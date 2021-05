En las últimas semanas, el Consejo Fiscal, la Contraloría e incluso el propio ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, advirtieron la posible afectación de la sostenibilidad fiscal por la ejecución de un grupo de proyectos que se realizarán bajo la modalidad de acuerdos Gobierno a Gobierno.

Uno de estos proyectos es la construcción de la nueva Carretera Central, vía que será una autopista de cuatro carriles, para la cual se ha estimado una inversión de S/ 11,571 millones y que a fines de marzo se anunció al Gobierno de Francia como ganador del proceso realizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de Provías Nacional.

Y es precisamente el MTC la entidad que defendió la ejecución de esta nueva vía. El viceministro de Transportes, Paúl Caiguaray, aseguró que el proyecto ha cumplido con todos los procedimiento requeridos por el MEF y que por ello cuenta con presupuesto asignado.

“A nosotros (el MTC) nos han asignado recursos para el 2021 ya tenemos S/ 68.5 millones. Si hasta junio no convocábamos, esos recursos revertían al tesoro público, por lo tanto hemos tenido que correr para adjudicar primero y luego firmar el contrato”, afirmó ante la comisión de Transportes del Congreso.

Explicó que si no se hubiesen tenido asegurados los recursos de parte del MEF, no hubiese sido posible realizar el concurso para la elección del país que se hará cargo del proyecto. “Ningún sector puede hacer una contratación o realizar una convocatoria si no tiene esa previsión presupuestal”, dijo.

Levantan observaciones

El viceministro aseguró que el MTC ya levantó las observaciones realizadas por la Contraloría al proceso de adjudicación del gobierno que se hará cargo del proyecto, que en este caso ratificó que será Francia.

La principal observación de la Contraloría fue que existía el riesgo de que el proyecto incremente sus costos, pues la propuesta de Francia señalaba que haría una actualización mensual de los costos en base a una fórmula establecida. (Gestión 19.04.21)

“Rotundamente digo que el proyecto no va a costar más. El contrato del PMO es fijo. Francia puso una propuesta económica y nosotros hemos hecho retirar eso, porque el nuevo alcance integrado habla del costo total, fijo sin actualizaciones y sin nada”, afirmó el viceministro Caiguaray.

El viernes 7 de mayo será la primera reunión entre el MTC y el estado de Francia para la negociación del contrato final, donde se plasmarán los acuerdos llevados previamente. Tras ello, se espera que la firma de dicho documento se realice antes del 15 de este mes.

Costos fueron remitidos el año pasado

Previsión. El MTC maneja una cartera de proyectos que se programan de manera multianual. En promedio, cuenta con entre S/ 9,000 millones y S/ 10,000 millones solo para inversiones en proyectos. El viceministro Caiguaray afirmó que los gastos más fuertes para la nueva Carretera Central se iniciarán entre los años 2022 y 2024, pero que ya han sido remitidos desde el año pasado al MEF para que se tomen todas las previsiones y se tenga la disponibilidad de los recursos para este proyecto.

LAS CLAVES

Detalles. La Carretera Central va a tener 94 viaductos. En el eje derecho, 60 y en el eje izquierdo, 34.

Túneles. Contará con 10 túneles de más de 3 kilómetros de longitud y 47 túneles con menor longitud.

Puentes. Habrá 54 puentes a lo largo de la vía, tanto en el eje derecho como en el izquierdo, de entre 10 y 180 metros.

Obras recién terminarían en el 2030

De acuerdo con el cronograma preliminar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la construcción de la nueva Carretera Central de cuatro carriles se culminaría recién en el 2030.

Se señala que en agosto de este año, Francia iniciará la revisión del perfil, hasta junio del 2022, con la finalidad de tener estudios consistentes, pues los que se tienen fueron realizados por el Gobierno Regional de Junín.

Luego, de setiembre del 2022 hasta junio del 2024 se desarrollará el estudio definitivo. Vale decir, el expediente técnico para la construcción de la carretera. Tras ello, entre noviembre del 2023 y abril del 2025 se van a desarrollar las expropiaciones.

Asimismo, entre setiembre del 2024 y octubre del 2026 se hará la liberación de interferencias, mientras que de setiembre del 2024 a marzo del 2026 se realizará la arqueología, y recién en setiembre del 2024 se iniciarán las obras que durarán seis años, estimando terminar las obras en diciembre del 2030.