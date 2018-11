Tras la creación de la Autoridad Autónoma de Lima y Callao (ATU) las primeras decisiones que abordará –después de abril del 2019–cuando este plenamente constituida con los miembros de su Consejo Directivo elegido y su manual de organización y funciones establecido, estarán relacionadas al Metropolitano aseguró Gestión.pe el ministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo.

No es la única meta trazada. La más ambiciosa –como parte de la ATU– está relacionado a que Lima contará con un centro de gestión de tránsito, similar a la ciudad de Tokio (Japón), hacia el 2020 que será la responsable de gestionar eficientemente el tránsito de la ciudad .

"Nuestro punto de concentración en este momento es hacer que efectivamente la ATU exista lo que implica la elaboración de su reglamento, de su manual de organización y funciones y en la conformación de su Consejo Directivo. Con ello, la ATU empezará a funcionar e inmediatamente después veremos los temas vinculados a las fusiones que deban darse, así como la política de subsidio que deba implementarse en el transporte urbano que tiene que ser estudiado con la amplitud y la profundidad que demanda adoptar decisiones al respecto", explicó Trujillo.

Respecto a esta política de subsidio para el transporte terrestre que se deberá diseña desde la ATU ¿sería similar al tren o se van a analizar otras opciones?

No me quiero adelantar ya que es un tema de análisis y de evaluación. Obviamente tenemos ideas sobre el tema, no obstante debe entenderse que la ATU tendrá un Consejo Directivo conformado por representantes del Poder Ejecutivo y también de las municipalidades, así que a partir de las ideas que podamos analizar en este cuerpo colegiado se tomarán decisiones conjuntas, por lo que no puedo adelantar una opinión al respecto.

¿Cuáles son las primeras metas de la ATU?

Todavía no podemos hablar de indicadores. Nuestro compromiso es que al 1ero de abril ya esté funcionando (la ATU) y a partir de ese momento podremos hablar de posibles metas y acciones inmediatas. Lo que te puedo decir es que a través de la AATE estamos terminando el proceso de licitación para contratar la consultoría –con apoyo del BID– para formular el plan maestro de transporte urbano de Lima y Callao, que es el documento básico que va orientar las decisiones vinculadas infraestructura, pero también muchas relacionadas a la gestión, lo que implica tomar decisiones sobre la base de información que resulte confiable.

¿Cuándo estará listo este plan maestro de transporte urbano?

El contrato de consultoría tiene un plazo de dos años. Sin embargo, al término del primer año –eso significa a finales de 2019, entre noviembre y octubre de 2019 – nosotros tendremos ya la información necesaria para ir tomando decisiones de fondo. Con ello, no te quiero decir que esperemos a finales del próximo año para ir tomando decisiones. Por el contrario, las medidas de gestión en el transporte urbano son permanentes, que las tenemos que ir dando progresivamente, pero tiene que estar constituida (la ATU) como tal, con su Consejo Directivo y con sus órganos de administración, de apoyo y de línea de tal manera que pueda funcionar y eso se va a dar sobre la base de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). Ahí tenemos ya una organización básica, es desde ahí que se va a conformar la ATU.

¿Cuáles serán las primeras acciones de la ATU después de abril?

Obviamente medidas inmediatas se tienen que empezar a tomar para abordar los temas álgidos que están allí como la situación del Metropolitano, por ejemplo, que será una de las primeras tareas de la ATU por las dificultades que existen con la Municipalidad de Lima. Ante lo cual, tendremos que acceder a información y en función a ello empezar a tomar decisiones. No puedo adelantarle las decisiones en específico todavía porque eso es materia de tomar conocimiento, de recoger información, de los antecedentes y de la situación en la que se encuentra. Lo que te puede decir es que esta ATU a partir del 1 de abril de 2019 tendrá dos grandes responsabilidad: la primera, la responsabilidad de gestión que implica temas normativos, de regulación y supervisión del transporte, pero además funciones también vinculadas a inversiones para infraestructura, por ejemplo, contar con un centro de gestión del tránsito.

¿Este centro de gestión de tránsito cuándo estará listo?

Es fundamental pero requiere también de estudios y conocer cómo se moviliza la población en Lima, cuáles son las vías que van a seguir funcionando, los tipos de vehículos más usados, es decir, hay mucha información que se requiere. Las ciudades modernas lo tienen. He estado hace poco en Japón y tienen, por ejemplo, un gran centro de gestión del tránsito y obviamente tiene una infraestructura que le permite una adecuada gestión de la ciudad.

¿Hacia el 2020 podremos contar con esta infraestructura?

Espero que sí, no quiero adelantar metas lo que te puede reiterar es que la misma ley nos da plazos y si nos sujetamos a esos plazos estamos hablando de unos nueve meses para empezar a hacer que esto funcione. Nuestro vocación es para abril, cuatro meses después de que esta autoridad este funcionando y esa será nuestra forma de trabajo celeridad, rapidez pero también evaluación, decisiones con la debida información y que vaya en beneficio del transporte.