MTC: comercializadores deberán informar si televisores pueden recibir señal de Televisión Digital Terrestre

Como parte de su función reguladora, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha emitido una resolución ministerial que obliga a los comercializadores y/o proveedores a colocar una etiqueta que consigne si un televisor no cuenta con sintonizador digital con el estándar ISDB-T incorporado.

“Este televisor NO es compatible con el estándar de Televisión Digital de Señal Abierta del Perú”, es el texto de la etiqueta que estará adherida en los receptores que no cuenten con el sintonizador digital con el estándar ISDB-T incorporado, sin el cual no podrán captar la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

“La norma garantiza que se brinde la información adecuada y oportuna al público, de cara al inicio del apagón analógico”, explicó Mariella Carrasco Alva, titular de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones del MTC, sobre la pertinencia de la reciente resolución ministerial.

Como ha informado el MTC, el apagón analógico se implementará el 2020 en Lima y Callao. A partir de entonces los televisores ya no captarán la señal analógica.

Asimismo, mediante esta etiqueta también se advertirá que el televisor podrá captar señal de televisión digital abierta si cuenta con un decodificador adicional.

La norma, N° 573-2018-MTC/01.03, que modifica las “Medidas para informar oportunamente a los consumidores sobre la falta de capacidad de los equipos receptores de radiodifusión de recibir señales de radiodifusión bajo el estándar ISDB-T” aprobadas por resolución ministerial N° 048-2017-MTC/01.03, fue publicada el 28 de julio en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

La disposición entrará en vigencia dentro de 10 días hábiles contados desde la publicación de la resolución ministerial, es decir, a partir del próximo 10 de agosto. Asimismo, la etiqueta debe ser colocada en un lugar visible del televisor en exhibición.

La señal TDT es una señal de televisión gratuita que permite acceder a diversos canales y disfrutar de programas con mejor calidad en imagen y sonido. Ya está implementándose de manera progresiva en todo el país.

Actualmente está disponible en Lima y Callao, así como en las localidades de Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo.

Para sintonizar la TDT tan solo se requiere contar con un televisor con sintonizador integrado y una antena UHF o un televisor, un sintonizador de TDT y una antena UHF.