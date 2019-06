La lucha contra el blanqueo de dinero sucio en el país muestra avances; sin embargo, queda mucho por mejorar, sostienen los expertos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad adscrita a la SBS , detalló que, al cierre de marzo del 2019, el monto total investigado por lavado de dinero en los últimos 12 meses sumó US$ 2,511 millones. Dicho monto, contenido en 66 informes de inteligencia financiera (IIF) emitidos por la UIF, denota un repunte respecto del registrado hasta febrero del 2019 (US$ 1,791 millones).

Además, es el mayor monto acumulado en 12 meses desde mayo del 2015.

Estos informes de inteligencia son documentos confidenciales mediante los cuales la UIF envía al Ministerio Público información que, luego del análisis respectivo, presume que está vinculada a lavado de activos o a financiamiento del terrorismo. La Fiscalía se encarga de investigar esa información.

Los sonados casos de corrupción de los últimos años, como Lava Jato , han despertado una mayor disposición de los bancos –y, en general, en las empresas y entidades obligadas a informar a la UIF– a reportar transacciones sospechosas de blanqueo de dinero, lo que explica los mayores montos investigados, dijo Carlos Caro , socio del estudio Caro & Asociados.

“Estos números (monto de operaciones investigadas) nos dan una idea de lo que puede haber detrás (del lavado en el país), porque es solo lo detectado por UIF”, enfatizó José Luis Velarde, socio del estudio Olaechea.

Mucho dinero

Pero ¿cuáles son los delitos fuente de este presunto dinero ilícito? En los 12 últimos meses, la minería ilegal es el principal delito vinculado al dinero sucio que está siendo investigado. Según la UIF, de la minería ilegal provendrían US$ 1,401 millones que se ha buscado lavar.

En años recientes se emitió una regulación específica para prevenir el lavado de dinero en la minería, que ha significado una mayor obligación por vigilar estos riesgos en las empresas del sector, indicó Caro.

La minería ilegal de oro ha movido mucho dinero en los últimos años (el valor de su producción anual superó los US$ 1,000 millones, estima un estudio de GIZ y SBS); incluso, hoy ya supera al narcotráfico como principal fuente del lavado detectado por la UIF, refirió Velarde.

Las nuevas medidas de interdicción contra mineros ilegales en regiones como Madre de Dios y Puno explican, en parte, la identificación de mayores montos bajo sospecha de lavado en la minería, según analistas. Caro dijo que los mineros ilegales son informales que usan cadenas de formalización, que al pasar de un intermediario a otro van adquiriendo apariencia de legalidad.

La compra de maquinaria pesada, que son bienes con un valor relativamente alto, es una de las modalidades de lavado en minería. Tales maquinas son usadas por los propios mineros ilegales, o alquiladas a través de empresas que crean, dijo Velarde.

Testaferros

La defraudación tributaria ocupa el segundo lugar como posible delito vinculado, al acumular un monto investigado por lavado de US$ 878 millones entre abril del 2018 y marzo del 2019. Hasta el mes previo el monto era de US$ 166 millones, lo que quiere decir que solo en marzo dio un salto de US$ 712 millones.

Ahora, los bancos tienen muy presente el riesgo de testaferros, que en muchos casos son personas que no tienen como justificar el origen de sus fondos, no tienen RUC ni trabajo. “Al no tener más datos, las entidades financieras les hacen un reporte de operación sospechosa de lavado bajo el presunto delito de ilícito tributario”, detalló Caro.

Elevadas coimas

Los recientes escándalos de corrupción, que involucran coimas elevadas, explican que los delitos contra la administración pública (corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito) ocupen el tercer lugar como fuente de lavado de dinero mal habido, según Velarde.

El monto investigado que provendría de la corrupción alcanzó los US$ 91 millones en el periodo analizado, según la UIF. Es también, de lejos, el delito precedente que acumula el mayor número de IIF (26).

infografía

infografía