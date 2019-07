Minsa: Regiones solo gastaron 37% de su presupuesto en salud, pero debería estar en 50% 

Desde enero de este año hasta la fecha el Gobierno Central ha transferido a los gobiernos regionales más de S/ 3,000 millones para el sector salud y el nivel de ejecución presupuestal solo representa un avance de 37%, cuando para esta fecha debe estar por lo menos entre 45% o 50%, señaló hoy la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Zulema Tomás.



La ministra explicó que al realizar un análisis en la ejecución se observó que varias regiones no han realizado la certificación dentro de su Presupuesto Inicial Modificado (PIM), siendo este el principal problema para realizar el gasto.



“¿Cuándo pensamos certificar? Porque si no está certificado hasta julio o agosto, ¿creen ustedes que vamos a poder ejecutar en octubre, noviembre y diciembre, señores gobernadores?”, cuestionó Tomás durante su participación en el 11° Gore Ejecutivo.



Sostuvo que el Minsa tiene mapeado la problemática de cada región en el sector Salud y efectivamente existe una queja respecto a la asignación de recursos, por lo que se viene trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cerrar esta brecha.



Sin embargo, también cuestionó que las autoridades regionales solicitaran más presupuesto cuando no existe una eficiencia en el gasto por parte de las direcciones regionales de salud.



“Hay presupuesto en el sector salud y tenemos que ejecutar. Tenemos que tener registro eficiente con calidad de gasto, un equipo transparente y sin corrupción para poder rendir, cambiar esta situación”, sostuvo.



El dato

-El Minsa espera entregar este año 85 establecimientos de salud entre hospitales y centros de salud, por un valor de más de S/ 3,000 millones.

-A nivel nacional 4 millones de personas no cuentan con un seguro de salud.