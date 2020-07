El ministro de Salud, Víctor Zamora, adelantó –el último domingo– que hasta el jueves 9 de julio solo un paciente COVID-19 del SIS estaba usando el intercambio prestacional con una clínica privada (Stella Maris) como resultado del acuerdo suscrito con 14 instituciones privadas de Lima a inicios de la semana. ¿A qué se debe que solo un paciente use -hasta el momento- el intercambio prestacional pese a la alta demanda por camas UCI en los hospitales del Estado?

Recordemos que hace 20 días, específicamente, el 24 de junio se llegó a un acuerdo entre el Ejecutivo y las clínicas para el intercambio prestacional la que establecía que los pacientes graves de SIS y EsSalud que no puedan ser atendidos, puedan ser referidos por el Estado a una institución privada con disponibilidad de cama UCI, estableciéndose una tarifa plana de S/ 55,626.45 por 21 días de hospitalización sin incluir IGV.

En la primera semana de julio, desde el SIS se inició el proceso de contratación de las clínicas para este intercambio prestacional; firmándose el 7 de julio con 14 establecimientos de salud de Lima y dos de provincias.

Las clínicas que firmaron fueron Ricardo Palma, Internacional, Anglo Americana, Padre Luis Tezza, San Judas Tadeo, Santa Marta, Vesalio, Stella Maris, San Gabriel, San Pablo, Cayetano Heredia, Montefiori, Jesús del Norte y San Borja. También, Cerro Colorado y La Merced, de Arequipa y Trujillo, respectivamente.

Como parte de este proceso únicamente se contrató 15 camas UCI en Lima pese a que las clínicas privadas cuentan con 250 camas UCI a nivel nacional (Ver cuadro)

“Cuando se cubrió esta demanda –para el caso de Lima de 15 camas UCI– ya no se contrató a más de clínicas (para el intercambio) porque se entiende que satisfacieron su demanda. Cuando uno convoca pocas camas se entiende que la demanda por camas UCI en el SIS no es mucha y en el caso de EsSalud su propio gerente general nos dijo que tenía capacidad instalada suficiente y que no necesitaba de camas UCI”, indicó a Gestión.pe Sebastián Céspedes, vocero de la Asociación de Clínicas Particulares.

Moisés Rosas, jefe del SIS, en contraste dijo que se contrató este número debido a que las UCI de las clínicas particulares también están al tope de su capacidad, por lo que el número corresponde a la cantidad de camas disponibles y ofrecidas por las clínicas.

“En las clínicas tampoco hay camas UCI vacías y por el contrario están al tope de capacidad con sus propios pacientes. Ante lo cual, no tenían camas para ofrecernos por lo que decidieron optar por una cama y en el caso de una clínica, por dos (por ello se suscribió 14 convenios). No se les puede obligar a que sumen un mayor número de camas”, anotó.

Al respecto, el representante de las clínicas sostuvo que en la primera convocatoria se quiso sumar incluso una clínicas más (con una cama), pero desde el Estado se rechazó alegando ya habían completado la demanda de 15 camas.

“Lo curioso de esta primera convocatoria es que ninguna de las 15 camas para el Callao fueron adjudicadas debido a que ninguna de las clínicas que postuló tiene su domicilio legal en el Callao, pese a que para efectos prácticos es lo mismo”. También se excluyó a las clínicas de categoría II-1 dejando fuera a la gran mayoría de instituciones ubicadas en las capitales de provincias que cuentan con UCI.

Incluso una propuesta que se hizo desde el sector privado era que se contrate con todas las clínicas y que se active únicamente cuando se solicite, lo que implica que la obligación de pagar por parte del Estado se daría al activarse la prestación.

“Mientras no se refiera a nadie, no habría la obligación de pagar. Lamentablemente la burocracia estatal obliga al SIS a contratar un número de camas por clínica y no más, ¿qué hubiera pasado si una clínica ofrecía 10 camas? y otras cuatro una cada una, hubieran sido solo 5 clínicas las que firmen el contrato. Afortunadamente se han ofertado menos camas (1 por clínica) y se sumaron más clínicas (14)”, señaló Céspedes.

En contraparte, el jefe del SIS reiteró que las clínicas no han ofrecido más camas UCI debido a que no las tienen y que su propuesta es inviable. “(Las clínicas) no han visto por conveniente ofrecer 5 o 6 camas UCI cada una debido a que no las tienen. Por el contrario, tener una cuenta abierta con ellas para enviar pacientes es inviable”, remarcó.

-Las razones de solo 1-

El representante de las clínicas consideró que el hecho de que únicamente se haya referido a un paciente, pese a que se contrataron 15 camas se deba a que desde el Estado no exista necesidad.

“Sea por los equipos UCI que están arribando por donación o por los que el mismo Estado ha adquirido o por la ampliación de camas UCI, lo más probable es que no exista necesidad desde el SIS por derivar pacientes”, acotó.

Incluso el único paciente que está aprovechando el intercambio ni siquiera fue referido por el Estado, por el contrario este paciente –debido a su grave estado de salud– llegó por sus propios medios hasta la clínica Stella Maris.

“Al paciente tuvieron que hospitalizarlo en UCI por su grave estado de salud. Cumplía con los requisitos por lo que posteriormente, se tuvo que regularizar para que el SIS lo considere como parte del contrato suscrito con esta clínica”, indicó.

Moisés Rosas, jefe del SIS, manifestó a Gestión.pe que la razón principal por la que únicamente un paciente está aprovechando el intercambio prestacional se debe a que este caso coincidió con la ampliación de camas UCI en varios hospitales de la capital.

“Entiendo que se han ampliando aproximadamente entre 40 a 60 camas con ventiladores mecánicos en varios hospitales del Estado por lo que no ha habido necesidad de referir pacientes a clínicas. Está es la razón principal por la que la demanda de camas UCI se ha balanceado en los momentos que se firmaron los contratos, las se han saturado rápidamente por la alta demanda interna de los propios hospitales”, especificó.

Rosas confirmó, asimismo, que el único paciente que hace uso del intercambio prestacional fue por sus propios medios hasta la clínica. “Muy pocos pacientes están yendo a las clínicas y en este caso caso (fue) al Stella Maris por lo que se activó el convenio”.

Esta afirmación es contradicha por Céspedes, ya que -asegura- que diariamente las clínicas reciben a pacientes COVID-19 en estado no grave que no pueden ser atendidos debido a que este convenio únicamente se activa con la referencia del Estado y que no existe un marco contractual para atender a pacientes no graves.

-Segunda convocatoria-

El último fin de semana, el SIS lanzó un nuevo proceso de contratación nacional de clínicas privadas para la atención de pacientes graves de COVID-19.

A diferencia de la anterior, el jefe del SIS explicó que podrán participar también las clínicas de categoría II-1 con camas UCI (que son más pequeñas y que fueron excluidas de la primera convocatoria) al igual que las clínicas que participaron en la primera convocatoria.

“E incluso podrían comprometerse (ofrecer) un número determinado de camas, nada lo impide. Es más hemos remitido una comunicación a todas las clínicas del país para que participen, incluso lo pueden hacer aquellas que lo hicieron en la primera convocatoria. Proyectamos que los contratos se estarían suscribiendo esta semana. Esta convocatoria es para 71 camas a nivel nacional”, puntualizó.

