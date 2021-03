El Osinergmin presentó su proyecto de modificación a la regulación en el sector de generación eléctrica, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que busca resolver distorsiones en el mercado eléctrico y que estarían encareciendo las tarifas a los usuarios residenciales.

La propuesta establece cambios al procedimiento de declaración de costos para centrales térmicas, y entre sus principales modificaciones dispone que no se considere costos del gas natural referidos en sus respectivos contratos de compra venta, a cláusulas take or pay, es decir de pago obligatorio de ese gas, sea que es consumido o no.

En efecto, la iniciativa dispone que “para la determinación del precio unitario por suministro de combustible (gas natural), no se deberá considerar la información contenida en los comprobantes de pago referidas a cláusulas take or pay”.

Es decir, no admitiría lo que un grupo de empresas eléctricas (Enel, Kallpa y Engie) venían reclamando: que en cualquier cambio en la regulación del sector se sigan reconociendo (como hasta ahora) los costos fijos que les significa cumplir con las referidas cláusulas take or pay.

Antecedente

Vale recordar que en su sentencia, la Corte Suprema ordenó modificar el citado procedimiento, dando la razón a la empresa Luz del Sur, que denunció que habría una irreal declaración de costos de gas en la generación, porque algunas térmicas declaraban costos de cero o cercanos a cero, lo que reduciría en forma irreal los precios en el mercado de corto plazo, elevando la tarifa a usuarios regulados.

Pero por el lado de las citadas térmicas, se argumenta que al tener que realizar un solo pago por el gas (sea que lo consuman o no) por tener sus contratos las referidas cláusulas, finalmente constituye un costo fijo, y no variable, que no pagan día a día (si consumen más o menos gas).

Fórmulas

Además, Osinergmin propone que para la declaración de costos, las térmicas, en adelante, deberán declarar costos de producción eléctrica con gas verdaderamente realizados, siguiendo fórmulas que ya se usan para verificar pagos de empresas productoras, transportistas y distribuidoras de gas.

Fuentes vinculadas a firmas eléctricas consideraron que la propuesta del regulador estaría cumpliendo la sentencia judicial y podría tener como efecto indirecto reducir las tarifas eléctricas a usuarios regulados en 4%.