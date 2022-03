APM Terminals Callao (APMT) operador del Terminal Norte Multipropósito del Callao, aceptó una solicitud del Gobierno para retomar los procesos necesarios para modificar su contrato de concesión -vía adenda- con miras a rediseñar las futuras fases de ampliación y modernización de ese sector del puerto del Callao.

Así lo reveló a Gestión Édgar Patiño, mientras aún ocupaba el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), quien explicó que el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Nicolás Bustamante, vía oficio, comunicó a APMT su disposición a retomar las conversaciones para firmar la adenda.

Detalles

Patiño explicó que, con esta decisión oficializada por el MTC, y que además tiene el respaldo del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la empresa a su vez obtuvo la aprobación de su directorio para retomar las tratativas, debiendo finalmente entregarse la adenda acordada para su aprobación al MEF. Estimó que el documento estará suscrito en agosto próximo.

De esta forma, el Ejecutivo finalmente reaccionó, después de que APMT anunciara en enero de este año su decisión de retirar su propuesta de adenda, debido a que el 31 de diciembre último se había vencido el plazo que el mismo MTC había establecido para suscribir un acuerdo entre las partes.

Adenda

En la adenda, APMT proponía cambiar el diseño de la fase 3 y demás fases del proyecto de modernización, de forma que, en el caso de la tercera fase, en lugar de demolerse sus cuatro muelles de carga general actuales para dar paso a más infraestructura y equipos para mover solo carga en contenedores, se pudiera ampliar su capacidad para atender carga general.

Hacer tal modificación implicaba ampliar la inversión prevista, de los US$ 750 millones estimados originalmente, hasta US$ 1,100 millones, que serían asumidos totalmente por la empresa, y con el fin de no dejar desatendida la mayor demanda existente de carga general.

Cabe recordar que esta modificación al contrato para rediseñar el layout del Muelle Norte la había planteado el operador hace cuatro años, habiendo surgido diversas versiones de la adenda tras las negociaciones con el MTC, pero ninguna finalmente fue aprobada.

APMT informó en su momento que optó por ya no continuar las negociaciones, pues debe cumplir el cronograma previsto en el contrato original una vez que el Muelle Norte alcance un movimiento de más de 1 millón de contenedores de 20 pies, lo que, según la APN, se prevé para este año.

Condiciones

Gestión supo que, a través de una carta de respuesta al MTC, la empresa ha decidido aceptar la propuesta emitida por esta autoridad, en tanto que se cumplan ciertas condiciones. La primera es que se respete la tercera y última actualización de la propuesta de adenda aprobada por las autoridades competentes en el 2021.

En segundo lugar, que se cumpla la suspensión de obligaciones el 10 de mayo del 2022, de acuerdo a la voluntad manifestada por la autoridad en su oficio.

En tercer lugar, que se suscriba la adenda el 17 de agosto del 2022, de acuerdo al cronograma propuesto por la propia autoridad.

Asimismo, y teniendo en cuenta que han transcurrido 4 años desde que se presentó la primera propuesta de adenda, la empresa también se reserva el derecho de retirar la propuesta de adenda en caso no se cumpla el cronograma establecido por la autoridad.

PARA RECORDAR