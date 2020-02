El último incremento tarifario en el servicio de internet fijo (dúos y tríos) –que generó el descontento de la población y la decisión del Osiptel de dejarlo sin efecto– no es el único aumento realizado por la empresa Telefónica (Movistar).

Una pesquisa realizada por el regulador revela que entre el 2018 y en lo que va el 2020, la renta mensual de los servicios fijos se incrementó en 12 ocasiones, de las cuales 10 son atribuibles a Telefónica (Movistar) mientras que dos a Amér Móvil (Claro).

Los aumentos tarifarios –remarca el regulador– han correspondido en su mayoría al servicio de internet fijo. La firma española, cabe recordar, tiene una participación en este mercado de 70%; Claro de 23% y otros operadores de 7%.

Además, el análisis indica que el mayor incremento tarifario fue la realizada por Telefónica (Movistar) específicamente la que entró en vigencia en enero de 2020 (de 8.2%) que tuvo un valor promedio de S/ 13.7 con un incremento máximo de S/ 15.9 y un mínimo de S/ 3.9.

El aumento tarifario –especialmente el último– vino acompañado de incrementos en la velocidad en 31 Mbps en promedio en el caso de internet fijo, lo que motivó la decisión de Osiptel de dejar sin efecto esta medida con la imposición de una medida cautelar. (Ver cuadro)

Alberto Arequipeño, gerente de Asesoría Legal de Osiptel, explicó a Gestión que la empresa, al realizar un incremento tarifario adicionado una modificación contractual (aumento de la velocidad) requería de la autorización del regulador según lo estipula el artículo 9 del Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso. Sin embargo, ello no ocurrió.

“Si se hubiera tratado solamente de un incremento tarifario puro sin incremento de la velocidad, no hubiésemos pedido intervenir de acuerdo a este marco normativo. Únicamente hubiéramos verificado que se cumplan con todos los requisitos –como por ejemplo– su publicación en el sistema de registro de tarifas, la comunicación respectiva a los usuarios, entre otros aspectos”, acotó.

¿Cuál fue el fundamento de Telefónica (Movistar) para aumentar sus tarifas? La empresa tomó esta decisión (respecto al aumento de enero) ante las mayores inversiones realizada para mejorar la velocidad del servicio de internet, según informó a Osiptel. No obstante, en opinión del regulador los usuarios no han sentido que el incremento de velocidad haya sido beneficioso.

”Las inversiones realizadas para mejorar el servicio de internet no necesariamente se correlacionan con una mejor apreciación de los usuarios hacia la velocidad que brinda. Llega a un punto en que los usuarios no sienten ni valoran que el incremento de velocidad sea algo sustantivamente mejor para ellos. Justamente, el artículo 9 de la condiciones de uso, señala que la combinación de incremento tarifario más la modificación de un atributo al servicio tiene que ser beneficioso para los usuarios y en este caso especifico, no se aprecia que el incremento de velocidad sea más beneficioso para los usuarios", indicó.

Según la pesquisa de Osiptel cerca de 1.71 millones de conexiones de internet fijo fueron afectados por el último aumento a la tarifa.

-¿Regulación de tarifas?-

Según lo dispuesto por el regulador no solo se dejó sin efecto por espacio de tres meses meses el aumento a las tarifas y ordenado a la empresa devolver el monto cobrado de más sino también se dispuso la revisión del régimen tarifario aplicable al servicio de acceso a internet fijo por esta empresa operadora, al tener una posición dominante.

En el marco de la revisión, la gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, ejecutará un estudio técnico –que estará listo en Semana Santa– para determinar la regulación que resulte pertinente aplicar a este servicio.

¿Qué contendrá esta evaluación? “Los resultados de este estudio podrían abarcar una serie de recomendaciones que irían desde –por ejemplo– incrementar el plazo para notificar un incremento a los usuarios pasando por aumentar la información al abonado en sus recibos; darles más alternativas de migración; fortalecer la regulación a nivel mayorista que también podría ser otro mecanismo para promover más competencia y la última alternativa sería la regulación minorista. Se va analizar todo ese pool de opciones y otras más en relación a la información del mercado y también la caustica internacional”, detalló el gerente de Políticas Regulatorias y Competencia, Lenin Quiso.