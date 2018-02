Minsa alista aprobación de advertencias en etiquetados de alimentos

El ministro de Salud, Abel Salinas, informó hoy que revisará la posibilidad normativa para aprobar el manual que advierta a los consumidores si un alimento industrializado es alto en grasa, sodio o azúcar.

"El modelo octogonal es parte de nuestra propuesta y claramente lo hemos asumido. Los plazos se pueden discutir, pero el ciudadano debe saberlo", refirió en RPP.

Dicho modelo establecía que las etiquetas de los productos industrializados tengan un sello de forma octogonal con fondo rojo, en el cual se consigne la advertencia con un texto señalando que el producto es “alto” en contenido de azúcar, sodio y/o grasas saturadas, según sea el caso.

En agosto del 2017, el Minsa publicó el proyecto de Manual de Advertencias Publicitarias, con el diseño que tendrán estos avisos, y dio un plazo de tres meses para recibir comentarios de los sectores involucrados.

Se tenía previsto que el manual se oficialice en noviembre del 2017, pero semanas previas dos comisiones del Congreso aprobaron un proyecto de ley que con cambios a la propuesta de los octógonos rojos hacia los semáforos con tres colores.

Si bien la propuesta aún no ha sido aprobada por el Pleno del Congreso, esta posibilidad ha generado el retraso del Minsa para la aprobación del manual.

No obstante, este escenario podría cambiar con lo declarado hoy por el ministro Salinas.

"Revisaremos la posibilidad normativa que tenemos para poder promulgar de una vez el reglamento, no sé si sea suficiente con una resolución ministerial, pero si es ese el espacio, a mí no me temblará la mano", anotó.

Cabe anotar que el proyecto de manual establecía que una vez oficializado por el Minsa, se daría un plazo de seis meses para que su aplicación se vuelva obligatoria en los alimentos y bebidas procesadas.