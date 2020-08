La llegada del COVID-19 también está generando un cambio en la demanda de los consumidores al momento de adquirir un celular. Alonso Lazo, director de Mercado Personas de Entel, explicó a Gestión.pe que la demanda se centra ahora en celulares de gama media cuyo precio promedio oscila en S/ 500.

Antes de la enfermedad la demanda era hacia celulares de gama media, pero cuyo precio superaba los S/ 650.

“Cuando volvimos a operar en tiendas (en julio) el mercado tomó la decisión de no financiar la venta de equipos móviles porque no sabíamos si es que se iba a reactivar la comprar equipos ante la recesión económica. Durante un mes y medio (todo julio y parte de agosto) los clientes que deseaban adquirir un equipo lo hacían pagando al contado o financiándolo con sus bancos. No obstante, desde hace una semana se ha vuelto a ofrecer el refinanciamiento de equipos (de la mano con planes de postpago)”, detalló.

En ese contexto, manifestó que se ha visto una recuperación en la venta de equipos móviles entre fines julio y quincena de agosto.

“Si se están vendiendo equipos y hay una recuperación. Ahora está a 75% de lo que era antes de la pandemia por lo que creemos que a finales de año debería estar en 100%”, añadió.

“Lo que si está pasando -advirtió- es que ha retrocedido la inversión de los clientes al momento de adquirir un equipo móvil, ya que si antes la inversión promedio era en la compra de un equipo de S/ 650 ahora está en S/ 500 a S/ 550″, subrayó.

Esto implica que la demanda de celulares de gama media ha retrocedido en 10%.

Vale recordar que los celulares de gama alta son aquellos cuyo precio supera los S/ 1,000 mientras que lo de gama media su valor oscila entre S/ 300 a S/1,000.

-Más velocidad y planes-

Otro de los cambios que ha generado el COVID-19 es la migración -en postpago- hacia planes cuyo valor oscila los S/ 50.

“Antes de lo pandemia, el número de clientes en planes postpago cuyo precio varia entre S/ 29 a S/ 50 eran entre el 40% a 45% de los clientes postpago, pero ahora representa el 50% a 60% de los nuevos clientes lo que implica que el peruano promedio está virando hacia estos planes”, añadió.

Es así que Entel decidió duplicar el número de gigas en los planes postpago de S/ 29, S/ 39 y S/ 49.

El primero pasa de 3.5 a 6; el segundo de 5 a 10 y el último a 14 gigas.

“El perfil del consumidor ha cambiado ya que ahora necesitan más conectividad y una mejor experiencia de comunicación. El tráfico durante la cuarentena creció en 20%, ya que (el consumidor) al estar recluido empezó a necesitar más herramientas para conectividad tanto para trabajar como para entretenerse. Lo que hemos visto es un cambio ya que ahora busca suplir su necesidad de entretenimiento a través del celulare con aplicativos como el tik tok, facebook, instagram y otros”, precisó.

