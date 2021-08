Moody’s Investors Service todavía está esperando más información sobre el nuevo Gobierno peruano para tomar una decisión de calificación luego del “muy desorganizado” discurso de investidura del presidente Pedro Castillo el mes pasado, dijo el analista senior de la agencia Jaime Reusche en una entrevista telefónica.

“Nos preocupa la idea de reescribir la constitución. Todavía no estamos seguros de cómo planea el gobierno manejar este proceso, pero si de hecho sucede, creará un entorno en el que hay mucha más incertidumbre porque es posible que se encuentre en un escenario en el que los pilares fundamentales de la economía podrían cambiar”, anotó.

Si bien Chile tiene un proceso de reescritura constitucional en camino, las instituciones más débiles en Perú “disminuirían la previsibilidad” del proceso.

Para decidir si la posible salida del presidente del banco central, Julio Velarde, es un suceso negativo desde el punto de vista crediticio, Reusche dijo que tendrían que saber quién es su reemplazo.

“Es un escenario en el que tendríamos que pensar detenidamente. Velarde agrega mucha credibilidad al entorno macro. Si se queda, ayuda a minimizar la incertidumbre a la que se enfrentarían los inversores”, explicó.

Moody’s asignó hace poco una perspectiva negativa a Perú citando un “deterioro progresivo en la fortaleza institucional”.

No hay un acontecimiento específico al que señalar cuando se analiza el debilitamiento de las instituciones, dijo Reusche. “No es una ciencia exacta. No tiene nada de cuantitativo. Se trata más bien de analizar el entorno político”.

“De hecho, estamos bastante preocupados hacia dónde parece dirigirse el gobierno en términos de la gestión de sus políticas. Cómo está manejando su relación con las otras ramas del gobierno, parece implicar que está buscando una confrontación con la rama legislativa”, indicó.

Por último, dijo que Moody’s no tiene una fecha fija para hablar con las nuevas autoridades, pero es típico que se pongan en contacto una vez que se presenta el plan macroeconómico para el Perú antes de fines de agosto de cada año.