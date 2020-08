El Ministerio de Transportes (MTC) aprobó el nuevo lineamiento sectorial para la prevención del covid-19 en los servicios de transporte terrestre especial de personas, dejando sin efecto el publicado en mayo pasado (protocolo sanitario sectorial para la prevención del covid-19 en el transporte de trabajadores en el ámbito nacional regional y provincial).

Las medidas ahora se establecen para la prestación y utilización transporte terrestre en las modalidades de: transporte social, transporte de trabajadores y transporte en auto colectivo (dentro de una región, en un vehículo de la categoría M2).

Respecto a los lineamientos anteriores, se han retirado algunas disposiciones como registrar en el “Plan para vigilancia, prevención y control del covid-19 en el trabajo” la frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección del vehículo, y la periodicidad de la aplicación de las pruebas serológicas o moleculares; entre otros.

Disposiciones para el transportista

El transportista debe cumplir las siguientes medidas mínimas:

- Proporcionar al conductor y a la tripulación: a) La infraestructura necesaria (lavadero con caño con conexión a agua potable), jabón líquido o jabón desinfectante, papel toalla y dispensador de alcohol gel de 60% a 70%; para el lavado y desinfección de manos. b) Alcohol gel de 60% a 70%, para la desinfección de manos durante la prestación del servicio de transporte. c) Para el caso del conductor, mascarilla quirúrgica. Para el caso de la tripulación, mascarilla quirúrgica con protector facial. d) Paños de limpieza, así como desinfectantes de superficies de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico al 70%, soluciones de lejía).

- Verificar antes de la jornada diaria de prestación del servicio de transporte, que el conductor porte su mascarilla y que la tripulación porte su mascarilla quirúrgica y su protector facial. Dichos elementos de protección deben encontrarse en buen estado de conservación y limpieza.

- Realizar un control de temperatura corporal al conductor y a la tripulación, con termómetro infrarrojo, antes y al finalizar la prestación de la jornada del servicio de transporte.

- Suspender la prestación del servicio de transporte del conductor y de la tripulación, que: a) Presenta sintomatología covid-19. b) Ha tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio por covid-19, en los últimos 14 días.

- Exhibir en el interior del vehículo un aviso informativo sobre las medidas de prevención contra el covid-19 (se comunica principalmente la prohibición de transportar usuarios de pie, así como la obligación de utilizar mascarilla y protector facial durante todo el viaje).

- Acondicionar en el vehículo una separación que aísle al conductor de los usuarios.

- Transportar únicamente usuarios sentados, no permitiendo un aforo mayor a la capacidad de asientos establecidos en la Tarjeta de Identificación Vehicular , así como tampoco el transporte de usuarios de pie. Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional, el transportista podrá utilizar el 100% de los asientos siempre que implemente una cortina de polietileno u otro material análogo que contribuya al aislamiento entre asientos, caso contrario, el transportista únicamente podrá utilizar los asientos que se encuentren contiguos a la ventana. Para el caso de los vehículos de la categoría M2. se debe prestar el servicio sin utilizar el asiento del copiloto, debiendo señalizarse el mismo: y para el caso de los vehículos

- Limpiar y desinfectar el vehículo antes de la jornada del servicio de transporte. Utilizar paños. agua. detergente, y desinfectantes de uso seguro y eficaz (como alcohol etílico al 70% o soluciones de lejía).

- Disponer y verificar que el personal responsable de la limpieza y desinfección de los vehículos cuente con los equipos de protección personal necesarios para la realización de dicha labor y, los insumos descartables sean colocados luego de la actividad de limpieza y desinfección, en una bolsa, previo amarrado para su posterior eliminación.

- Comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria sobre los casos reportados por el conductor y la tripulación, respecto a usuarios que presenten sintomatología covid-19 durante el viaje, a efectos que se proceda conforme a los protocolos de atención.

- Aplicar las pruebas para covid-19 a los conductores y a la tripulación, que se reincorpore a sus actividades, después de haber cumplido el período de aislamiento debido a la enfermedad covid-19 y encontrarse de alta epidemiológica.

- Mantener todas las ventanas del vehículo siempre operativas, de manera tal que la unidad se mantenga ventilada durante el servicio.

- Garantizar el uso de gel desinfectante al 60% o 70% a los usuarios antes del embarque al vehículo.

- Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del embarque al vehículo.

- Verificar que el usuario utilice mascarilla y protector facial, antes del embarque al vehículo.

- No permitir el viaje a los usuarios que presenten sintomatología y no utilicen mascarilla y protector facial. Estas condiciones deben ser indicadas al usuario, en formato físico o digital, al momento en el que se realice la compra del boleto de viaje o adjuntando tal formato al documento donde consta el contrato del servicio.

- Durante la prestación del servicio se debe evitar el consumo de alimentos, salvo que la empresa de transportes determine lo contrario.

- Cuando el servicio de transporte sea prestado en los ámbitos nacional y regional. el transportista debe destinar y aislar un espacio para las personas que durante la prestación del servicio presenten alguna sintomatología covid-19.

Recomendaciones para el transportista

Los lineamientos recomiendan al transportista fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas, que prioricen el pago por el servicio de transporte, así como la realización de otros procedimientos. sin contacto con los usuarios. Y, evitar el uso de accesorios en la unidad vehicular que puedan convertirse en foco de infección, como adornos colgantes, cojines, entre otros.

Disposiciones para los conductores y la tripulación

El conductor y la tripulación deben cumplir las siguientes medidas mínimas:

- Lavarse las manos con agua y jabón líquido o jabón desinfectante, por un tiempo mínimo de 20 segundos, y posteriormente desinfectarlas con alcohol gel de 60% a 70%; antes y después de la jornada de prestación del servicio de transporte.

- Pasar por un control de temperatura corporal con termómetro infrarrojo a cargo del operador, antes y al finalizar la jornada de prestación del servicio de transporte.

- Para el caso del conductor: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica. Para el caso de la tripulación: usar obligatoriamente la mascarilla quirúrgica con protector facial.

- Verificar que los usuarios, antes de abordar el vehículo, cuenten con mascarilla y protector facial, de lo contrario no podrán hacer uso del servicio.

- Realizar el control de temperatura al usuario mediante un termómetro infrarrojo, antes del embarque al vehículo. En el supuesto que el usuario presente fiebre alta (mayor a 38°) u otra sintomatología covid-19, no podrá viajar.

- Verificar antes de iniciar el servicio que cuentan con alcohol gel de 60% a 70%. paños de limpieza y desinfectantes de superficies.

- Prestar el servicio de transporte en el vehículo limpio y desinfectado.

- Por ningún motivo prestar el servicio de transporte en casos de presentar sintomatología; o haber tenido contacto cercano con una persona o lugar con riesgo de contagio, en los últimos 14 días.

- Mantenerlas unidades vehiculares ventiladas.

- Comunicar de inmediato al transportista y a las autoridades sanitarias, en el supuesto que durante el viaje un usuario presente sintomatología covid-19.

Recomendaciones para los conductores y tripulación

En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. En ningún caso se debe retirar la mascarilla. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos y superficies del vehículo de contacto habitual. Fomentar el uso de mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago por el servicio de transporte, así como la realización de otros procedimientos. sin contacto con los usuarios. Evitar el uso de accesorios en los vehículos, que pueda convertirse en foco de infección. Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios.

Disposiciones para los usuarios

Los usuarios deben cumplir las siguientes medidas mínimas:

- Utilizar mascarilla y protector facial de manera correcta, durante la prestación del servicio de transporte.

- Evitar el consumo de alimentos durante la utilización del servicio. salvo que la empresa de transportes determine lo contrario.

- No tirar desechos en el vehículo.

- Respetar el aforo del vehículo indicado por el conductor y por la tripulación, como es transportarse únicamente sentado, en ningún caso de pie: para el caso de los vehículos de la categoría M2 (combi, cúster), no utilizar el asiento del copiloto: para el caso de los vehículos de la categoría Ml (ejemplo sedan, station wagon), no utilizar el asiento del copiloto así como tampoco el asiento posterior del medio. Y no utilizar los asientos señalizados del vehículo.

Recomendaciones para los usuarios

Se recomienda al usuario:

- En caso de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. En ningún caso se debe retirar la mascarilla.

- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

- Utilizar mecanismos u opciones tecnológicas que prioricen el pago sin contacto.

- Evitar en lo posible tocar las superficies del vehículo.

- Mantener hábitos de limpieza y desinfección frecuente de las manos, como por ejemplo, portar solución de alcohol gel de 60% a 70% en un recipiente pequeño para su uso personal.

- Evitar cualquier contacto físico entre conductor/tripulación/usuarios.