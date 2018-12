Un escenario legalmente factible es que el Estado pueda asumir temporalmente y por espacio de tres años el mantenimiento y operación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) en caso de caducidad del contrato, explicó la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa.

Si llegase esa posibilidad sería a través del recientemente creado Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

“Ese es un escenario que es factible legalmente, (ahora) no te puedo decir si en los hechos se está dando este escenario. No estamos pensando en esa solución en este momento, sino en forma transversal en todos los proyectos regionales”, explicó en diálogo con Gestión.pe.

Como se recuerda, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica actualmente es operada por Azteca -con problemas para encontrar clientes- que a la fecha no llega a un acuerdo con el Estado respecto a una adenda para el ajuste de tarifas a fin de que sea más competitiva.

La ley de creación de Pronatel indica -asimismo- que podrá "gestionar y operar, de manera temporal, proyectos de telecomunicaciones financiados por el Estado".

Al respecto la viceministra explicó que de acuerdo a ley que regula las Asociaciones Público Privadas (APP) -la RDNFO es una APP- se indica que en casos de caducidad y para poder continuar con el proyecto, "la entidad pública titular asume directamente o a través de terceros de manera provisional y por un periodo no mayor de tres años (el proyecto) para no perjudicarlo".

"Esta ley no es solo para telecomunicaciones sino que abarca a todos los sectores y llena un vacío, dado que un contrato que termina por caducidad no puede quedarse detenido. Cuando se dice que Pronatel se va a encargar de eso; no lo sabemos todavía ya que el tema de la RDNFO sigue su curso", explicó.

¿Pero cabe esta posibilidad? "Ese es un escenario que es factible legalmente, (pero) no te puedo decir si en los hechos se esta dando este panorama, (ya que) no estamos pensando en esa solución en este momento", puntualizó.

Rol subsidiado del Estado se mantiene

La viceministra también defendió la fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel) con el Pronatel, dispuesta a inicios de diciembre dado que con este cambio los proyectos regionales de banda ancha en cartera, se agilizarían.

"Antes lo que teníamos bajo el Fitel era a un Consejo Directivo, adscrito al MTC, que tenía un carácter administrativo, que casi era una célula flotante y que le restaba efectividad. Entonces lo que nosotros hicimos es lo siguiente: de acuerdo a la ley organiza del Poder Ejecutivo se pueden crear programas nacionales que van a ser liderados por un Director Ejecutivo, que le da mayor eficiencia y eficacia en la toma decisiones", detalló.

En ese contexto, refirió que lo que más ha demorado en el desarrollo de proyectos regionales de banda ancha para llevar Internet al interior del país, ha sido detectar y poder trabajar a tiempo los problemas de saneamiento de terrenos.

"Lo que nos llevó a tener un organismo supervisor que este desde el primer día, es decir, la mirada no es estar esperando a que los proyectos terminen y de ahí recién ir a supervisar. Por el contrario, la mirada es ir y supervisar desde el primer momento para dirigir y orientar que los proyectos puedan ser inaugurados en tiempo y en forma, ese es nuestro objetivo y el rol subsidiado del Estado se mantiene absolutamente", remarcó Nakagawa.

Asimismo, remarcó que la creación del Pronatel tiene por finalidad materializar las políticas de acceso universal de los servicios de telecomunicaciones en todo el país, sin desnaturalizar el objetivo del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que es intangible.