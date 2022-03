Los precios de los materiales de la construcción acumularon en los últimos 12 meses (a febrero) un incremento de 14.31%, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De hecho, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), señaló que los insumos que explican el alza son el acero -que incluso registró un récord a inicios del año-, ladrillos, losetas y cemento.

¿Cómo impacta esto en las viviendas, sobre todo, sociales? “El problema es que los materiales de construcción han subido tanto que los precios máximos de Mivivienda ya no alcanzan para cubrir los costos (...) El precio de los materiales está subiendo y por el contexto actual no parece que van a bajar”, refirió durante la presentación de Informe Económico de la Construcción (IEC) N° 51.

“A febrero, las importaciones de acabados para la construcción cayeron (volumen)por alza del precio internacional”, según la CCL.



Con esto, consideró que Mivivienda podría perder atractivo para los constructores por los precios altos de los materiales e insumos.

“Lo que pueden hacer los empresarios es reducir el tamaño de las viviendas, pero eso tiene un límite. Entonces lo que se hace es no entrar a ese segmento. Ningún empresario va a ir a pérdida y es lo que tiene que entender el Gobierno. En otros países, todo eso se indexa. Se establece un criterio de actualización, se indexa el precio máximo, subsidios, entonces uno sabe en cada momento cuál es el valor de las cosas, y sabe que si suben precios o costos va a poder actualizar los precios”, remarcó.

Subsidios habitacionales

En otro momento, Capeco recordó que el presupuesto para los bonos habitacionales de los programas de Mivivienda es limitado para el 2022 (S/ 614 millones) y solo alcanzaría para colocar el 60% de lo que se colocó en el 2021.

“Si no se consiguen más recursos, la vivienda social solo podrá registrar ese 60%. Si no se corrigen los precios y sigue creciendo el costo de los materiales, podríamos tener problemas de oferta”, subrayó.

Oferta en riesgo

Valdivia explicó a Gestión que en el 2021 el indicador de oferta sobre venta de viviendas fue de 1.82, acercándose al límite inferior (1.5). ¿Qué significa esto? Que si bien las ventas se agilizaron el año pasado, la creación de oferta no siguió el mismo ritmo.

“Como el año pasado no se ofreció mucha vivienda, pero sí se vendió bastante, ahora hay menos oferta. Y es la única que hay por ahora, porque ya sabemos que si compro un terreno hoy, recién podré venderlo (como viviendas) a fines del próximo año. Lo que yo no construí, no comencé a desarrollar el año pasado, no va a llegar el próximo año. Puede ser que haya una mayor venta en bien futuro, es probable, pero eso también tiene un límite”, resaltó.

Construcción creció 0.3% en febrero

La construcción fue uno de los primeros sectores en recuperarse tras el inicio de la pandemia. Sin embargo, en los últimos tres meses (a enero) está en negativo.

¿Qué sucedió en febrero? Según proyecciones de Capeco, el sector habría revertido su caída, pero registraría un crecimiento de apenas 0.3%.

Esto se explicaría por un consumo de cemento que se habría expandido 2.1% en dicho mes, pero cuando se trata de avance de obra física, se espera -más bien- una contracción de 8.2%.

Para el cierre del año, el gremio espera una caída del sector, sobre todo, por la crisis política, la cual genera incertidumbre.