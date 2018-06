Más de la mitad de la población laboral en el Perú no tiene beneficios sociales

El Instituto de Opinión Pública (IOP) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) dio a conocer los resultados de su reciente sondeo sobre las condiciones laborales y ocupacionales de los peruanos y peruanas, así como sus percepciones y experiencias respecto de las condiciones de trabajo.

Según los resultados de este sondeo, el 63% de la población en edad laboral peruana está conformado por independientes y amas de casa.

Los trabajadores independientes representan el grupo mayoritario (42%), mientras que las amas de casa (21%) se ubican en el segundo lugar de porcentajes ocupacionales.

Resultados del sondeo realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP

Le siguen los trabajadores asalariados del sector privado (15%) y los dependientes del sector público (6%).

El economista y vicerrector académico de la PUCP, Efraín Gonzáles de Olarte, indicó que el sondeo reflejó una disparidad de resultados a nivel de ámbitos geográficos y socio-económicos.

“Lima-Callao y las otras ciudades del interior tiene una mayor proporción de trabajadores asalariados, los que están, mayoritariamente, en los sectores sociales A/B (38.9%). Mientras tanto, en el campo y en los sectores D/E solo hay un 10% y un 8% de asalariados”, señaló.

Respecto de los beneficios laborales, el trabajo del IOP muestra que el 58% de los trabajadores (dependientes e independientes) no cuenta con seguro de salud alguno; el 70% no recibe gratificaciones; y el 74% no goza de vacaciones pagadas.

Resultados del sondeo realizado por el Instituto de Opinión Pública de la PUCP.

Del total de trabajadores encuestados, el 15% aporta al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), mientras que el 19% lo hace al Sistema Privado de Pensiones (AFP).

Si se analizan los resultados de los beneficios laborales según ámbito, encontramos nuevamente un panorama bastante desigual.

En el mundo rural solo el 19.2% está afiliado a algún seguro de salud, frente a un 52% en Lima. Solo el 9.6% recibe gratificaciones frente al 41.7% de Lima.

Finalmente, solo el 5.8% de los trabajadores en el ámbito rural aportan a algún sistema de pensiones, frente a un 24% en el ámbito urbano.

Según el vicerrector Gonzales de Olarte, esto demuestra que “los beneficios sociales también están centralizados en Lima y las ciudades del interior, y favorecen a los sectores A/B. La desigualdad económica es acompañada de la desigualdad social”.