Montaña de Siete Colores puede convertirse en área natural protegida, asegura el Minam

Tras el destape de que la famosa Montaña de Siete Colores (cerro Vinicunca) - ubicado en Cuzco - formaba parte de una concesión minera la que posteriormente fue revertida, desde el Ministerio del Ambiente (Minan) no se descarta tomar medidas para salvaguardar la integridad de este patrimonio natural, que llama la atención de turistas cada año.

Así lo adelantó a Gestión.pe la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. "Hasta hace unos años hubo una iniciativa para lograr que este espacio turístico se convierta en un Área de Conservación Regional (ACR). Sin embargo para que esto exista tiene que haber un titular y no deben haber conflictos de por medio en dicha área", detalló.

No obstante, estos requisitos a la fecha no se han cumplido dado que las comunidades - titulares del terreno en la que se ubica la Montaña de Siete Colores - todavía no se han puesto de acuerdo en los límites, ni tampoco si están a favor o en contra de que sea un Área de Conservación Regional (ACR).

"Nosotros estamos esperando a que se pongan de acuerdo. Desde el Minam, específicamente del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (Sernanp) estamos prestos a darles todas las facilidades y la ayuda necesaria, pero necesitamos que terminen de dilucidar qué es lo que quieren hacer con esta belleza natural y cómo es qué piensan ponerla en valor", afirmó Muñoz.

Cabe precisar que un Área de Conservación Regional se establece a través de un decreto supremo a perpetuidad sobre áreas que teniendo una importancia ecológica, no califican para ser declaradas como áreas del sistema nacional. Está debe ser solicitada por la autoridad regional ante el Sernanp.

¿Qué ocurrirá si las comunidades no logran ponerse de acuerdo en los próximos meses? Muñoz indicó que existen otros caminos para proteger la integridad de la Montaña de Siete Colores.

"La categoría de ACR es una de las posibles soluciones. También existe la posibilidad de que las comunidades, dueñas del territorio, puedan solicitar que sea declarada (dicha zona) como Área de Conservación Privada", aseguró.

Pero si ello tampoco ocurre, la ministra del Ambiente no descartó que desde su sector se promueva que la Montaña de Siete Colores sea declarada como Reserva Paisajística, que es una categoría de área natural protegida.

"Dentro de las categorías de áreas naturales protegidas tenemos la Reserva Paísajistica, de hecho la primera declarada como tal fue Nor Yauyos Cochas, así que a esta podría ser una opción para la Montaña de Siete Colores", puntualizó a Gestión.pe.

De esta forma se estaría resguardando al cerro Vinicunca, ya que al ser declarada como área natural protegida, estaría impedida de ser otorgada en concesión nuevamente.