Luis Tenorio, gerente del Comité Metalmecánico de la SNI y director ejecutivo del Centro de Desarrollo Industrial, indicó a Gestión que hoy en día el sector metalmecánico tiene dos preocupaciones principales frente a las elecciones: el daño al avance ya logrado y la pérdida de oportunidad de crecimiento.

Frente a la posibilidad de que se renegocien o dejen sin efecto los tratados de libre comercio (TLC) de los que forma parte el Perú indicó que “si se perdiera la posibilidad de exportar o se cerraran las puertas internacionales para importaciones o exportaciones, conservadoramente hablando, en 2 o 3 años la mitad del sector corre el alto riesgo de desaparecer”.

Razones

Tenorio indica que el sector está altamente integrado en cadenas de valor internacionales, en las cuales funciona como proveedor y receptor de productos e insumos.

Al respecto, señala que “la economía mundial ha cambiado y se necesita seguir integrándose en más cadenas de valor, no crear posibles barreras a estas”, y refiere que hay insumos que son esenciales para el desarrollo de la actividad metalmecánica peruana que vienen del exterior, por lo que no solo se trata de no tener a dónde exportar productos, sino que también se afectaría la capacidad del sector de producción en sí.

Actualmente la industria metalmecánica importa insumos y productos a 119 países, en parte gracias a los TLC. El formar parte de esas cadenas de valor es posible gracias a los TLC, por lo que, indica Tenorio, es un deseo del sector seguir trabajando en concretar más de estos tratados y no poner en riesgo los ya logrados.

Oportunidades

Por otro lado, Tenorio indica que hoy existe un potencial crecimiento del sector el cual duplicaría los puestos de trabajos directos que genera, y su aporte al fisco.

“La metalmecánica es un sector con 252,000 trabajadores directos que contribuye con el 14% al PBI manufacturero y, por ende, al 2% del PBI nacional. Ese nivel podría duplicarse en la próxima década si se ejecuta el portafolio de inversiones mineras que existen hoy en el Perú. Si no utilizamos estas oportunidades frustraremos un desarrollo inmenso para el país”, advierte Tenorio, quien agrega que, frente a la situación económica actual, el Perú “no está para experimentos”

Nexos con la minería

El gerente del comité indica que el mercado de minerales como el cobre está creciendo debido a la aparición de productos como casas inteligentes y vehículos eléctricos, pero que el Perú no es el único país con recursos y por ende debe hacer atractiva sus ofertas para potenciales inversionistas. “No es que inversionistas estén en cola para ingresar al país”, señala.

Tenorio indica que el crecimiento de la minería actúa como impulso para el sector metalmecánico debido a que este último le provee “insumos, bienes y servicios que son indispensables para la producción minera”.

“En el Perú los fabricantes de maquinaria producimos para la minería una amplia gama de productos, incluyendo locomotoras, motores, bombas, equipos eléctricos, calderos, máquinas perforadoras, de transporte y de procesamiento. Además, producimos plantas llave en mano y proyectos integrales, los cuales están instalados en diferentes yacimientos mineros del Perú”, señala Tenorio.

Agrega que en la actualidad existe una gran cantidad de desinformación relacionada a los proyectos mineros que está causando su rechazo. “Ha habido errores en el pasado, pero hoy se pueden utilizar los recursos generados por la actividad minera para solucionar problemas, ayudar a comunidades locales y ayudar a los demás sectores del país”, indica.

EN CORTO

Potencial. La SNI estima que si el Perú ejecutará el portafolio de inversiones mineras (unos US$ 60,000 millones), los empleos directos e indirectos en este sector se elevarían a 1.35 millones y las exportaciones a US$ 55,000 millones. Señala que los beneficios que genere esta actividad podrían reinvertirse en las comunidades locales para mejorar la calidad de vida nacional.