales, sino que ofrecería el servicio de transporte de datos en beneficio del mercado para la masificación de la banda ancha.

“Con esta propuesta se busca un mayor dinamismo, un mejor uso de la infraestructura existente y a su vez se recoge una de las propuestas planteadas por el Banco Mundial. De darse luz verde a esta iniciativa, se tendría que concretar a través de una adenda”, especificó durante la audiencia pública realizada por el MTC.

Luis Montes, exsecretario de Fitel, comentó que esta propuesta de abrir el tráfico internacional de la RDNFO es “viable”. “La red dorsal tiene capacidad sobrada para el tráfico internacional tomando en cuenta que la capacidad actual para el transporte internacional esta topada”, explicó.

Ello debido a que el transporte de datos por cables submarinos no supera los 2 teras cuando el tráfico habitual es cercano a los 16 teras, en promedio. “El contrato (suscrito con Azteca) no permite actualmente el comercio hacia afuera. Esta red puede vender (el servicio de transporte de datos) hasta en menos de US$ 5 el mega con lo cual el tráfico podría crecer enormemente”, arguyó.

Por su parte, Ana Quintanilla de Telefónica pidió al MTC mayor precisión respecto a la posibilidad de que la red dorsal pueda prestar servicios internacionales, ya que está deba darse –indicó– si es que existe capacidad adicional, “ya que se debe priorizar el servicio nacional”.

Otra de las propuestas –que se mantiene del primer planteamiento presentado en julio– es dotar de flexibilidad tarifaria a la red dorsal, incluyendo la posibilidad de que pueda prestar cualquier servicio portador ya sea local, nacional e internacional e incluso la posibilidad de que pueda ofrecer descuentos por volumen de tráfico.

En concreto, que opere de forma similar a cualquier operador privado, tomando en cuenta que según lo estipulado en el contrato solo puede ofrecer el servicio de portador entre dos puntos de la RDNFO a las empresas de telecomunicaciones a un costo mensual de US$ 23 / Mbps (+IGV) cuando en el mercado está por debajo de los US$ 10.

-21 redes regionales-

La nueva propuesta de reglamento también propone que las 21 redes regionales que involucran 1,516 distritos interconectados y que son proyectos en activos, no sean parte integrante de la RDNFO.

“Lo que se plantea es eliminar este vínculo, para que ya no formen parte de la red dorsal y de esta manera se elimina la figura del operador neutro”, comentó Aguilar. De este modo, el Estado podría promover bajo cualquier modalidad de APP el tendido de fibra óptica.

Igualmente establece obligaciones técnicas obligatorias: que un operador puede tener redes de acceso propias (que las conecta con el usuario final ya sean hospitales, comisarías, colegios, entre otros) la que deberá prestar servicios de Internet e Intranet a entidades públicas.

El nuevo reglamento propone también la inaplicación de cofinanciamiento en zonas de competencia la que será definido por el Osiptel así como flexibilidad tarifaria, que permita descuentos y tarifa tope.

“Ello permitiría aprovechar eficientemente la capacidad técnica de las redes, contar con oferta de servicios acorde al mercado, evitar subsidios cruzados, reducción de los subsidios y el uso eficiente de los recursos públicos”, específico el director general de Regulación del MTC.