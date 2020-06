Durante esta semana se esperan afinar los detalles para que las aerolíneas puedan reiniciar operaciones dentro del país con protocolos sanitarios para evitar más contagios de COVID-19, en tanto el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, brindó algunas luces al respecto el último sábado, pues señaló que el transporte aéreo nacional se reiniciaría en la primera quincena de julio.

El MTC ya tiene concluidos los protocolos de bioseguridad para los aeropuertos, en tanto también se tiene avanzado el protocolo para el servicio aerocomercial, por lo que solo hace falta la validación del Ministerio de Salud (Minsa).

Ante ello, queda pendiente cómo será el comportamiento de las tarifas una vez reinicien operaciones. Al respecto, el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, indicó a Gestión.pe que no se espera un incremento de pasajes, principalmente porque se observará una demanda bastante golpeada no solo por el mismo tema del temor de contagio del coronavirus, si no también por el lado económico pues la fuerza laboral ha disminuido en los últimos dos meses.

“Pretender incrementar pasajes ahora no creo que sea muy motivador para estimular la demanda que va a estar bastante deprimida. Se mantendría el nivel tarifario que se tenía al 15 de marzo (escenario pre - Covid 19) con tendencia a la baja”, sostuvo.

Precisó que, de acuerdo a lo visto en otros países que ya han pasado por esta crisis, las tarifas se han mantenido o tenderían a bajar, a fin que la rueda del negocio empiece a girar a pesar del sin fin de restricciones de inmovilización que ya se tiene a la fecha.

En esa línea, indicó que antes del COVID-19 el tarifario de las aerolíneas ya estaban bajas, ello tras el ingreso de las aerolíneas ‘low cost’ en el Perú durante los últimos años, convirtiéndose prácticamente en el competidor del transporte terrestre.

“Ha habido una disrupción de las aerolíneas low cost, por lo que el tema tarifario ha bajado bastante”, comentó.

Señaló que con la llegada de estas líneas aéreas, se podían encontrar pasajes aéreos desde US$ 20 hasta US$ 50, dependiendo del segmento, de manera que bajo estos precios girará el tarifario durante la crisis.

“En el low cost la lógica es que pagas por lo que usas, es decir, si necesito llevar una maleta aparte, vas a pagar por esa maleta grande, y si no lo necesito, no lo pago, en consecuencia la tarifa se reduce. Entonces ahora las restricciones en general van a ser para todos más allá de que sea low cost o no low cost, porque acá el tema es seguridad no solamente en el vuelo, si no, es la seguridad de los pasajeros. Inclusive hay ciertas restricciones respecto al equipaje de mano, pero eso es solo una propuesta que está sobre la mesa”, sostuvo.

Bajo este contexto, Gutiérrez precisó que solo se encuentran a la espera del ‘go’ para iniciar operaciones, pues una vez se pueda tener fijo una fecha de reinicio de actividades, empezarán a realizar todos los trabajos de reanudación que implica toda la cadena, como el mantenimiento y el abastecimiento de combustible.

Los ajustes que vienen

En la víspera Latam Airlines publicó sus redes sociales algunas de las medidas que se vienen adoptando al momento de la reanudación de las actividades en este sector, basadas en las recomendaciones de organismos internacionales como Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), gobiernos y muchos más. Entre las precauciones a bordo figuran las siguientes:

Embarque y desembarque

Se han mejorado los procesos de embarque y desembarque para evitar aglomeraciones.

Uso obligatorio de mascarilla

Tanto las autoridades locales como la IATA han implementado el uso de estos implementos de protección durante el viaje con el fin de disminuir la posibilidad de contagio cruzado entre las personas a bordo del avión.

Es importante su correcto uso, cubriendo completamente boca y nariz. Esto reduce en un 90% las gotas expulsadas al respirar, toser o estornudar. Los modelos de mascarillas permitidos pueden ser las quirúrgicas tradicionales o N95, como también las artesanales fabricadas de género. Ningún pasajero podrá abordar el avión sin mascarilla o sin su debido uso.

Sanitización de los aviones antes y después del vuelo

Han llevado a cabo manualmente una exhaustiva desinfección en todas las superficies de contacto de los aviones con alcohol al 70%

Sistemas de ventilación

Durante el vuelo se podrá respirar aire limpio, gracias a la acción de los filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air) incorporados al sistema de ventilación de la cabina de los aviones y que remueven el 99,9% de virus y bacterias. Este sistema además de limpiar el aire, lo renueva cada 3 minutos, mezclando una porción de aire filtrado al interior de la cabina con aire extraído directamente desde la atmósfera.

Protocolos de tripulación

Han ajustado los protocolos para minimizar las interacciones con los pasajeros.

Medidas de distanciamiento

La tripulación promoverá el distanciamiento social durante los vuelos. Se guiará a los pasajeros al abordar el avión y al llegar a destino para evitar aglomeraciones en el despacho de maletas y la espera en filas.

El bloqueo del asiento del medio como medida de distanciamiento social no es recomendado por la IATA entre sus lineamientos para garantizar un vuelo seguro.

Alimentación

Han simplificado los servicios de alimentación para minimizar la manipulación de elementos y tener solo una interacción por servicio, además de tomar medidas adicionales de higiene para la entrega y recogida de dichos servicios.

Materiales

Como medida de prevención, para disminuir interacciones y puntos de contacto, la entrega de elementos de descanso será reactiva, solo cuando el pasajero lo solicite. También se eliminarán los elementos que hay en los bolsillos de cada asiento.