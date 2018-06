Moody’s: Situación macrofiscal del Perú podría complicarse si no se deja trabajar al titular del MEF

Tres candidatos son los que evalúan el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, para el reemplazante de David Tuesta en el cargo de ministro de Economía y Finanzas.

José Arista, actual jefe del gabinete de asesores del MEF, ex viceministro de Hacienda y ex ministro de Agricultura y Riego, es uno de esos candidatos según confirmó el propio de Vizcarra. Los otros dos personajes en el bolo serían Carlos Casas, ex viceministro de Economía, y Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda.

“Más allá de la persona que se asigne al cargo de ministro, lo indispensable es que cuente con el apoyo del gobierno y la autonomía para llevar una agenda fiscal prudente”, señala

Jaime Reusche , vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investors Service.

En diálogo con Gestion.pe, consideró muy probable que se mantenga la línea de economistas reconocidos y de trayectoria para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Pero si no se le deja trabajar de manera seria, la situación macrofiscal del país se podría complicar bastante”, fue su principal advertencia.

Consultado sobre la sorpresiva salida de Tuesta, Reusche mencionó que será difícil de medir el impacto de esta decisión, la cual podría afectar la confianza del sector privado.

“Después de varios años de desempeño económico algo decepcionante, las perspectivas de crecimiento de la economía, de la inversión privada y de la confianza empresarial venían encaminándose”, recordó.

Asimismo, señaló que el ruido político de meses y años atrás había sido un lastre sobre las expectativas del sector privado, lo que requirió que el fisco tenga que entregar espacio fiscal para estimular la economía.

“Ese espacio fiscal no es ilimitado y si la economía se venía recuperando, eso indicaba que no sería necesario seguir entregando más espacio fiscal. Si este evento (la salida de Tuesta) llega a descarrilar la confianza y la senda de recuperación económica, la preocupación que tenemos que es se generen trabas a reducir el déficit fiscal y la economía siga a la deriva”, dijo.

Agregó que Moody’s estudiará “muy de cerca” la reacción del sector privado y las políticas públicas que se adopten de aquí en adelante en cuanto al manejo macrofiscal del Perú.

Sin embargo, explicó que la salida de Tuesta no sea una mala señal para los inversionistas financieros extranjeros, ya que no siguen tan al detalle lo que sucede en el país, y poco a poco se han ido acostumbrado al ruido político, entendiendo que en líneas gruesas la estabilidad macro del país no debería verse afectada.

“Pero a los extranjeros que buscan ejecutar inversión real fija, la inestabilidad política y cambios en el manejo fiscal son bastante disuasivos. Para el mercado local es una mala señal”, enfatizó.

También refirió que esta situación también representa una señal de ruptura con el pasado, donde muchos gobiernos han dado marcha atrás en algunas de sus medidas o políticas públicas, pero muy rara vez ha ocurrido si las propuestas vienen del ministro de Economía asignado por el mismo gobierno.

“El Perú es conocido en el exterior por ser un país que no juega con la estabilidad macrofiscal, se toma la salud fiscal del país muy en serio y el MEF siempre tiene el apoyo del gobierno de turno. Eso es lo que está en juego”, añadió.

En ese sentido, reiteró que su preocupación pasa porque esto genere dudas sobre si el gobierno de Martín Vizcarra apoyará “con toda la debida autoridad” las medidas necesarias para garantizar el equilibrio fiscal, sin dar marcha atrás ante cualquier objeción.